Hnutí ANO v Brně marně hledá kandidáta na primátora, „obětuje se“ poslanec Trojan

Marek Osouch
  14:54
Většina politických stran oznámila už svého kandidáta na primátora Brna. Jen hnutí ANO dosud mlčí. Na dotazy jeho zástupci nijak nereagují. Možná i proto, že hledání vyzyvatele dnes v Brně vládnoucí ODS je pro uskupení velmi složité. Podle informací iDNES.cz nakonec vzešlo z oblastního sněmu hnutí jméno poslance a šéfa brněnské organizace ANO Václava Trojana.
Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí...

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan (9. ledna 2026) | foto: ČTK

Václav Trojan je vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky Mezinárodního centra...
Nově zvolený poslanec ANO Václav Trojan se jako vedoucí Klinicko-farmakologické...
Brněnská organizace hnutí ANO si pod dohledem krajské šéfky Aleny Schillerové...
Brněnská organizace hnutí ANO si pod dohledem krajské šéfky Aleny Schillerové...
6 fotografií

Trojan, který profesně vede pěstírnu léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, zažívá v poslední době rychlou politickou kariéru. Před čtyřmi roky se stal místostarostou brněnské části Židenice, v roce 2024 k tomu přidal post krajského zastupitele a loni na podzim i křeslo poslance. Jako dvojka kryl záda jihomoravské lídryni sněmovní kandidátky a dnes ministryni financí Aleně Schillerové.

Následný rozkol uvnitř brněnského organizace ANO a vyloučení rebelů kvůli neuposlechnutí výzvy na odchod do opozice na brněnském magistrátu pak s posvěcením Schillerové jako krajské šéfky hnutí převzal žezlo ve vedení ANO v Brně.

Nevidím jediný důvod odcházet, říká členka ANO, která v Brně vládne s ODS

Trojan, který je dnes vedle Schillerové hlavní tváří krajských sociálních sítí hnutí ANO, na dotaz iDNES.cz ohledně své kandidatury zatím nereagoval.

Podle informací iDNES.cz ale nebyl tou první volbou. Schillerová měla a stále nejspíš má snahu sehnat nějaké výraznější jméno na čelo. Ostatně Trojan má dnes už plno dalších politických funkcí a v brněnském zastupitelstvu dosud ani nepůsobí.

Důležité je přesvědčovat lékaře dobrými i špatnými příklady, říká výzkumník konopí

Před časem se mluvilo o podnikateli v gastronomii a majiteli brněnské restaurace Zlatá loď Zdeňku Sklenářovi. „Už jsem o tom taky slyšel, ale rozhodně to tak nebude,“ řekl iDNES.cz Sklenář. Nezapíral však, že je v kontaktu s ANO, konkrétně právě s Alenou Schillerovou.

Té se ale nepovedlo přesvědčit Sklenáře, jehož jméno bude na nižších místech, ani nikoho jiného, aby kandidátku vedl, a tak minulý týden brněnská organizace ANO schválila listinu v čele s Trojanem. „Já vám to nemůžu potvrdit, ani vyvrátit,“ reagoval místostarosta brněnské Bystrce a člen ANO Tomáš Hejl.

Zároveň ale prozradil, že rozhodnutí brněnského ANO není definitivní, protože o kandidátce musí ještě jednat krajské předsednictvo. U hnutí ANO zároveň platí, že do podoby kandidátek může kdykoliv před odevzdáním zasáhnout i celostátní vedení, kde Schillerová zasedá.

Lídři pro komunální volby v Brně

  • Společně (ODS+TOP 09): Kamila Zlatušková
  • Lidovci a Starostové: Jakub Hruška
  • Koalice TU (Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen): Adam Zemek
  • Motoristé sobě: Tomáš Kratochvíl
  • Zelení: Natálie Vencovská
  • Nové Brno: Michal Sedláček
  • Za Lužánky: Jana Janulíková
  • Brno naplno (Trikolora, Svobodní, PRO s podporou Moravanů a Moravského zemského hnutí): Klára Liptáková
  • SPD: zatím neohlášen
  • ANO: oficiálně neohlášen, podle informací iDNES.cz Václav Trojan
  • Brno klidem (bývalí členové ANO): zatím neohlášen
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

