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NÁZOR: TOP 09 si u filozofických debat vzpomněla, že existuje i mimo Prahu

Marek Osouch
  12:40

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Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. (20. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nikdo by se neměl divit, kdyby po tragikomickém vystoupení předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla v reakci na třicítku moravských přeběhlíků z jeho strany k lidovcům následovali mnozí další. Osočil všechny kolem sebe, ale u sebe žádnou chybu neviděl. Sebereflexe čistá nula. Pobouření mezi předními politiky strany je o to více paradoxní, že právě z lidovců se TOP 09 zrodila.

Dnes už bývalý předseda jihomoravské organizace TOP 09 Marek Sovka, který odchod s kolegy v tomto týdnu pompézně oznámil, si dobře spočítal, že pokud chce v politice někam růst, trikot TOP 09 mu v tom už nijak nepomůže. Už to skutečně není to „cool“ uskupení s knížetem Schwarzenbergem v čele.

Ale nejsou to jen tyto kariérní důvody ovlivněné rostoucí hvězdou lidoveckého předsedy Jana Grolicha, kterému Sovka dělá náměstka na jihomoravském hejtmanství. Tamní politik má i další, které pražská centrála dosud nejspíš ani nespatřila, ale které jsou zcela stěžejní pro to, co TOP 09 hlásá v pomyslných pražských kavárnách.

Starostové malých obcí nejsou hloupí. Oni vědí, že černá je černá a bílá bílá, tedy že Rusko je agresor a Ukrajina jeho oběť.

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