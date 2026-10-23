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Nové vedení Brna lidem zlevní MHD na čtvrtinu, má to však zásadní podmínku

Marek Osouch
  14:46
V současnosti za roční lístek na MHD v Brně, takzvanou šalinkartu, zaplatí lidé 4 750 korun. Představitelé nové magistrátní koalice v čele s lidovci, kteří dnes podepsali koaliční smlouvu, oznámili, že od roku 2028 bude roční předplatní jízdenka stát jen čtvrtinu. Lidé ji tedy koupí za 1 200 korun.

Tuto cenu zaplatí cestující za předpokladu, že mají trvalé bydliště v Brně, jiní si naopak výrazně připlatí.

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. (23. října 2026)
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23. října 2026)
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23. října 2026)
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu.(23. října 2026)
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Podle budoucího radního pro dopravu Adama Zemka (Piráti) to může být více zhruba o 30 procent, tedy inflaci za poslední volební období. Základní cena by tak byla nově necelých 6 200 korun.

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V programovém prohlášení však stojí, že by to mělo být o inflaci od posledního zdražení, což bylo v roce 2012. To je tak více, než uvádí Zemek. Kumulovaná inflace vychází na necelých 50 procent. V takovém případě by se cena vyšplhala přes 7 000 korun.

„Máme to spočítané nahrubo. Ještě to budeme dolaďovat do konkrétního řešení, jak to bude třeba se zlevněnými jízdenkami pro děti či seniory,“ uvedl Zemek s tím, že vyšší ceny budou i u jednorázových lístků. O kolik, neřekl. Naopak nově zdarma budou cestovat děti až do věku 15 let a senioři už od 65 let. O pět let se tak hranice u dětí oproti dnešku navýší a u seniorů naopak sníží.

Nová koalice v čele s lidovci, která by se měla ujmout funkcí 3. listopadu, na kdy se plánuje ustavující zasedání zastupitelů, chce výrazně levnější cenou jízdného pro Brňany motivovat řadu dalších lidí, kteří ve městě žijí, ale trvalý pobyt zde nemají, aby si jej do jihomoravské metropole přihlásili.

Městská kasa tak získá nové příjmy v rámci přerozdělování vybraných daní od státu.

Už před deseti lety, kdy se zaváděl současný příspěvek 1 500 korun pro Brňany platící za svoz odpadu, bylo motivací právě to, aby si lidé přihlásili do města trvalý pobyt. Nové vedení teď oznámenou cenovou politikou rozdíl mezi oficiálními a neoficiálními Brňany ještě zvýrazní.

„Když se podíváme na chování nakupujících jízdného podle dat dopravního podniku z roku 2025, tak se dá z modelů predikovat, že pokud bude jízdné pro Brňany právě na částce 1 200 korun a pokud u lístků pro ostatní nastane domluvená valorizace, bude to rozpočtově neutrální,“ prohlásil budoucí primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL).

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Jinými slovy. I kdyby si nikdo nový nepřihlásil trvalé bydliště, nebude to mít negativní dopad na městskou kasu, že by musel magistrát tento nový výpadek dopravnímu podniku kompenzovat. Naopak s každým novým oficiálně přistěhovaným by měly příjmy města stoupat.

Zemek chce taky provázat parkovací lístek s jízdenkou na MHD, což dosud v Brně neexistuje, přestože se o tom roky mluví. Podle budoucího radního chyběla předchozím garniturám odvaha.

„My jsme ale koalice, která se nebojí změn. Spousta věcí je revolučních, některé věci ani nebudou populární, ale my do nich jdeme, protože jsou potřeba udělat a v dlouhodobém horizontu budou ku prospěchu Brna,“ prohlásil.

11. října 2026
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