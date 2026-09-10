Nahlédli jsme do tunelu pod centrem Brna. Každý den se prodlouží o 80 centimetrů

Ražba postupuje rychlostí zhruba 80 centimetrů za den. Stavbaři šli směrem od horní části ulice u hotelu Avion, nyní se dostali přibližně na úroveň obchodního domu Vágner. Brzy se k nim přidá druhá skupina z opačného směru.
„Během týdne až čtrnácti dnů bude následovat ražba ze spodní části od náměstí Svobody a křižovatky se Středovou ulicí. Tam už je nachystaná těžní šachta, ještě se ale dělala štola pro přeložku kanalizace,“ popisuje přímo na místě Michael Benža, správce kolektorů Technických sítí Brno (TSB). Novináři totiž mohli ve čtvrtek nahlédnout přímo do tunelu.
V tunelu musí být zajištěny podmínky jako v dole, je tedy odvětrávaný a prach je odváděný pryč. Horní část štoly je umístěná přibližně tři metry pod povrchem. Nejvýš vystoupí u náměstí Svobody, kde bude tunel pouze 1,6 metru pod povrchem. Naopak nejnižší místo kolektoru je 10,6 metru pod terénem.
Pokud půjdou práce podle plánu, obě ražby by se měly pod Českou potkat na přelomu listopadu a prosince. Celkem mají horníci, kteří pracují v hloubce až osmi metrů pod zemí, vyrazit zhruba 235 metrů dlouhý kolektor. V současné době jsou dohromady asi na třiceti metrech.
Přestože se stavba odehrává pod jednou z nejrušnějších ulic historického centra, zatím je nepotkalo nic, s čím by vůbec nepočítali. Uvnitř narazili například na historické objekty či jejich části, o jejichž existenci však věděli z historických map. Větším překvapením bylo množství inženýrských sítí.
„Předpokládalo se, že jich bude méně. Nakonec se při přípravných pracích, kdy se zajišťovaly jednotlivé objekty po celé uliční frontě České, našel zhruba dvojnásobek oproti podkladům, které jsme měli,“ upřesňuje Benža.
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Právě okolní zástavba patří při ražbě k nejcitlivějším místům celého projektu. Kolektor vzniká klasickou důlní metodou a stavbaři musí hlídat, aby práce nezpůsobily pokles či jiné poškození okolních budov. Jejich zajištění proto předcházelo samotné ražbě a zabralo zhruba poslední rok.
Změnu už mezitím pocítili také lidé, kteří Českou denně procházejí. Od začátku září například zmizela značná část oplocení spojeného s předchozím zajišťováním domů. Určitá omezení se ale budou po ulici přesouvat společně s ražbou nadále.
„Další omezení se dotknou třeba Skryté ulice, kde vznikne třetí těžní šachta, nyní je uzavřená také Jakubská, tam stavbaři pracují na spadišťové šachtě kanalizace,“ nastínil Benža.
Česká bude vypadat noblesněji
Po dokončení kolektoru čeká Českou také kompletní obnova povrchu. Místo současného asfaltu má dostat novou dlažbu, která bude navazovat na podobu náměstí Svobody a okolních ulic.
„Měla by to být modernější a kvalitnější dlažba, která by dala ulici noblesní vzhled. Česká si to určitě zaslouží. Výhodou kolektoru má být také to, že kvůli opravám inženýrských sítí už nebude nutné nově upravený povrch opakovaně rozkopávat,“ uvádí provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun.
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Stavba pod Českou se nicméně oproti původním předpokladům prodražila. Město původně počítalo s cenou 585 milionů korun bez DPH. Důvodem byly mimo jiné inženýrské sítě, které se ve skutečnosti nacházely jinde, než předpokládal projekt.
„Zatím to byly většinou bohužel chyby v projektu, kdy tam například chyběla nějaká položka. Jinak se například muselo vést vodovodní či parovodní potrubí. Při dalších pracích jsme také narazili na padající zdi, musí se dodatečně vyztužovat některé boky, protože se to tam sype,“ vysvětlit Šaroun s tím, že v této fázi však jde pouze o částky v řádu jednotek milionů korun.
Přestože práce zasáhly jednu z nejfrekventovanějších ulic v centru Brna, podle města zůstala Česká po celou dobu průchozí. Ještě před zahájením stavby navíc město společně se zhotovitelem jednalo s majiteli okolních nemovitostí i provozovateli obchodů, restaurací a dalších podniků.
„Stížností jsou opravdu jednotky. Pokud nastanou nějaké problémy, tak je zhotovitel řeší přímo s dotčenými provozovateli či obyvateli,“ říká mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Harmonogram zatím počítá s dokončením stavby v roce 2028.
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26. srpna 2026