Rodiče spěchající do porodnice uvázli v páteční špičce, hlídka je protáhla kolonou

Operační důstojník na místo poslal hlídku, která auto nastávajících rodičů rychle našla a bezpečně doprovodila do porodnice v areálu Fakultní nemocnice Brno. Policisté jej protáhli ucpanou Vídeňskou a Jihlavskou, odkud odbočili do ulice Kamenice.
„Pomocí výstražných světel a zvukového znamení uvolňovali cestu, zatímco nastávající tatínek za policejním vozem místy také troubil. Ostatním řidičům tak dával najevo, že jej hlídka skutečně doprovází a nesnaží se pouze využít uvolněného prostoru. Motoristé naštěstí reagovali správně a oběma autům umožnili bezproblémový průjezd,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.
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Druhá komplikace nastala po příjezdu do porodnice. Lékaři na sále zjistili, že žena nemůže porodit přirozenou cestou. Museli proto přistoupit k akutnímu císařskému řezu.
„Po několika náročných hodinách se nakonec narodila zdravá holčička, jak se později policistům svěřil novopečený otec. Na tísňovou linku 158 zavolal ještě jednou, tentokrát aby hlídce i policistům z operačního střediska poděkoval za pomoc,“ doplnil mluvčí.