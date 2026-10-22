Dnes už bývalý předseda jihomoravské organizace TOP 09 Marek Sovka, který odchod s kolegy v tomto týdnu pompézně oznámil, si dobře spočítal, že pokud chce v politice někam růst, trikot TOP 09 mu v tom už nijak nepomůže. Už to skutečně není to „cool“ uskupení s knížetem Schwarzenbergem v čele.
Ale nejsou to jen tyto kariérní důvody ovlivněné rostoucí hvězdou lidoveckého předsedy Jana Grolicha, kterému Sovka dělá náměstka na jihomoravském hejtmanství. Tamní politik má i další, které pražská centrála dosud nejspíš ani nespatřila, ale které jsou zcela stěžejní pro to, co TOP 09 hlásá v pomyslných pražských kavárnách.
Starostové malých obcí nejsou hloupí. Oni vědí, že černá je černá a bílá bílá, tedy že Rusko je agresor a Ukrajina jeho oběť.