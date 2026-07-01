Nová meteorologická stanice přibyla v brněnském parčíku Řečkovický HRáj ve stejnojmenné čtvrti na konci června. Od jiných se výrazně liší svou jednoduchostí. Tvoří ji zhruba metr vysoká dřevěná trojnožka, ze které na řetězu visí žulová dlažební kostka.
Zařízení je díky tomu absolutně přesné, ač možná trochu jiným způsobem. Spolek Řečkovický HRáj, který se zasadil o vzniku parku i jeho další rozvoj, stanici příznačně zasvětil českému géniovi Járovi Cimrmanovi.
Celou stanici doplňují i detailní pokyny k použití, vzhledem k lokalitě samozřejmě v hantecu, avšak i s překladem do češtiny.
|Popis jevu v hantecu
|Překlad jevu
|Význam v hantecu
|Přehlad významu
|Kocka je nacucaná jak špongl
|Dlažební kostka je mokrá
|Ch*ije
|Prší
|Kocka je suchá jak troud
|Dlažební kostka je suchá
|Nech*ije
|Neprší
|Kocka hází šajn
|Dlažební kostka vrhá stín
|Zoncna
|Slunce
|Kocka je jak vápno
|Dlažební kostka je bílá
|Šnieg
|Sníh
|Kocka je špatně kókatelná
|Dlažební kostka je špatně vidět
|Šajba
|Mlha
|Kocka šmatlá sem a tam
|Dlažební kostka se kýve
|Fučák
|Vítr
|Kocka praština sebú o grunt
|Dlažební kostka je na zemi
|Bordelaření
|Vandalismus
|Kocka není ke zmerčení
|Dlažební kostka není vidět
|Čórka
|Krádež
Inspirací pro instalaci stanice byla návštěva bahenních lázní Járy Cimrmana v lokalitě Slatiny v pražské Michli, vysvětlila členka spolku Eva Matoušková Brněnskému deníku, Stavbu měřícího zařízení posvětil i jeden z předních cimrmanologů Zdeněk Svěrák.
Parku hrozí po třech letech konec
Spolek novou meteostanici odhalil 19. června 2026, u příležitosti oslav tří let od otevření parku. Městská část jej vybudovala na místě proluky, jež se během let proměnila v zanedbané rumiště. Město tu plánovalo postavit bytové domy, ale díky snaze místních od záměru upustilo.
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Návrh nicméně nedávno oživilo. Na jedné části současné plochy parku by měly vzniknout dva bytové domy se startovními byty. Součástí rozsáhlého projektu je také budova se společenským sálem či pobočkou městské knihovny.
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