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Dopravní kolaps v Brně donutil policisty k vypnutí semaforů, křižovatky řídili sami

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  11:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
25 fotografií
Uzavřít tunely a doufat, že se město nezastaví? Brno zažívá po zahájení oprav další nápor na už tak přetížené silnice. Kolony se přelévají mezi jednotlivými částmi města, nabírají v nich zpoždění autobusy a policisté museli sáhnout k nezvyklému opatření – v ranní špičce vypnuli semafory a převzali řízení dopravy. Úlevu přitom nelze čekat v řádu dnů.

Brno se po uzavření Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky potýká s rozsáhlými kolonami. Policisté proto v úterý ráno na několika křižovatkách vypnuli semafory a začali dopravu řídit sami. Reagovali tak na pondělní zkušenost, kdy v jihozápadní části města vznikla kalamitní situace. Zpoždění nabírají nejen řidiči, ale také městské a příměstské autobusy.

„Předpokládáme, že budeme dopravu řídit v ranní špičce i nadále. Jsme připraveni zasáhnout také v odpolední špičce, pokud to bude potřeba,“ uvedla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.

Policisté se soustředili především na křižovatky v okolí Anthroposu, hlídky však stály například také v Heršpické ulici. Ruční řízení provozu má pomoci zajistit jeho co nejplynulejší průjezd.

12. října 2026

Uzavírka obou tunelů začala v pondělí a potrvá do 20. listopadu. Na objízdných trasách se od prvního pracovního dne tvoří dlouhé kolony, které komplikují dopravu i mimo bezprostřední okolí uzavřeného úseku.

Zpoždění přes půl hodiny nabírají podle dopravního podniku a společnosti Kordis JMK některé linky MHD i příměstské autobusy. Problémy se týkají zejména spojů projíždějících Kohoutovicemi, Novým Lískovcem a Pisárkami. Zdržení se nevyhýbá ani okružním linkám 44 a 84 a postupně se přenáší do dalších částí města.

Uvnitř zavřeného tunelu, kvůli němuž stojí doprava v Brně. Na opravu je nejvyšší čas

Dopravní podnik proto doporučuje, aby lidé při cestách po Brně, pokud je to možné, upřednostnili tramvaje.

Kolony také na jihu Brna

Komplikace se však neomezují jen na oblast uzavřených tunelů. Přibližně půlhodinová zpoždění nabírají také spoje v ulicích Olomoucká, Ostravská, Hladíkova nebo v okolí Zvonařky. Zdržují se rovněž regionální autobusy přijíždějící po dálnici D1 od Rosic i od Vyškova.

Problém představuje také příjezd od dálnice D52. Provoz tam komplikují kamiony, které se potřebují napojit na D1 ve směru na Ostravu. Kvůli přestavbě křižovatky s dálnicí D2 totiž řidiči nemohou několik týdnů využít obvyklý sjezd v tomto směru. Kolony se proto v ranní špičce tvoří pravidelně a řidiči v nich mohou ztratit desítky minut.

Křižovatka Hlinky
Pisárecký tunel
Běžně tudy projíždějí proudy aut při cestě z nebo do Brna, od pondělí je však Pisárecký tunel na jihozápadě města prázdný. Pohybují se tam pouze pracovníci technologické firmy Eltodo, která dostala na starost kompletní výměnu dosluhujících technologií zajišťujících bezpečný a spolehlivý provoz. (12. října 2026)
Pisárecký tunel
25 fotografií

Přestavba mimoúrovňové křižovatky dálnic D1 a D2 má pokračovat až do listopadu příštího roku. Jde přitom o další z velkých dopravních omezení v oblasti, která je už nyní mimořádně zatížená.

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