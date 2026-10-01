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Rodiče spěchající do porodnice uvázli v páteční špičce, hlídka je protáhla kolonou

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  12:15
Hned dvě komplikace provázely minulý pátek příchod holčičky na svět v Brně. Poté, co ženě doma odtekla neobvykle zbarvená plodová voda, vyrazili nastávající rodiče do porodnice. Cestu jim však zásadně zkomplikovala páteční odpolední špička, kvůli níž uvázli v téměř nehybné koloně. Kontrakce přitom přicházely v čím dál kratším intervalu. Budoucí tatínek proto požádal na tísňové lince 158 o pomoc.

Operační důstojník na místo poslal hlídku, která auto nastávajících rodičů rychle našla a bezpečně doprovodila do porodnice v areálu Fakultní nemocnice Brno. Policisté jej protáhli ucpanou Vídeňskou a Jihlavskou, odkud odbočili do ulice Kamenice.

„Pomocí výstražných světel a zvukového znamení uvolňovali cestu, zatímco nastávající tatínek za policejním vozem místy také troubil. Ostatním řidičům tak dával najevo, že jej hlídka skutečně doprovází a nesnaží se pouze využít uvolněného prostoru. Motoristé naštěstí reagovali správně a oběma autům umožnili bezproblémový průjezd,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Já rodím, volala zoufalá žena policistům z ucpané dálnice D1

Druhá komplikace nastala po příjezdu do porodnice. Lékaři na sále zjistili, že žena nemůže porodit přirozenou cestou. Museli proto přistoupit k akutnímu císařskému řezu.

„Po několika náročných hodinách se nakonec narodila zdravá holčička, jak se později policistům svěřil novopečený otec. Na tísňovou linku 158 zavolal ještě jednou, tentokrát aby hlídce i policistům z operačního střediska poděkoval za pomoc,“ doplnil mluvčí.

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