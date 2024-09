Brno chce vyhnat koloběžky z centra. Vadí ohrožení chodců i ledabylé parkování

„Očekáváme, že nejpozději do konce roku by mohl zákaz vstoupit v platnost. Týkal by se pěší zóny, jako je náměstí Svobody, Masarykova ulice, Česká, a přilehlých míst. Podobná vozidla tam podle našeho názoru nemají co dělat,“ uvedl místostarosta městské části Brno-střed Zdeněk Machů (ANO).

Hlavním argumentem pro zákaz je bezpečnost. „Relativně nedávno jsme se zabývali sraženým dítětem koloběžkářkou na náměstí Svobody. Kolize s chodci kromě stylu jízdy nepříznivě ovlivňuje i to, že koloběžky nejsou slyšet,“ poznamenal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Lidé podle něj zároveň často ignorují, že pro koloběžky platí stejná pravidla jako pro jízdní kola. Městská policie letos řešila 22 přestupků, kdy polovinu z nich tvořila jízda po chodníku. Druhým nejčastějším přestupkem byla jízda v protisměru.

Koloběžky v Brně momentálně nabízejí společnosti Bolt a Lime. „Bolt má dnes řadu bezpečnostních prvků zavedených v samotných koloběžkách. Jedná se třeba o technologii, která rozpozná jízdu ve dvou, test pro jízdu pod vlivem alkoholu nebo kontrolu správného parkování,“ vyjmenovává generální ředitel společnosti Bolt pro mikromobilitu Peter Mesarč.

Koloběžky slouží i kurýrům s jídlem

Ten připouští, že centrum Brna je nejoblíbenějším cílem jízd uživatelů, denně se jich tu prohání několik stovek. Zákaz koloběžek nicméně podle něj není nutný a stačilo by zavést například omezení rychlosti. V současné době platí pro stroje Boltu po celém Brně limit 25 kilometrů v hodině.

Kromě bezpečnosti se již několik let ve spojitosti s koloběžkami řeší problém s jejich parkováním. Podle magistrátu ke zlepšení situace pomohla novela tržního řádu z roku 2022, který uvádí, že koloběžky mohou parkovat jen na místech, ke kterým je schválené povolení. Jinak se jedná o nedovolený zábor veřejného prostranství.

„Z dat o jízdách, které máme k dispozici, vyplývá, že 96 procent jízd končí úspěšným uzamknutím na předem vybraném místě. Zbylá 4 procenta jsou buď neukončené jízdy, nebo špatně zaparkované. V případě, že uživatel neukončí jízdu na předem vybraném parkovacím bodě, je mu udělena pokuta v hodnotě maximální minutové sazby. Poté se nám koloběžka rozsvítí na mapě a naším úkolem je dostat ji v co nejkratší době zpět na parkovací bod,“ přiblížil Mesarč současnou praxi.

Častými zákazníky těchto služeb jsou kurýři s jídlem. „Koloběžky, stejně jako kola, umožňují hladký přístup k těžko dostupným restauracím, a proto může mít jejich zákaz negativní dopad na některé pobočky. Může se tím prodloužit čas doručení jídla k zákazníkovi. Skutečný dopad však nelze v tuto chvíli odhadnout,“ uvedla mluvčí doručovatelské společnosti Wolt Jana Jarošová.

Chystaný zákaz by se kromě koloběžek měl dotknout i elektrických jednokolek.