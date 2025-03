Čtyři góly za osm minut: Kometa začala psát historii v Karlových Varech

Byla to doba, kdy k sehrání hokejového zápasu stačilo i deset hráčů; jeden brankář, tři obránci a šest útočníků. Přesně s takovým torzem se Rudá hvězda na západě Čech v neděli 15. listopadu 1953 představila.

Tehdy už mělo nově zformované mužstvo, zařazené na základě politického rozkazu stranického vedení do nejvyšší soutěže, jeden přípravný duel – 29. října 1953 brněnský soubor v Praze porazil TJ Spartak Šverma Jinonice 4:2. Prvním brněnským střelcem byl Slavomír Bartoň.

Bylo to ale až o necelý měsíc později, co Rudá hvězda debutovala i v tehdejším přeboru ČSR. Lze tedy říci, že to byly právě Karlovy Vary, proti nimž Kometa, která na RH Brno navazuje, sehrála svůj první duel v nejvyšší soutěži ve své historii.

„Tvrdé, bojovné a rušné utkání vyhrála Rudá hvězda mocným nástupem. Již v 8. min. prvé třetiny vedla 4:0. Potom se domácí rozehráli, nedokázali však nic vytěžit,“ psalo tehdy Rudé Právo. Podle jeho oznámení přihlíželo premiéře Komety mezi elitou 9 tisíc diváků. Některé zdroje uvádějí, že duel se hrál až 16. listopadu, ten den už však v dobových novinách stál výsledek – 6:1 pro hosty.

Dnes se hraje podruhé V 17 hodin začíná ve středu v Brně druhé utkání čtvrtfinálové série mezi Kometou a Karlovými Vary. Hosté do něho jdou s prvním bodem v kapse, získali ho v úterý za výhru 4:3 v prodloužení. Zápas přinesl i faul brněnského útočníka Kristiána Pospíšila u mantinelu. Pospíšil za něj od disciplinárky vyfasoval zákaz startu v jednom zápase, takže duel číslo dva vynechá.

Jinak toho o zápase moc známo není, kromě toho, že Vlastimil Bubník dal tři branky vítězů, Bronislav Danda přidal dva a Slavomír Bartoň jeden. Do brněnské sestavy tehdy patřili i František Vaněk a Zdeněk Návrat, kvůli nemoci ale nenastoupili.

Když se pak měli Brňané představit v dalším kole doma proti Plzni, psala Lidová demokracie s respektem: „Po nečekaném vítězství Rudé hvězdy v Karlových Varech nad Dynamem v poměru 6:1 lze očekávat pěkný boj, poněvadž RH chce dokázat, že patří mezi nejlepší hokejové celky v republice.“

Na zimním stadionu za Lužánkami, otevřeném v roce 1947, dostala Plzeň před devíti tisíci lidí neskutečný výprask. Rudá hvězda vyhrála 14:3 a Bubník s Bartoněm nasázeli po čtyřech gólech.

Mnoho přitom nechybělo a ti stejní hráči by rozdávali radost v Bratislavě. Rukovali totiž na Slovensko, kde měl hokejový tým pod hlavičkou Rudé hvězdy vzniknout. V Brně soudruzi původně plánovali mít fotbal. Záhy však přišli na to, že fotbalisté, schopní hrát výborně i hokej, sídlí pod Špilberkem, a vrátili je ze slovenské metropole, kde už absolvovali vojenský přijímač, zase domů.

Takhle 16. listopadu 1953 psalo Rudé Právo o prvním utkání Rudé hvězdy Brno v hokejové lize.

Nováček měl tehdy obrovskou sílu díky tomu, že do jeho řad přešli nejlepší hráči z Králova Pole a Zbrojovky Brno. Nesešel se však soubor primadon, naopak Bubník (tehdy mu bylo 23 let) a spol. vynikali obrovskou bojovností, nasazením a samozřejmě i kvalitou. Přirozeným vůdcem byl právě Bubník, jemuž připadla i pozice, o níž by se dnes mluvilo jako o místu hrajícího trenéra.

Šest minut od titulu

Až do konce své premiérové sezony se nový brněnský tým držel na špici tabulky a dokonce sahal po titulu, než ho o něj připravila v bitvě proti Spartaku Praha Sokolovo (nyní Sparta Praha) remíza 1:1. Soupeř, za kterého šest minut před koncem vyrovnal Karel Gut, předstihl Rudou hvězdu díky lepšímu celkovému skóre.

Někteří z brněnských hráčů, především Zdeněk Návrat a Ladislav Olejník, se dušovali, že Gut do branky puk nedostal, že ho nechal na zadní síťce. Vyrovnání však platilo.

„Byli jsme neskutečně zklamaní. Až za námi do šatny přišel nějaký politik z ministerstva a říká nám: Co byste chtěli, v první sezoně? Být hned mistry?“ vzpomínal v rozhovorech brankář Jiří Kolouch.

Co se nepovedlo při debutu mezi elitou, se Rudé hvězdě povedlo o rok později. Během finálového turnaje oplatila Spartě předchozí sezonu i s úroky, vyhrála 8:2 a Brňané si tak na krk pověsili zlaté medaile. Začala slavná éra Komety s jedenácti mistrovskými tituly za dvanáct let.

V úterý, v den zahájení současného čtvrtfinále, od tohoto historického okamžiku uběhlo přesně 70 let. Hráči tehdy za titul dostali každý tisíc korun a dva týdny dovolené u maďarského Balatonu k tomu.