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Zbyla jen prázdná místa. Populární pojízdné stánky s kávou zmizely z ulic

  15:31
Ráno přijdete na zastávku, kde jste byli zvyklí si brát kávu do ruky. Stánek ale nikde. Žádná cedule ani vysvětlení. Jen prázdné místo, které ještě nedávno patřilo malému pojízdnému kávovému baru. Z Brna v posledních dnech mizí ikonické stánky Kofi-Kofi, které si lidé spojovali s rychlou kávou „na cestu“. Některé stojí nevyužité, jiné se už vůbec nevrátily. A mezi zákazníky i bývalými zaměstnanci se čím dál častěji mluví o tom, že značka prochází zásadním otřesem.
Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.

Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic. | foto: Faceboook Kofi Kofi

Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.
Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.
Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.
Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.
5 fotografií

Současný stav v Brně potvrzuje i provozní manažer Kofi-Kofi Daniel Herberger. Podle něj má pokyn k omezení provozu přímo od majitelů. „Pokyny o nevýjezdu stánků jsem od nich dostal, ale příčiny blíže neznám,“ uvedl.

Zároveň ale připustil, že situace není definitivní a návrat stánků do ulic může být možný. „Jelikož mají jednotlivé pobočky rozkouskované jednotliví franšízanti, návrat je možný, ale rozhodně ne jistý,“ dodal Herberger.

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Kofi-Kofi je přitom jen jednou z částí širšího podnikatelského celku, který v posledních měsících čelí finančním problémům a insolvenčním návrhům. Jde o skupinu Twist, pod kterou spadaly různé gastro a retailové koncepty od kávových stánků přes bubble tea až po další franšízové projekty. Právě napříč touto strukturou se měly potíže postupně řetězit a dopadat i na jednotlivé značky v ulicích měst.

Po stáncích zůstává prázdný prostor

V Brně je to viditelné především na frekventovaných místech u hlavního nádraží, frekventovaných zastávkách MHD nebo v centru. Tam, kde dřív stála pojízdná kavárna, zůstává prázdný prostor bez jakéhokoliv vysvětlení.

Podle lidí z provozu i bývalých zaměstnanců se ale problémy neobjevily náhle. Kryštof Vaníček, který u Kofi-Kofi pracoval, popisuje postupné zhoršování fungování stánků i zázemí.

Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.
Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.
Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.
Pojízdné stánky Kofi-Kofi mizí z brněnských ulic.
5 fotografií

Výmluvným důkazem, že se něco děje, je i facebookový profil Kofi-Kofi. Stále na něm visí poslední příspěvek z 30. března s textem: Když se všechno trochu rozpadá, kafe to vždycky narovná. Od té doby už nepřibyla žádná další aktualizace. Pro zákazníky i zaměstnance tak zůstalo ticho, které zpětně působí jako první viditelný signál změn uvnitř firmy.

„Nešlo o úplně stabilní režim. Většinou to bylo tak, že výplata přišla později, než měla. Z těch čtyř měsíců mi přišla včas přesně podle smlouvy jen jednou,“ uvedl bývalý zaměstnanec.

Podle něj se potíže netýkaly jen financí, ale i zásobování a základního fungování provozu. „Alternativní mléka byla spíš výjimka. První měsíc bylo ještě kokosové, ale později už zůstalo jen sójové, a to jen na některých stáncích. Často chyběly i cukry nebo víčka na kelímky. Stánky byly někdy v takovém stavu, že je bylo složité vůbec zprovoznit,“ zdůraznil Vaníček.

U zákazníků dřív rutina, pak frustrace

Podobný posun popisují i někteří zákazníci, pro které byla rychlá káva součástí každodenní rutiny. Například Anna Vachatová říká, že kávu z Kofi-Kofi si brala pravidelně, což se postupně změnilo.

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„Dřív jsem tam chodila docela často, hlavně přes aplikaci Tastetown. Bylo to rychlé a pohodlné,“ popsala. „Poslední dobou ale často neměli alternativní mléko nebo sirupy, takže jsem přestala chodit,“ dodala žena.

Právě výpadky základních surovin nebo omezená nabídka měly být podle více lidí jedním z viditelných signálů, že provoz nefunguje v běžném režimu.

Twistu se problémy vracejí v řetězci

Situace Kofi-Kofi se nedá oddělit od širšího dění uvnitř skupiny Twist. Ta v posledních měsících čelí finančním problémům a insolvenčním návrhům, které se mimo jiné dotýkají i firem Bubblify a Trdlokafe.

Podle dostupných informací se v rámci skupiny objevily spory mezi věřiteli a vedením, které následně vedly k řetězovým právním krokům. Ty měly dopad nejen na samotnou korporátní strukturu, ale i na provoz jednotlivých značek v terénu včetně kávových stánků.

Zakladatel skupiny Radek Klein dává současný vývoj do souvislosti právě s těmito událostmi. „Petr Bujnoch podle nás insolvenčním návrhem založeným na pohledávce, kterou od počátku rozporujeme a považujeme za účelovou, spustil řetězovou reakci, která některé značky skupiny Twist dostala až sem,“ uvedl v dřívějším vyjádření pro iDNES.cz.

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Zároveň připustil i dopady na zaměstnance a dodavatele. „Je mi nesmírně líto, že někteří zaměstnanci a dodavatelé kvůli tomu nemají zaplaceno včas, ale dlužné mzdy postupně doplácíme,“ podotkl.

V Brně tak zůstává hlavně viditelný následek dění, které se odehrává uvnitř firemní struktury. Značka, jež byla ještě nedávno běžnou součástí ranního pohybu městem, se z ulic vytrácí bez jasného vysvětlení i časového rámce návratu. Pro lidi na zastávkách tak zůstává jen změna, která přišla tiše, ale je o to nápadnější, protože zasáhla každodenní rutinu.

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