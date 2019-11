Rozhodně nejsem ve stínu náměstků, tvrdí po roce brněnská primátorka

Přesně před rokem se v Brně sešli zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD k oficiálnímu podpisu koaliční smlouvy. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) si v rozhovoru pro MF DNES za dosavadními kroky vedení stojí a odmítá kritiku, že jen pokračují v rozjetých projektech a nic nového nepřinesli.

Práci pro Brno považuje za jedinou, které se chce věnovat. „Byť vnímám určité klady, že jsem i krajská zastupitelka, nejspíš mandát obhajovat nebudu,“ říká ke krajským volbám, jež se konají příští rok na podzim.

V koalici vás často předčí vaši náměstci, hlavně stranický kolega Robert Kerndl a lidovec Petr Hladík. Neřídí Brno spíš oni?

Myslím, že navenek se prezentujeme všichni, já i náměstci. Dva projekty si chci držet přímo pod sebou, a to je multifunkční hala na výstavišti a Kociánka, o níž se zatím příliš nemluví. Plánujeme tam rozšíření domovů pro seniory, vybudování nového, dům s pečovatelskou službou či dětský hospic. Rozhodně bych tedy neřekla, že město řídí náměstci, řídíme jej dohromady.

Spíš jsem myslel, že jsou více viditelní. Nevnímáte to tak?

Já ten pocit nemám. Přijde mi logické, že se náměstci vyjadřují k věcem, které spadají do jejich gesce.

Koalice je relativně široká. Loni po volbách se přitom nabízela varianta, že se dohromady dá jen ODS a hnutí ANO. O této možnosti se teď v zákulisí opět mluví. Nebyla by lepší spolupráce jen v této užší koalici?

Také s ANO jsme jednali o čtyřkoalici, tedy i s lidovci a ČSSD. Může se zdát, že je koalice široká, ale v minulém období byla šestičlenná.

Také je výrazně méně stran v zastupitelstvu. Celkem právě šest.

Je tomu tak. Nemyslím si však, že počet je omezující. S ANO bychom na něčem našli společnou řeč, na druhou stranu, když mám mluvit za ODS, pro naše voliče a členy je spolupráce se stávajícími koaličními partnery vhodnější než s ANO.

Vaši předchůdci nastartovali sociální změny, od nichž jste vy ustoupili. Jejich zastánci přitom říkají, že jste úspěšné projekty na zabydlování doslova zadupali do země. Jak kritiku vnímáte i vzhledem k tomu, že se projekty z Brna inspirují jiná města?

Rozhodně jsme nic nezadupali, projekty pokračují. Upravili jsme ale kritéria pro výběr osob a chceme, aby projekty byly vnímány pozitivně i ostatními obyvateli. Hodláme s pravidly také pořádně seznámit starosty, protože naprostá většina bytového fondu je ve správě městských částí. Bez nich nejsme schopní dotační požadavky naplnit.

Nicméně jinak navazujete na rozjeté věci minulé koalice, žádný nový zásadní projekt, se kterým jste sami přišli, nevidím. Není to špatný signál vašim voličům?

Mnoho projektů tady není jen posledních pět let, tedy od minulé koalice. Bylo by neprozíravé je všechny zastavit. S čím jsme skutečně začali my, je multifunkční hala, o které se tady mluví mnoho let.

Sama říkáte, že se řeší dlouho. Navíc se dá říct, že jste arénu na výstavišti posunuli jen o pár metrů dál – místo velodromu, kde ji chtěli vaši předchůdci, jste zvolili plochu za pavilonem Z.

Jenže to posunutí o pár metrů má nedozírné důsledky. Pokud by měla být místo velodromu, jsem přesvědčena, že by se s halou v tomto volebním období nezačalo. Za ten pouhý rok jsme udělali spoustu kroků, které teď vyústily v to, že jsme vybrali projektanta.

