Spory v brněnské koalici ohrožují schválení nového územního plánu

Bodem sváru se stal návrh nového územního plánu, jenž je ústředním slibem celé koalice a podle původních vizí ho už za měsíc měli schvalovat zastupitelé. ODS jako hlavní volební rival lidovců, kteří za zpracování klíčového dokumentu odpovídají, totiž najednou začala vyjadřovat pochybnosti, zda je vše skutečně dobře připraveno.

„Máme dvě právní posouzení, která nám odpovídala na dotazy starostů městských částí. Zároveň jsme si zadali ještě jednu analýzu, jež směřuje ke komplexnímu zhodnocení územního plánu. Ta by měla být hotová na začátku června,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Kritika starostů ani hrozby žalobami nejsou nic nového. Objevovaly se už mnohem dříve, tehdy ale občanští demokraté nevznášeli takové požadavky jako nyní, kdy je dokument připravený ke schválení.

Primátorka se vyhnula i odpovědi na přímý dotaz, zda územní plán dostane na stůl červnové zastupitelstvo. „Z mé strany padne definitivní stanovisko, až budou mé obavy rozptýleny,“ řekla Vaňková.

Lidovci nad tím kroutí hlavou. „Nerozumím tomu, proč se město po čtyřech letech přípravy prioritního dokumentu najednou snaží zpochybnit ho,“ prohlásil radní Filip Chvátal (KDU-ČSL), jenž má na starosti územní rozvoj.

Z pohledu ODS, která jde do voleb jen s TOP 09, tak může jít o dobrý kalkul. Pokud by totiž teď v červnu strana umožnila schválení územního plánu, dá tím dobrou munici KDU-ČSL, která naopak uzavřela spolupráci se STAN. Před volbami by se pak lidovci mohli chlubit, že právě oni dokázali dovést do finále nový územní plán, jehož současná verze pochází z roku 1994.

Náměstek primátorky Jiří Oliva (ČSSD) navíc připomněl, že politici už nad sebou nemají hrozbu v podobě konce platnosti starého územního plánu na konci letošního roku, nový stavební zákon ji odsunul ještě o několik let.

Spory nemáme, tvrdí šéf ODS

„Tady nejde o půtku s KDU-ČSL. Je to základní dokument pro rozvoj města. Velmi mě mrzí, pokud to budí tento dojem, a je mi líto, jestli to lidovci takhle popisují, “ vyjádřil se šéf brněnské ODS a další náměstek primátorky Robert Kerndl.

Nicméně neshodu mezi obě strany přinesla i osoba Michala Sedláčka. Právě hlavní městský architekt a jeho tým poslední čtyři roky připravovali návrh územního plánu a podle informací MF DNES by mohl být kandidátem do Senátu v Brně. „Nemůžu nic potvrdit ani vyvrátit,“ podotkl Sedláček.

Lidovecký náměstek Petr Hladík tvrdí, že není jejich oficiálním nominantem, ale s jeho případnou podporou ve volbách by neměl problém. „Momentálně KDU-ČSL ustoupila právě v brněnských obvodech, aby na celé Moravě byli kandidáti SPOLU. Naši nominanti tady tak zřejmě neprojdou,“ sdělil Hladík, jenž je i místopředsedou strany. Strany tak vyvažují poměr svých „oveček“.

Lidovci by oplátkou měli získat podporu pro své favority do senátních voleb na Hodonínsku a Blanensku. Shoda na Sedláčkovi ale ještě nepanuje, spekuluje se totiž i o podpoře stávajícího senátora a ředitele brněnské hvězdárny Jiřím Duškovi, který už nechce obhajovat mandát za hnutí ANO.

Vymezují se i koaliční Piráti

Nejde o jediné třecí plochy mezi brněnskou ODS a KDU-ČSL. První větší spory vyvolal záměr postavit novou městskou nemocnici na Kraví hoře. Když tak minulý týden politici prezentovali, že se na toto místo rozšíří park, chyběl náměstek Hladík, který má pod sebou právě zdravotnictví, ale i zeleň – a jindy by tedy takovou příležitost jen stěží vynechal. Shoda nepanuje ani v otázce, zda se soudit kvůli neudělení dotace na atletickou halu.

A v úterý si na schůzi zastupitelů přisadil i radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). „Opravdu jsem přemýšlel, jestli mi to pan náměstek nedělá naschvál,“ prohlásil na adresu Hladíka kvůli komplikacím s dopravním omezením kolem řeky Svratky, kde se na stavbě protipovodňových opatření příliš nepracuje. Před časem se i na popud Kratochvíla část omezení odstraňovala.

„Já v noci nepřemýšlím nad ničím jiným než nad naschvály panu radnímu,“ kontroval v nadsázce Hladík.

A vymezovat se začínají i koaliční Piráti. Kvůli nim tak nyní o dva hlasy padla privatizace bytových domů na Brně-sever.

„Ve strategickém dokumentu je, že by městský bytový fond měl tvořit asi patnáct procent z celkového počtu, teď jsme na čísle 14,2 procenta,“ prohlásil náměstek primátorky za Piráty Tomáš Koláčný. Kolegové jej ani jeho spolustraníky neoblomili tím, že je privatizace chystaná delší dobu a v mezidobí se zkrátka zmíněné procento změnilo.