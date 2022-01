ODS a lidovci spolu do voleb v Brně nepůjdou, vytvořili vlastní koalice

Ačkoli z Prahy zaznívá apel do regionů, aby se jednotlivé strany pokusily i ve městech v komunálních volbách navázat na loňský úspěch koalice SPOLU ne všude bude vyslyšen. Nejinak je tomu i v Brně.

Lidovecký náměstek a šéf brněnské KDU-ČSL Petr Hladík to vysvětluje tím, že koalice SPOLU byla projekt pro sněmovní volby, jehož cílem bylo odstavit od moci Andreje Babiše (ANO). A to se povedlo.

„Komunální volby jsou naprosto jiné, tam záleží na postavení stran v jednotlivých částech republiky,“ poznamenal Hladík, který nedávno odmítl nabídku stát se ministrem životního prostředí.

Strany ale mezi sebou o možné spolupráci jednaly. „Já myslím, že hlavní důvod, proč jsme se nedohodli, je ten, že pan náměstek Hladík má své ambice. Rád by byl primátorem, takže by nebylo jednoduché se domluvit na jednom lídrovi,“ prohlásila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), která bude usilovat o to, aby stejně jako před čtyřmi roky byla ve volbách jedničkou ODS.

Přetahovaná o TOP 09

Občanští demokraté a lidovci tak začali jednat separátně o jiných koalicích. Petr Hladík pro lidovce získal hnutí STAN. Sám ale naznačil, že měl ještě jiné představy o konečné podobě koalice. Jaké, to neřekl. „To si domyslete,“ odvětil. Chtěl k sobě totiž ještě nalákat TOP 09, dalšího partnera z celostátního formátu SPOLU.

GLOSA: Já jsem první, kdo je víc? Pozorovatele brněnské politiky nemohla zpráva o nedohodě mezi KDU-ČSL a ODS až tak zarazit. Jejich lídři se hašteří už dlouho. Novináři bývají na tiskových konferencích svědky toho, jak se primátorka z ODS Markéta Vaňková předhání se svým prvním náměstkem z KDU-ČSL Petrem Hladíkem, kdo toho řekne víc a bude tím hlavním nositelem zpráv pro Brňany. Jeden z bizarních sporů vedli třeba o to, kdo z těchto dvou vrcholných politiků přišel jako první s nápadem vybudovat veřejné toalety v Tyršově sadu. Stejně tak oba soutěží, kdo bude lepším amplionem zpráv na sociálních sítích. Právě ODS by ale měl být Petr Hladík vděčný za to, že je dnes viceprimátorem, jak svou pozici prvního náměstka sám označuje. Podle původní dohody před vyšachováním hnutí ANO po volbách v roce 2018 totiž měla tento post získat Markéta Vaňková a Hladík by byl „až“ ten druhý. Oproti postu v předchozí koalici, kde byl tento ambiciózní politik právě prvním náměstkem, by si tak před voliči „jednoznačně pohoršil“.

O „topkaře“ tak byl boj. Ti se rozhodovali, zda dají přednost lidovcům, nebo se jim více zalíbí nabídka ODS. „S občanskými demokraty jsme si nakonec lidsky více sedli,“ odhalil šéf brněnské TOP 09 Tomáš Aberl, kdo je nalákal do své náruče.

Nakolik v tom hrála roli právě osoba ambiciózního Petra Hladíka, nechtěl příliš komentovat. „Velkou roli ale ne, žádné antipatie mezi námi nejsou,“ doplnil Aberl, jehož TOP 09 se tak pokusí na podzim vrátit do zastupitelstva. V roce 2018 získala méně než čtyři procenta.

Politické strany se ale neformují do koalic jen v konzervativní a pravé části politického spektra, snaha o společný postup je i v levicově-liberálním táboře.

Poté, co v souboji o lídra Pirátů zvítězil stávající zastupitel v Králově Poli Marek Lahoda nad brněnským náměstkem Tomášem Koláčným, je tato cesta mnohem více otevřená. Piráti by mohli jít společně se Zelenými a také s Žít Brno.

Už mají za sebou i první, oťukávací schůzky. „Budeme se bavit, nakolik je spolupráce reálná, budu ji ale velmi podporovat. Vidím ji totiž jako dobrý krok. Když jsme se bavili s voliči, tak příliš nechápali, proč jsme se už minule nespojili,“ uvedl Lahoda.

„Všechny tři strany máme totiž takřka stejný program,“ připomněl šéf brněnských Zelených David Oplatek. V roce 2018 ale Zelení a Žít Brno doplatili na to, že šli samostatně, protože si vzájemně brali voliče, a skončili mimo zastupitelstvo.

Musí se ale shodnout i na personálním obsazení společné kandidátky. Otázkou tedy zůstává, zda se bude o hlasy voličů ucházet také hlavní tvář Žít Brno Matěj Hollan. Ten totiž může podporovatele těchto stran značně rozdělovat a sám se navíc opakovaně kriticky vyjádřil na adresu brněnských Pirátů. Marek Lahoda se k jeho jménu nechtěl vyjadřovat, jen zmínil, že Žít Brno má „pošramocenou pověst“.

ČSSD zapojí i nestraníky

Nedobrou pozici má vzhledem k trendu posledních let ČSSD. Ve volbách chce proto vsadit na úspěšné starosty v městských částech, a to nejen ty stranické. „Komunikujeme i s dalšími nezávislými starosty,“ sdělil šéf brněnské ČSSD Tomáš Kratochvíl.

Vyloučil však možnost, že by ČSSD svou značku ve volbách skryla a vytvořila například uskupení „Úspěšní starostové“. „Je ale možné, že se budeme jmenovat ČSSD a brněnští starostové či nějak podobně,“ doplnil Kratochvíl, který je starostou v Bystrci.

Právě mezi ním a současným náměstkem Jiřím Olivou se za pár týdnů rozhodne, kdo z nich bude lídr. Bývalý brněnský primátor za ČSSD Roman Onderka o kandidatuře ve volbách neuvažuje.

Samostatně naopak bude o volební hlasy usilovat hnutí ANO a také SPD. Zatímco druhé uskupení nejspíš povede minulý lídr Ivan Fencl, u ANO je situace neznámá. Už dříve MF DNES přinesla informaci, že lídryní může být přímo exministryně financí Alena Schillerová.

Tuto možnost předseda brněnského ANO René Černý nevyloučil, zároveň ale řekl, že stále není nic jisté. „Jako úplně poslední možnost vidím, že by byl lídrem nestraník,“ doplnil.

Nepočítá tak s tím, že by ANO vedl exprimátor Petr Vokřál, který hnutí sice opustil, stále ale má k jeho členům blízko. Sám navíc před časem v rozhovoru pro MF DNES prozradil, že by chtěl do voleb zasáhnout. Na aktuální dotazy nereagoval a telefon nezvedal.