Jenže vám hrozí hejtman Bohumil Šimek (ANO), že kraj nedá peníze, pokud ho o těch krocích nebudete informovat včas.

Myslím, že by to bylo krátkozraké, kdyby se k tomu kraj takhle postavil. Může to tak dopadnout, ale pro kraj by to nebyla dobrá vizitka.

Halu označujete za velkou prioritu. Když jsme spolu vedli rozhovor naposledy, říkala jste, že do konce června chcete mít jasné financování i investora – zda to bude Brno, nebo nová městská firma. Máme listopad a není žádný posun. Proč?

Bohužel v tomto jsme nepokročili tak rychle, jak jsme si představovali, ale teď to není nezbytné.

Peníze nejsou potřeba?

Jsou, ale není v tuto chvíli zásadní znát financování na sto procent. Druhá linie v podobě příprav se posouvá neuvěřitelným tempem dopředu. Pro srovnání – atletická hala v bohunickém kampusu je téměř před začátkem stavby a dosud stále není jasné, v jakém poměru dá peníze Brno, kraj a stát.

Smlouva ale běží, podle ní se má na začátku příštího roku stavět. Kdy se tedy začne?

V tuto chvíli nedokážu říct přesný termín. Myslím, že harmonogram bude dodržen, byť je i možnost, že město udělí pokyn, že se v další fázi nemá postupovat.

Tedy že se nezačne stavět, protože nejsou peníze?

Ano, i to smlouva umožňuje. Mohli jsme toho už využít, ale pokračujeme dál. Kdyby nastaly komplikace, budeme to řešit.

Další obří projekt je Janáčkovo kulturní centrum. Po vyřešení problému s žalobou původních architektů jste prohlásila, že se příští rok v létě může začít stavět. Stále termín platí?

Přiznám se, že léto 2020 nevypadá v tuto chvíli reálně, to jsem byla příliš optimistická. Obávám se, že budeme mít zdržení v soutěži na zhotovitele. Nevím, jestli začneme příští rok nebo až ve stavební sezoně 2021. Žádost o stavební povolení budeme dávat ještě letos nebo začátkem příštího roku.

Zahrají si filharmonici v novém v roce 2023, jak se plánuje?

Mně se to velmi těžko předjímá. Ale není pro mě až tak podstatné, jestli to bude o rok dříve či později, ale aby to bylo v dohledné době, a ne až za 15 let. Zásadní je, abychom měli peníze. Mimo jiné tady je zase výrazně vyšší podíl peněz města. Ze svého máme platit 900 milionů.

Takže se cena z 1,2 miliardy korun šplhá ke dvěma?

Náklady se navyšují.

O stovky milionů vede Brno také soudní spory. Z minulosti třeba se společností Kliminvest o areál Jaselských kasáren, sami jste začali spor s firmami Libora Procházky kvůli plochám za Lužánkami a dál se řeší pronájem Kleinova paláce. Nevystavujete tím Brno velkému riziku?

Za sporem s panem Procházkou si stojím a věřím v kladný výsledek. U Kleinova paláce je to spor zahájený minulým vedením, který jsem nikdy nepodporovala. Z právního pohledu nejsou podle mě argumenty, které město používá, správné, ale akceptuji většinový názor rady, takže ve sporu pokračujeme. U společnosti Kliminvest, kde nám spor přepadává z minulosti, je řízení přerušeno za účelem snahy najít mimosoudní řešení.

Jaký závazek si dáváte pro další rok? Co můžete Brňanům slíbit?

Já bych to zobecnila. Chtěla bych, aby Brno bylo i na konci příštího roku městem, kde se všem dobře žije. Přála bych si, aby se zlepšila doprava. Myslím, že naše kroky by mohly být viditelné, ale je naivní se domnívat, že bude město bez problému průjezdné. Také bych chtěla, aby Brno bylo městem, kde se nám bude více dařit budovat byty, bohužel nemůžu slíbit, že to bude už na konci roku 2020.