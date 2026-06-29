Nádor často vzniká z drobných výrůstků ve střevní sliznici, takzvaných polypů, které mohou růst řadu let, než se z nich vyvine zhoubné onemocnění. Může k tomu dojít i přesto, že se člověk cítí zdravý a sportuje. Nemá proto důvod si myslet, že se v jeho těle může odehrávat něco vážného.
Polypy lze při vyšetření odhalit a odstranit ještě dříve, než se z nich stane rakovina. „Nejdůležitější zbraní proti kolorektálnímu karcinomu zůstává prevence. Většina těchto nádorů vzniká pomalu a při včasném záchytu je šance na úplné vyléčení velmi vysoká. Proto by lidé neměli podceňovat screeningová vyšetření ani test na okultní krvácení do stolice, který lze absolvovat prostřednictvím praktického lékaře,“ říká chirurg a lékařský ředitel brněnské nemocnice SurGal Clinic Petr Diviš.
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Mezi varovné příznaky patří především krev ve stolici. Objevit se mohou také změny ve vyprazdňování, dlouhodobé průjmy, zhoršené trávení, nevysvětlitelné zažívací obtíže nebo střídání průjmu a zácpy. Bolest přitom v počátečních stadiích nebývá typická. I proto je podle Diviše důležité nespoléhat jen na to, zda člověk potíže pociťuje, ale využívat preventivní vyšetření.
Riziko zvyšují nadváha, kouření i alkohol
Na preventivní screening mají nárok muži i ženy ve věku od 45 do 74 let a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Základní možností je test okultního krvácení do stolice, který se provádí jednou za dva roky. Jde o domácí odběr malého vzorku stolice, v němž se následně hledají i okem neviditelné stopy krve. Druhou možností je kolonoskopie, která se při normálním nálezu opakuje jednou za deset let.
Větší pozornost mají prevenci věnovat lidé, u nichž se rakovina tlustého střeva, konečníku nebo střevní polypy objevily už v rodině. Riziko zvyšuje také věk, nadváha, kouření, nedostatek pohybu, pravidelná konzumace alkoholu, strava chudá na vlákninu nebo častá konzumace uzenin a červeného masa. Svou roli mohou mít i chronická střevní zánětlivá onemocnění, například Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida.
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„Nejčastěji se s tímto onemocněním setkáváme u starších pacientů, protože riziko roste s věkem. Přesto už dnes nejsou výjimkou ani pacienti ve věku kolem třiceti let, a proto by lidé neměli ignorovat varovné příznaky bez ohledu na věk,“ upozorňuje Diviš s tím, že pomáhá pravidelný pohyb, udržování přiměřené hmotnosti a jídelníček s dostatkem zeleniny, ovoce, luštěnin a celozrnných výrobků.
Pokud vyšetření odhalí podezřelý nález nebo potvrdí nádorové onemocnění, další postup se řídí rozsahem a umístěním nádoru i celkovým stavem pacienta. „Léčba je dnes vysoce individualizovaná. U některých nádorů nejprve volíme onkologické předléčení v podobě radioterapie, chemoradioterapie nebo kombinaci obou možností. Jsou případy, kdy po léčbě dojde k vymizení nádoru a pacient je dále pravidelně sledován. Ve většině případů ale následuje operační řešení,“ popisuje Diviš.