Silná koaliční brzda na jižní Moravě. Každá ze čtyř stran má právo veta

Teď dokument všichni předloží k odsouhlasení v orgánech jednotlivých smluvních stran. „Termín podpisu koaliční smlouvy se předpokládá v polovině příštího týdne,“ sdělil brněnský tajemník lidovců Jakub Hruška.



Vzhledem k tomu, že ODS při povolebním rokování chytrými tahy „vyválčila“ oproti prvotní domluvě o jedno křeslo v radě navíc na úkor lidovců, čekalo se, jaké „hlasovací brzdy“ koalice zvolí. Společný pakt občanských demokratů se Starosty totiž tomuto uskupení zajišťuje většinu šesti z jedenácti hlasů v klíčovém rozhodovacím orgánu Jihomoravského kraje.

A podle principů spolupráce deklarovaných v návrhu smlouvy musí být pro hlasování v zastupitelstvu – tedy o nejdůležitějších verdiktech – soulad všech koaličních partnerů. Každá ze čtyři stran tak má právo veta, čímž se vzájemně drží v šachu. Pokud by například něco takového fungovalo v současném vedení v čele s hnutím ANO, kraj by nejspíš neschválil nákup vlaků za sedm miliard, tedy klíčový bod končícího volebního období.

„Součástí dohody jsou mechanismy, kdy hlavně u stěžejních rozhodnutí nebude stačit pouze prostá většina,“ shrnul už dříve budoucí hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Ten si navíc prosadil, že na radu nikdo nepředloží nic, co by se předem neprojednalo na grémiu hejtmana. Tedy jinými slovy si zajistil, že při schůzích radních ho nikdo „nezaskočí“ nepřipraveného. Pro hlasování v radě musí být také soulad alespoň tří ze čtyř politických stran. To sice zamezí „hlasovací mašině“ Starostů a ODS, ale jejich alianci v takovém případě výhoda zůstane. Pokud budou fungovat jednotně, Piráti ani lidovci bez nich v radě sami nic neprosadí. Naopak uskupení postačí získat buď KDU-ČSL, nebo Piráty a potřebné hlasy sežene.

Podle lídra ODS Jiřího Nantla situaci nelze vnímat tak, že ODS má jen plno křesel. „Koalice je jako celek vyvážená a může být úspěšná, když bude fungovat kolegiálně, konsenzuálně a nadstranicky. V řadě věcí se budeme doplňovat. Lidovci mají hejtmana a více členů ve výborech, stejně jako ostatní partneři,“ prohlásil Nantl.

Více míst v komisích a výborech pro lidovce

Smlouva opravdu pamatuje i na kompenzaci za to, že „volebně“ nejsilnější lidovci mají v radě pouze dva členy. KDU-ČSL ve výborech a komisích obsadí celkem sedm předsednických postů ze 20, zatímco ODS pouze tři. Piráti dostanou čtyři šéfovská místa, stejně jako Starostové pro jižní Moravu. Poslední dvě připadnou opozici, která kromě kontrolního výboru povede také komisi pro vzdělávání, výchovu a sport.

Z programových priorit obsažených v koaliční smlouvě plyne, že nová vláda chce například udělat analýzu hospodaření kraje nebo zřídit agenturu pro chytrý region zaměřenou na podporu inovací ve veřejném sektoru.

„Cílem naší koalice je navzdory krizi posunout Jihomoravský kraj do pozice prvního kraje v České republice z hlediska kvality života a veřejných služeb. Klíčovými oblastmi jsou životní prostředí, infrastruktura, vzdělávání, sociální a zdravotní služby, kultura. Naším základním přístupem je otevřenost,“ uvádějí koaliční strany v preambuli smlouvy.