Máte dost, nebo to mám do vás našít? Před lety na Moravě vraždil vojenský zběh

Dnes by to byl sedmdesátník a jako většina penzistů by si nejspíš užíval radovánek s vnoučaty. Jenže život mladého muže tragicky skončil v pouhých 25 letech u Kojátek. Když před půlstoletím odjížděl ze Slovenska na cvičení záloh k vojenské jednotce v Bučovicích, jistě netušil, že se do rodné obce už nevrátí.

Jeho rodině po něm poslali jen pár drobností: krabičku cigaret Start, hliníkovou lžíci, umělohmotný vojenský hřeben, klíče, dvě zátky k lehátku a 19,60 Kčs. To byly věci, které měl po kapsách, když ležel mrtvý na křižovatce Bučovice – Kojátky – Bohaté Málkovice. V jeho těle patolog našel celkem jedenáct střel ze samopalu...