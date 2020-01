VIDEO: Kometa vyjela do Pardubic expresem, fanouškům jízdenky losovala

Vlak s 1 200 místy odjel z Brna krátce po 13. hodině. První nedočkaví fanoušci však byli na nádraží v Králově poli, odkud expres vyjížděl, už před desátou hodinou. Cestující postupně v hale přibývali a o půl jedné začali nastupovat, stejně tak i samotní hokejisté.

O jízdenky ve více než 400 metrů dlouhé soupravě byl mimořádný zájem, losovalo se o ně během předchozích domácích zápasů Komety, vlak tak byl do posledního místa obsazený.



Na netradiční cestu se už před nástupem do vlaku těšil brněnský kapitán Martin Zaťovič. „Celou sezonu jezdíme autobusem a není to kolikrát nic jednoduchého. Zvlášť do Pardubic, kam se většinu cesty nejede po dálnici,“ řekl.



Kometa vyslala expresem i své nové posily z Vítkovic – obránce Daniela Krenželoka a útočník Šimona Stránského.



„Doufám, že se po cestě z Pardubic budeme všichni usmívat, protože toho mračení už bylo dost. Děláme to pro děti, partnery a nepřál bych si nic jiného, než abychom vyhráli, udělali všem radost a do třetice si tu cestu pořádně užili,“ citoval klubový web majitele i trenéra Libora Zábranského.



V předchozích letech vypravil brněnský klub podobné expresy do Prahy na Spartu a také do Vítkovic. Pokaždé se ale tým vracel s prázdnou.

Na východě Čech bude chtít Kometa také vylepšit vzájemnou extraligovou bilanci, zatímco první vzájemný zápas vyhrála 5:1, v tom druhém padla 2:6. Zápas s posledním týmem tabulky začne dnes v 18 hodin.