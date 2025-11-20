Kotě spadlo do pětimetrové šachty, díky mňoukání se dočkalo pomoci

  14:58
Jen pár měsíců je na světě malý tygrovaný kocourek a už se při svých toulkách dostal do pasti, když spadl do hluboké šachty a nemohl se dostat ven. Jen díky mňoukání si jej v úterý odpoledne všimla procházející žena a zavolala mu na pomoc brněnské strážníky.

Sama žena totiž kotěti nedokázala pomoci, šachta byla hluboká pět metrů, takže i strážník se k němu musel slanit. Další kolegové mu seshora radili, jak má zvíře lapit.

„Musíš si čupnout, seš na ni moc velkej, ona je koťátko,“ nabádala ho kolegyně s využitím moravského výrazu pro dřep.

Zachránce uvnitř šachty nakonec podle pokynů dalšího ze strážníků nahnal malého zbloudilce do rohu a lapil do připraveného vaku. Kolegové stojící na chodníku pak vystrašené zvíře vytáhli ven.

Malý kocour následně putoval do útulku. Je jasné, že o něj někdo pečoval, protože měl kolem krku obojek. „Majitele se zatím nepodařilo dohledat,“ dodal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

