Bývalý hejtman chce zpět do politiky za nové uskupení, exprimátor Brna dostal košem

Marek Osouch
  12:30
Čtyři roky byl Bohumil Šimek za hnutí ANO hejtmanem Jihomoravského kraje. Minulé volební období strávil v opozici a v krajské politice už působil značně unaveně, takže se nikdo příliš nedivil, když z ní odešel. O to větším překvapením je jeho čtvrteční oznámení, že se chce vrátit v letošních brněnských komunálních volbách.
Nové uskupení Brno klidem oznámilo kandidaturu v komunálních volbách. (23. dubna 2026) | foto: Marek OsouchMAFRA

Síly Šimek spojil s někdejšími členy ANO, které kvůli neuposlechnutí výzvy nadřízených na odchod z vedení Brna do opozice hnutí loni v prosinci vyloučilo. Právě tito zastupitelé založili letos na jaře nové uskupení Brno klidem, které chce zabojovat v komunálních volbách.

„Když jsem byl osloven, projekt mě velmi zaujal. Myslím, že tito lidé odvedli a odvádí velmi dobrou práci. Skutečně pracovali, přestože dneska je politika o intrikách, natáčení videí a podcastů,“ vysvětlil Šimek svůj zájem se vrátit.

Neopomenul zmínit, že se mu dostalo přezdívky „neviditelný hejtman“. Sám se vždy hájil, že primární pro něj byla práce, a ne se někde předvádět. Označení však vychází i z někdejších průzkumů, jestli lidé znají svého hejtmana. Právě Šimek se ve srovnání s těmi z ostatních krajů objevoval mezi posledními.

Kde na kandidátce se jeho jméno objeví, zatím neřekl. Je jasné, že nebude lídrem, jedničkou je totiž stávající náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská.

Karin Podivinská, dříve Karasová, je od podzimu 2022 náměstkyní brněnské primátorky pro bytovou oblast za ANO.
Petr Vokřál, jihomoravský lídr hnutí Přísaha ve sněmovních volbách v roce 2025
„Víme, že to bude těžké, ale stejně jsme do toho šli. Uděláme vše proto, abychom byli úspěšní,“ odpověděla na dotaz, jak se chtějí vypořádat s handicapem, že už se nemohou v kampani spolehnout na značku ANO jako doposud.

Slibují dostupné bydlení i rozšíření parků

Kromě dostupného bydlení kandidáti v programu slibují rozšíření MHD zdarma i pro děti od 10 do 15 let a seniory od 65 do 70 let. Velký investiční dluh má podle tohoto uskupení Brno ve stavu kulturních stánků města a více peněz musí jít i na rozšiřování parků a dalších opatření, aby Brno lépe odolávalo následkům klimatických změn.

Za Podivinskou se objeví na kandidátce i další vyloučení členové hnutí ANO s výjimkou dvou. Náměstek primátorky René Černý a zastupitel Daniel Struž nové sdružení nepodpořili. Podle předsedy uskupení Brno klidem Petra Bořeckého si domlouvají kandidaturu s hnutím STAN v městské části Řečkovice.

Za uskupení Brno klidem se chce vrátit do politiky i někdejší starosta městské části Brno-střed Martin Landa nebo bývalý člen Trikolory Petr Levíček.

Naopak marně o spolupráci žádal bývalý primátor Brna za hnutí ANO Petr Vokřál. „Oslovil nás, s kolegy jsme to i probírali, nicméně filozofie Přísahy se neslučuje s tou naší, takže jsme se nedomluvili,“ zmínila Podivinská hnutí, jehož je Vokřál aktuálně místopředsedou.

Vokřál loni neúspěšně vedl jihomoravskou kandidátku Přísahy ve sněmovních volbách, o rok dříve vyhořel i jako lídr tohoto hnutí v těch krajských. Aktuální vyjádření bývalého primátora ke komunálním volbám redakce iDNES.cz zjišťuje, před měsícem však ponechal dotazy na kandidaturu bez odpovědi.

Bývalý hejtman chce zpět do politiky za nové uskupení, exprimátor Brna dostal košem

Nové uskupení Brno klidem oznámilo kandidaturu v komunálních volbách. (23. dubna 2026)

