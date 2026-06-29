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Pomalý a neviditelný zabiják. Rakovina tlustého střeva postihuje už lidi kolem třicítky

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  15:19
Kolorektální karcinom zachycený při kolonoskopii.

Kolorektální karcinom zachycený při kolonoskopii. | foto: Profimedia.cz

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Kolorektální karcinom, tedy rakovinu tlustého střeva a konečníku, lékaři v Česku každoročně diagnostikují zhruba u sedmi tisíc lidí a více než tři tisíce pacientů na toto časté onkologické onemocnění umírají. Jeho zrádnost podle odborníků spočívá v tom, že se může vyvíjet pomalu a dlouho bez výrazných příznaků.

Nádor často vzniká z drobných výrůstků ve střevní sliznici, takzvaných polypů, které mohou růst řadu let, než se z nich vyvine zhoubné onemocnění. Může k tomu dojít i přesto, že se člověk cítí zdravý a sportuje. Nemá proto důvod si myslet, že se v jeho těle může odehrávat něco vážného.

Polypy lze při vyšetření odhalit a odstranit ještě dříve, než se z nich stane rakovina. „Nejdůležitější zbraní proti kolorektálnímu karcinomu zůstává prevence. Většina těchto nádorů vzniká pomalu a při včasném záchytu je šance na úplné vyléčení velmi vysoká. Proto by lidé neměli podceňovat screeningová vyšetření ani test na okultní krvácení do stolice, který lze absolvovat prostřednictvím praktického lékaře,“ říká chirurg a lékařský ředitel brněnské nemocnice SurGal Clinic Petr Diviš.

V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny, posílí včasný záchyt nádorů

Mezi varovné příznaky patří především krev ve stolici. Objevit se mohou také změny ve vyprazdňování, dlouhodobé průjmy, zhoršené trávení, nevysvětlitelné zažívací obtíže nebo střídání průjmu a zácpy. Bolest přitom v počátečních stadiích nebývá typická. I proto je podle Diviše důležité nespoléhat jen na to, zda člověk potíže pociťuje, ale využívat preventivní vyšetření.

Riziko zvyšují nadváha, kouření i alkohol

Na preventivní screening mají nárok muži i ženy ve věku od 45 do 74 let a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Základní možností je test okultního krvácení do stolice, který se provádí jednou za dva roky. Jde o domácí odběr malého vzorku stolice, v němž se následně hledají i okem neviditelné stopy krve. Druhou možností je kolonoskopie, která se při normálním nálezu opakuje jednou za deset let.

Kolorektální karcinom zachycený při kolonoskopii.
V olomoucké fakultní nemocnici přibyla nová vyšetřovna i nové „chytré“ kolonoskopy, využívající umělé inteligence pro detekci malých polypů.
V olomoucké fakultní nemocnici přibyla nová vyšetřovna i nové „chytré“ kolonoskopy, využívající umělé inteligence pro detekci malých polypů.
Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence se sedmi specializovanými pracovišti. (26. května 2026)
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Větší pozornost mají prevenci věnovat lidé, u nichž se rakovina tlustého střeva, konečníku nebo střevní polypy objevily už v rodině. Riziko zvyšuje také věk, nadváha, kouření, nedostatek pohybu, pravidelná konzumace alkoholu, strava chudá na vlákninu nebo častá konzumace uzenin a červeného masa. Svou roli mohou mít i chronická střevní zánětlivá onemocnění, například Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida.

Dva roky od diagnózy rakoviny je zdravá. Léčba na míru se dostane více pacientům

„Nejčastěji se s tímto onemocněním setkáváme u starších pacientů, protože riziko roste s věkem. Přesto už dnes nejsou výjimkou ani pacienti ve věku kolem třiceti let, a proto by lidé neměli ignorovat varovné příznaky bez ohledu na věk,“ upozorňuje Diviš s tím, že pomáhá pravidelný pohyb, udržování přiměřené hmotnosti a jídelníček s dostatkem zeleniny, ovoce, luštěnin a celozrnných výrobků.

Pokud vyšetření odhalí podezřelý nález nebo potvrdí nádorové onemocnění, další postup se řídí rozsahem a umístěním nádoru i celkovým stavem pacienta. „Léčba je dnes vysoce individualizovaná. U některých nádorů nejprve volíme onkologické předléčení v podobě radioterapie, chemoradioterapie nebo kombinaci obou možností. Jsou případy, kdy po léčbě dojde k vymizení nádoru a pacient je dále pravidelně sledován. Ve většině případů ale následuje operační řešení,“ popisuje Diviš.

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