Trojan, který profesně vede pěstírnu léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, zažívá v poslední době rychlou politickou kariéru. Před čtyřmi roky se stal místostarostou brněnské části Židenice, v roce 2024 k tomu přidal post krajského zastupitele a loni na podzim i křeslo poslance. Jako dvojka kryl záda jihomoravské lídryni sněmovní kandidátky a dnes ministryni financí Aleně Schillerové.
Následný rozkol uvnitř brněnského organizace ANO a vyloučení rebelů kvůli neuposlechnutí výzvy na odchod do opozice na brněnském magistrátu pak s posvěcením Schillerové jako krajské šéfky hnutí převzal žezlo ve vedení ANO v Brně.
Trojan, který je dnes vedle Schillerové hlavní tváří krajských sociálních sítí hnutí ANO, na dotaz iDNES.cz ohledně své kandidatury zatím nereagoval.
Podle informací iDNES.cz ale nebyl tou první volbou. Schillerová měla a stále nejspíš má snahu sehnat nějaké výraznější jméno na čelo. Ostatně Trojan má dnes už plno dalších politických funkcí a v brněnském zastupitelstvu dosud ani nepůsobí.
Před časem se mluvilo o podnikateli v gastronomii a majiteli brněnské restaurace Zlatá loď Zdeňku Sklenářovi. „Už jsem o tom taky slyšel, ale rozhodně to tak nebude,“ řekl iDNES.cz Sklenář. Nezapíral však, že je v kontaktu s ANO, konkrétně právě s Alenou Schillerovou.
Té se ale nepovedlo přesvědčit Sklenáře, jehož jméno bude na nižších místech, ani nikoho jiného, aby kandidátku vedl, a tak minulý týden brněnská organizace ANO schválila listinu v čele s Trojanem. „Já vám to nemůžu potvrdit, ani vyvrátit,“ reagoval místostarosta brněnské Bystrce a člen ANO Tomáš Hejl.
Zároveň ale prozradil, že rozhodnutí brněnského ANO není definitivní, protože o kandidátce musí ještě jednat krajské předsednictvo. U hnutí ANO zároveň platí, že do podoby kandidátek může kdykoliv před odevzdáním zasáhnout i celostátní vedení, kde Schillerová zasedá.
Lídři pro komunální volby v Brně