VIDEO: Z Brna podruhé vyjel Kometa Expres, tentokrát do Ostravy

Do modro-bílé soupravy čítající patnáct vagonů se naskládali brněnští hokejisté, partneři klubu, zástupci obcí ze spolku Království Komety, děti i zhruba dvě stovky řadových fanoušků.

Lístky na speciální jízdu nešly koupit, zúčastnění šťastlivci ji vyhráli při různých losováních. „Bylo to veliké napětí. Nedoufal jsem, že budu vylosovaný,“ svěřil se jeden z fandů na webu Komety.

Vlak z brněnského nádraží v Králově Poli vyrazil podle plánu ve 12.30, do ostravských Vítkovic dorazil krátce před 15. hodinou. Extraligové utkání Vítkovic s Kometou začíná v 17.30.

Kometa Expres poprvé vyjel v prosinci 2017, kdy přímo od brněnské haly odvezl tým i jeho fanoušky do Prahy na zápasu proti Spartě.

Majitel klubu Libor Zábranský tehdy akci uváděl s tím, že chce dospělým fanouškům i dětem ukázat moderní multifunkční arénu, která v Brně chybí. O stejném podtextu se zmínil také nyní.

Především se však jedná o marketingovou záležitost, která už loni přitáhla velkou pozornost.

„Je to skvělá myšlenka. Není to jen sportovní téma, ale i společenské. Navíc může ke sportu přitáhnout další děti. Je vidět, že to v Kometě funguje správným směrem,“ citoval klubový web bývalého reprezentačního kapitána Tomáše Plekance s bohatými zkušenostmi z NHL.

Hokejisté oceňují rovněž praktickou stránku. „Určitě je to pohodlnější forma dopravy než autobus, kterým jezdíme celou sezonu,“ podotkl kapitán Leoš Čermák.