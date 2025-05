Zápas vyčerpá i moderátora, říká letitý hlas Komety. Titul slavil „na punk“

Jeho hlas zná každý, kdo v posledním čtvrtstoletí navštívil kterýkoliv z domácích zápasů Komety. Moderátor při nich publikum informuje, baví i povzbuzuje k aktivitě.

Hlášky jako „kotel začne, sedadla se přidají“ nebo jemné upozornění „publikum, publikum“ v případě, že atmosféra uvadá, v podání Michala Chylíka neodmyslitelně patří k utkáním brněnského klubu.

„Na Kometě je to ale specifické v tom, že si výborní fanoušci dělají atmosféru sami. Když jde všechno správným směrem, nemusím do ní vůbec vstupovat. Oni chtějí fandit, chtějí se bavit, i hudby je lepší pouštět méně. Když projíždím ostatní stadiony v republice, není to takové jako v Brně,“ říká moderátor a mluvčí brněnských hokejistů.

Slyšet byl i při nedávných oslavách extraligového titulu.

Jaké pro vás byly?

Z hlediska moderování jednoduché. Co se na „Zelňáku“ dělo, bylo po vzoru mistrovských let 2017 a 2018 řízené takzvaně na punk, tedy bez scénáře, spontánní, okamžité, tady a teď. Hráči chodili na pódium, nikdo nevěděl, co kdo řekne, fanoušci si to bez stresu užívali, všichni se bavili. Pecka to byla navíc v tom, že tenhle titul opravdu žádný z odborníků nečekal.