Dohoda o provozu plánované arény se zasekla, Kometa a Brno licitují o ceně

Plno úsměvů a poděkování rozdávali ve středu odpoledne politici při zahájení výstavy 3D modelů budoucí hokejové arény, která vyroste na brněnském výstavišti za pavilonem Z.

„Hala dostane dvojí využití – jednak pro celou řadu sportů, a to včetně mezinárodních utkání, zároveň také na velké kulturní akce s kapacitou až třináct tisíc diváků. To je přesně to, co nám tady v Brně chybí, aby sem jezdily hvězdy světového formátu,“ prohlásila ve středu vpodvečer v nákupním centru Vaňkovka, které výstavu modelů až do 12. dubna hostí, brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Jenže sama v tu chvíli dobře věděla, že se velkolepé plány – opět – nevyvíjejí podle představ města. Tentokrát se komplikují jednání s potenciálním a zároveň klíčovým provozovatelem moderní arény.

Hokejová Kometa, která jako jediná o vládu nad halou usiluje, totiž „šlápla na brzdu“. Přitom už v půli února brněnští radní vyzvali klub, aby po téměř roční debatě o podmínkách formálně podal konečnou nabídku. Vše směřovalo k podpisu smlouvy, jenže ruský útok na Ukrajinu dohodu zásadně narušil.

„Bohužel situace na Ukrajině vše strašně komplikuje,“ přiznal nedávno v rozhovoru pro klubový web boss Komety Libor Zábranský, který pronájem arény jinak nekomentuje.

Faktem ale je, že nejdříve požádal o odklad podání finální nabídky do 1. dubna a nakonec se obrátil na vedení Brna s tím, že chce znovu jednat o podobě už domluvené smlouvy. „My to chápeme, svět se teď absolutně otočil. Rozhodnutím o obnově jednání dáváme najevo, že rozumíme požadavku a vracíme se ke stolu,“ vysvětlil brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS), který obří projekt za čtyři miliardy korun řeší.

Je mu jasné, že hlavním důvodem návratu k jednacímu stolu jsou hlavně finanční možnosti hokejového klubu. Kometě totiž nemalá část peněz „visí“ v ruské Sberbank, která krátce po invazi na Ukrajinu uzavřela své pobočky a zablokovala účty.

Příjmy od Komety půjdou na splátky úvěru

Mohlo by se zdát, že jde „jen“ o to, kdo získá provoz haly na starost, a problém lze tedy vyřešit prakticky kdykoli. Nicméně v tomto případě kvůli velikosti investice panuje zcela odlišná situace.

Atletická hala stále marně čeká na dotaci Na arénu pro Kometu už stát přiklepl dotaci 300 milionů, o stejnou částku Brno žádalo na atletickou halu u bohunického kampusu, která se měla začít stavět už před třemi lety. Jenže tady město výsledek, i předběžný, stále vyhlíží. Podle informací MF DNES má Národní sportovní agentura problém kvůli rozpočtu stavby, který Brno původně nedodalo. Náklady se navíc po jednání s vysoutěženou firmou zvýšily, což však nastalo až po podání žádosti. I to je komplikace.

„Vnitřní prostory arény musíme vytvářet na základě představ provozovatele. Nemůžeme ji technologicky vybavit bez něj, aby nám pak nakonec třeba řekl, že tam není zvuk takové úrovně, aby přilákal hvězdy na koncert. Musí být spoluzodpovědný za to, aby hala plnila svůj účel,“ podotkl Kratochvíl a naznačil, že náklady, které můžou jít částečně i na vrub Komety, se mohou pohybovat ve velkém rozpětí. Nedokáže tak dnes říct, na jakou cifru vyjde vnitřní vybavení, které ještě není součástí dosavadního rozpočtu.

Podle původních představ města se Kometa měla o arénu starat patnáct let, během nichž by z pořádaných akcí inkasovala příjmy a Brnu platila nájem. Město, respektive její firma Arena Brno, by následně z těchto peněz splácelo miliardový úvěr, který si na výstavbu moderní haly musí vzít. Další příjmy společnost nemá, takže by jinak nemohla závazky umazávat. Tedy bez příspěvků z městské kasy.

A příjmy z provozu haly jsou pro Brno důležité i kvůli Evropské komisi. Ta musí totiž dát „razítko“ na to, že se město může pustit do tak obří komerční stavby za veřejné peníze. Žádost s předpokládanými výnosy podle původní dohody už odešla z Brna do Bruselu, nová jednání s Kometou tak nejspíš zapříčiní nutné změny v dokumentu.

„Nejspíš bude nutné žádost aktualizovat, ale to není nic mimořádného, to stejně musíme udělat i kvůli ceně stavby, která vzejde ze soutěže. Jde o standardní proces,“ tvrdí Kratochvíl.

S Kometou chce město jednat do konce dubna

Tendr na stavební firmu se rozjel už na začátku letošního roku, takže i proto město potřebuje znát provozovatele brzy, aby se mohl se zhotovitelem domlouvat, co a jak bude potřeba uvnitř haly vyřešit.

Ostatně první termín oficiálního oznámení a odtajnění vítěze soutěže, které se ale od začátku účastnila jen Kometa, mělo být už loni na podzim. Posléze jej radní posunuli na konec roku, poté na začátek toho letošního a nyní je „v mlze“.

„Předpokládáme, že opětovná jednání s uchazečem začnou příští týden. Byli bychom rádi, kdyby soutěž byla ukončena co nejdříve. Takový interní termín máme do konce dubna. Pevně věřím, že jednání budou úspěšná,“ řekla primátorka.

Její kolega Kratochvíl si zatím neúspěch licitace o peníze nepřipouští. Dohoda je totiž i v zájmu města, protože s provozem takové haly nemá žádné zkušenosti. „Brno je skutečně krásné město, kterému kromě univerzit a hotelů chybí jen tato hala. Hledejme pozitiva, proč by mohla být, a ne proč by nemohla,“ netají se optimismem radní.