Současný stav v Brně potvrzuje i provozní manažer Kofi-Kofi Daniel Herberger. Podle něj má pokyn k omezení provozu přímo od majitelů. „Pokyny o nevýjezdu stánků jsem od nich dostal, ale příčiny blíže neznám,“ uvedl.
Zároveň ale připustil, že situace není definitivní a návrat stánků do ulic může být možný. „Jelikož mají jednotlivé pobočky rozkouskované jednotliví franšízanti, návrat je možný, ale rozhodně ne jistý,“ dodal Herberger.
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Kofi-Kofi je přitom jen jednou z částí širšího podnikatelského celku, který v posledních měsících čelí finančním problémům a insolvenčním návrhům. Jde o skupinu Twist, pod kterou spadaly různé gastro a retailové koncepty od kávových stánků přes bubble tea až po další franšízové projekty. Právě napříč touto strukturou se měly potíže postupně řetězit a dopadat i na jednotlivé značky v ulicích měst.
Po stáncích zůstává prázdný prostor
V Brně je to viditelné především na frekventovaných místech u hlavního nádraží, frekventovaných zastávkách MHD nebo v centru. Tam, kde dřív stála pojízdná kavárna, zůstává prázdný prostor bez jakéhokoliv vysvětlení.
Podle lidí z provozu i bývalých zaměstnanců se ale problémy neobjevily náhle. Kryštof Vaníček, který u Kofi-Kofi pracoval, popisuje postupné zhoršování fungování stánků i zázemí.
Výmluvným důkazem, že se něco děje, je i facebookový profil Kofi-Kofi. Stále na něm visí poslední příspěvek z 30. března s textem: Když se všechno trochu rozpadá, kafe to vždycky narovná. Od té doby už nepřibyla žádná další aktualizace. Pro zákazníky i zaměstnance tak zůstalo ticho, které zpětně působí jako první viditelný signál změn uvnitř firmy.
„Nešlo o úplně stabilní režim. Většinou to bylo tak, že výplata přišla později, než měla. Z těch čtyř měsíců mi přišla včas přesně podle smlouvy jen jednou,“ uvedl bývalý zaměstnanec.
Podle něj se potíže netýkaly jen financí, ale i zásobování a základního fungování provozu. „Alternativní mléka byla spíš výjimka. První měsíc bylo ještě kokosové, ale později už zůstalo jen sójové, a to jen na některých stáncích. Často chyběly i cukry nebo víčka na kelímky. Stánky byly někdy v takovém stavu, že je bylo složité vůbec zprovoznit,“ zdůraznil Vaníček.
U zákazníků dřív rutina, pak frustrace
Podobný posun popisují i někteří zákazníci, pro které byla rychlá káva součástí každodenní rutiny. Například Anna Vachatová říká, že kávu z Kofi-Kofi si brala pravidelně, což se postupně změnilo.
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„Dřív jsem tam chodila docela často, hlavně přes aplikaci Tastetown. Bylo to rychlé a pohodlné,“ popsala. „Poslední dobou ale často neměli alternativní mléko nebo sirupy, takže jsem přestala chodit,“ dodala žena.
Právě výpadky základních surovin nebo omezená nabídka měly být podle více lidí jedním z viditelných signálů, že provoz nefunguje v běžném režimu.
Twistu se problémy vracejí v řetězci
Situace Kofi-Kofi se nedá oddělit od širšího dění uvnitř skupiny Twist. Ta v posledních měsících čelí finančním problémům a insolvenčním návrhům, které se mimo jiné dotýkají i firem Bubblify a Trdlokafe.
Podle dostupných informací se v rámci skupiny objevily spory mezi věřiteli a vedením, které následně vedly k řetězovým právním krokům. Ty měly dopad nejen na samotnou korporátní strukturu, ale i na provoz jednotlivých značek v terénu včetně kávových stánků.
Zakladatel skupiny Radek Klein dává současný vývoj do souvislosti právě s těmito událostmi. „Petr Bujnoch podle nás insolvenčním návrhem založeným na pohledávce, kterou od počátku rozporujeme a považujeme za účelovou, spustil řetězovou reakci, která některé značky skupiny Twist dostala až sem,“ uvedl v dřívějším vyjádření pro iDNES.cz.
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Zároveň připustil i dopady na zaměstnance a dodavatele. „Je mi nesmírně líto, že někteří zaměstnanci a dodavatelé kvůli tomu nemají zaplaceno včas, ale dlužné mzdy postupně doplácíme,“ podotkl.
V Brně tak zůstává hlavně viditelný následek dění, které se odehrává uvnitř firemní struktury. Značka, jež byla ještě nedávno běžnou součástí ranního pohybu městem, se z ulic vytrácí bez jasného vysvětlení i časového rámce návratu. Pro lidi na zastávkách tak zůstává jen změna, která přišla tiše, ale je o to nápadnější, protože zasáhla každodenní rutinu.