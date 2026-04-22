Hnutí Žít Brno po kritice vycouvalo z předvolební spolupráce s „béčkem ODS“

Marek Osouch
  15:39
Jako koalice TU jde do komunálních voleb Brně čtveřice politických stran v čele s Piráty. Původně přitom spolupráci oznamovalo pět uskupení. Pátý člen této liberální platformy, hnutí Žít Brno, které se na počátku upsalo ke spolupráci, totiž nakonec dalo přednost Zeleným. Už od počátku čelilo hnutí kritice zakladatele a bývalého člena Žít Brno Matěje Hollana, že se spojuje „s béčkem ODS“.
Spolupráci původně oznamovali zástupci pěti subjektů včetně předsedy Žít Brno...

Spolupráci původně oznamovali zástupci pěti subjektů včetně předsedy Žít Brno Petra Kalouska (vpravo). | foto: Marek OsouchMAFRA

Strany domlouvající volební koalici TU podepsaly smlouvu o spolupráci. Vlevo...
Pirátský lídr koalice TU Adam Zemek.
Pirátský lídr koalice TU Adam Zemek při symbolickém sázení stromu na Den Země...
Pirátský lídr koalice TU Adam Zemek při symbolickém sázení stromu na Den Země...
Hollan, který v reakci na postup svých někdejších kolegů rezignoval na post opoziční zastupitele, nazývá „béčkem ODS“ hnutí Fakt Brno, za nímž stojí Marek Šoška a David Pokorný. Ti totiž v roce 2018 ještě jako zástupci Svobodných kandidovali společně s ODS a Pokorný pak s ODS seděl ve stejném politickém klubu v zastupitelstvu. O čtyři roky později už kandidovali s vlastním sdružením Fakt Brno. To je i letos součástí koalice TU.

Pokorný nicméně opakovaně odmítá, že by jeho uskupení bylo nástrojem nějaké jiné politické strany nebo jejím skrytým aktérem. „Fakt Brno je samostatný politický subjekt s vlastní členskou základnou přibližně dvaceti aktivních členů,“ prohlásil už loni v listopadu.

Podle pirátského lídra koalice TU Adama Zemka byly důvodem krachu jednání s hnutím Žít Brno údajně přemrštěné požadavky jeho představitelů. „Neodpovídali tomu, jakou má podle nás dnes hnutí o pěti členech volební sílu,“ prohlásil.

Strany domlouvající volební koalici TU podepsaly smlouvu o spolupráci. Vlevo Kristýna Hvižďová za Idealisty, vedle ní Tomáš Řepa za Gen, s deskami pirátský lídr Adam Zemek a po jeho levé ruce David Pokorný z Fakt Brno. (22. dubna 2026)

Je však rád, že se nakonec podařilo domluvit spolupráci na půdorysu čtyř „sebevědomých liberálních stran“. Ve středu podepsali koaliční smlouvu. Fakticky však půjde spíš o dvojkoalici Pirátů a Fakt Brno.

Jak totiž Zemek prozradil, hnutí Idealisté jakožto další partner nominuje čtyři lidi na kandidátku s celkem 55 jmény, a zbývající čtvrtý subjekt, strana Gen, pak jediného. „Fakt Brno bude mít na kandidátce kolem 15 až 20 lidí, ale konkrétní počty jsou stále ještě v jednání,“ doplnil s tím, že volební značkou TU nechtějí skrývat jméno strany Pirátů, ale záměrem bylo vytvořit nějaké logo, které bude společné všem subjektům.

Soukmenovci SPD jdou do voleb v Brně vlastní cestou. Nechtěli nás, tvrdí

Velkými tématy pro Piráty s partnery bude téma dostupné bydlení, chtějí také vysazovat více stromů v ulicích nebo zlepšit MHD.

Podle Zemka bylo cílem od začátku sjednotit liberální síly do jednoho uskupení. Už od začátku ale u vyjednávaní chyběli Zelení, popřípadě i jiné menší strany.

To bylo také důvodem, proč se Žít Brno podle svého předsedy Petra Kalouska nakonec do této koalice nezapojí. „Námi preferovanou variantu na spojení všech subjektů se vzájemně blízkými pohledy na moderní způsob vedení města se bohužel nepodařilo vyjednat. Rozhodli jsme se pro spolupráci se Stranou zelených a dalšími progresivně smýšlejícími subjekty a nezávislými odborníky a osobnostmi,“ vysvětlil. Spoluprací se Zelenými tak navážou na tu z minulých voleb před čtyřmi roky.

Lídři pro komunální volby v Brně

  • Společně (ODS+TOP 09): Kamila Zlatušková
  • Lidovci a Starostové: Jakub Hruška
  • Koalice TU (Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen): Adam Zemek
  • Motoristé sobě: Tomáš Kratochvíl
  • Zelení: Natálie Vencovská
  • Nové Brno: Michal Sedláček
  • Za Lužánky: Jana Janulíková
  • Brno naplno (Trikolora, Svobodní, PRO s podporou Moravanů a Moravského zemského hnutí): Klára Liptáková
  • SPD: zatím neohlášen
  • ANO: zatím neohlášen
  • Brno klidem (bývalí členové ANO): zatím neohlášen
