Pryč s rudoarmějcem z centra Brna, hlásají Piráti. Sbírají podpisy pod petici

  17:14
Koalice TU! v čele s Piráty dnes začala sbírat podpisy pod petici za přesun pomníku rudoarmějce z Moravského náměstí v Brně. Petice podle iniciátorů neusiluje o vymazání historie, ale o její zasazení do odpovídajícího kontextu. Domnívají se, že monumentální a ideologická podoba sochy instalované v roce 1955 neodpovídá charakteru moderního veřejného prostoru v centru Brna.

„Uznáváme historickou roli Sovětského svazu při porážce nacismu. Zároveň ale odmítáme, aby dominantou jednoho z nejvýznamnějších brněnských náměstí zůstával symbol totalitní moci,“ uvedl zastupitel města a lídr koalice Adam Zemek (Piráti).

Sběr podpisů Piráti a jejich spojenci do letošních komunálních voleb spojili s připomínkou čtvrtého výročí zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu.

Sochu rudoarmějce v Brně někdo posprejoval hanlivým symbolem

Autoři petice navrhují přesun sochy na jiné důstojné místo, například do areálu vojenského hřbitova nebo do prostředí, které odpovídá jejímu historickému významu. „Takový krok podle nás umožní zachovat paměť událostí druhé světové války, aniž by ideologický monument dál dominoval veřejnému prostoru v centru města,“ dodal Zemek.

Petici mohou lidé podepsat z domova a zaslat poštou do sídla Pirátů v Lidické ulici, případně se k ní připojit osobně na vybraných místech v Brně. O detailech budou organizátoři informovat na sociálních sítích. Po ukončení sběru plánují petici předložit vedení města. Před pár lety mluvili zástupci Pirátů o proměně místa v „ostrov svěžesti“ plný zeleně. Zůstalo ale dosud jen u slov.

Sochu vojáka Rudé armády vrátil ve středu na podstavec na brněnském Moravském náměstí jeřáb. (17. července 2013)
Piráti chtějí nechat přesunout sochu rudoarmějce z centra Brna
Pomník osvobození Brna na konci 2. světové války se do středu města vrátil po tři čtvrtě roce. Předtím tu stál od roku 1955. (17. července 2013)
Kvůli vztyčené paži, kterou bojovník údajně symbolicky zastavuje boje o Brno, pomníku Brňané přezdívali stopař. (17. července 2013)
12 fotografií

Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek upozornil, že pomník je nemovitou kulturní památkou a navíc válečným hrobem. „Nelze s ním tedy manipulovat pouze na základě rozhodnutí městské rady. Nejdříve by změna umístění musela být pravděpodobně schválena komisí pro kulturu, poté radou města a zastupitelstvem. Následně by Brno celou záležitost muselo řešit s ministerstvem kultury a ministerstvem obrany,“ sdělil mluvčí.

Přesun sochy rudoarmějce byl tématem také v Pardubicích. Tamní zastupitelé však záměr letos v únoru neschválili.

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Pomník v Brně je dílem Vincence Makovského, Bohuslava Fuchse a Antonína Kuriala. Má podobu vysokého kvádrového podstavce, na jehož vrcholu stojí socha vojáka v uniformě Rudé armády, který dává zvednutou rukou pokyn „zastavte palbu.“ Podle památkového katalogu Národního památkového ústavu představuje objekt jeden z nejlepších pomníků tohoto druhu ceněný zejména pro značné sochařské kvality plastiky. Současně připomíná závěrečné vojenské operace druhé světové války v okolí Brna.

„Jako umělecko-historická obec jsme se už v několika etapách shodli, že špičkově udělaná figurální socha, výborně architektonicky vyřešená na soklu, od významných osobností a připomínající historií, která patří k Brnu a umění 20. století, by měla zůstat tam, kde je. Přesunem by vznikla velká škoda na kulturních a uměleckých dějinách Brna,“ poznamenal výtvarný teoretik a autor knihy Sochařské Brno 1989-2019 Radek Horáček.

Objekt byl po roce 1989 několikrát poškozen. V roce 2008 jej vandalové polili barvou, o dva roky později ho někdo posprejoval. V roce 2015 těsně před přípravami oslav 70. výročí konce druhé světové války se na něm objevilo nasprejováno srdce v ukrajinských barvách. Někdo jej tam namaloval znovu v únoru 2022.

27. února 2022

Válka na Ukrajině

