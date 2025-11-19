Vydrží koalice ODS a ANO? Rok před obecními volbami stoupá napětí nejen v Brně

Marek Osouch
  10:03
Zatímco v Brně se už půl roku snaží krajská šéfka a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová neúspěšně donutit své stranické kolegy, aby ukončili spolupráci s ODS ve vedení města kvůli údajnému reputačnímu riziku pro hnutí, ve dvacetitisícovém Blansku může být ANO právě tím uskupením, jež ODS jako jeho dosavadní partner z tamní radnice vyhodí.
Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva)...

Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva) podepisovali koaliční smlouvu společně s dalšími dvěma menšími partnery. | foto: Město Blansko

Krajské šéf ODS, nástupce Pavla Blažka v této funkci, Jiří Crha na akci na...
Jiří Crha (ODS)
Jihomoravský krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS) je zároveň starostou...
Prezidenta Petra Pavla přivítal v Moravském krasu u Domu přírody starosta...
7 fotografií

Blanenský starosta Jiří Crha (ODS) oznámil, že mu s kolegy z ANO došla trpělivost a mluví o dlouhodobých neshodách se svou místostarostkou Lenkou Dražilovou, která je zároveň poslankyní tohoto hnutí.

„Z různých stran jsme získali informace, že zástupci hnutí ANO předávají opozici podklady doplněné instrukcí, jak na nás útočit. Takové jednání je hluboko za hranou,“ prohlásil Crha, jenž rovněž kumuluje funkce a je náměstkem na jihomoravském hejtmanství.

Dražilová na sociální síti nepopřela, že se nějakou oklikou jejich stanoviska k zástupcům či příznivcům jiných stran dostala jako možná munice na ODS. „Doteď jsem nevěděla, že máme na radnici nějaké tajné dokumenty, které by opozice neměla vidět,“ sdělila.

Opoziční strany svorně tvrdí, že žádné materiály od ANO nedostaly. Jenže údaje nemusejí mít jen písemnou podobu, jak připomíná opoziční zastupitel Lukáš Toman (Fórum Blansko). Politici se znají, baví se spolu i napříč stranami, takže se dozvídají různé věci. „Říkaly se různé informace, ohledně ceny projektu, ale i dalších věcí,“ zmínil investici na revitalizaci rekreační oblasti Palava za 138 milionů korun.

Jak ale přímo opoziční sdružení z dat zjistilo, hnutí ANO informace překroutilo. Dražilová, která nejdříve zakázku odmítala podpořit, na mimořádné schůzi zastupitelů k tématu následně otočila. Redakci iDNES.cz sdělila, že jen údajně chtěla vědět, jestli má projekt většinovou podporu politiků.

Rozpad koalice není vyloučen

Smírčí jednání mezi oběma rozhádanými subjekty se koná podle starosty dnes. Crha už dopředu avizoval možný rozpad koalice. „Následně budeme případně jednat s dalšími možnými partnery,“ nastínil, přestože současné koaliční uspořádání se v Blansku po minulých komunálních volbách rodilo velmi těžce a jiná varianta vlastně ani moc nepřicházela v úvahu.

Nové volby budou už za rok, a tak je možné, že obě uskupení rozjíždějí kampaň, že druhá strana jen politikaří, dostává instrukce z Prahy a nesnaží se rozvíjet spravované město ku prospěchu jeho obyvatel.

Crha ale neřeší jen osud koalice v Blansku, v pondělí 24. listopadu chce získat důvěru svých spolustraníků na krajském sněmu ODS, aby mohl dál řídit krajskou organizaci strany. Od rezignace jeho někdejšího kolegy Pavla Blažka v souvislosti s bitcoinovou aférou před půl rokem byl dosud jen pověřen řízením. Spolupráce s úhlavním politickým nepřítelem ve městě, kde je starostou, by mu mohla některé hlasy odehnat.

Krize kvůli funkci pro Crhovu partnerku

Dražilová je pak věrnou kolegyní Schillerové, která spolupráci v Blansku těžce nesla, ale dosud hájila slovy, že šlo o sňatek z rozumu, protože jiná cesta než s ODS nebyla možná. „Ale Lenka se vymezuje, některé věci se jí nelíbí a dává to najevo,“ poznamenala Schillerová.

Zejména se vrací k nominaci Crhovy partnerky a členky ODS Vladimíry Danihelkové do čela Jihomoravské zdravotní, organizace zastřešující krajské nemocnice, přestože sama řídí městský špitál v Blansku.

Trojice blanenských radních za hnutí ANO byla v reakci na žádost krajského úřadu o souhlas s nominací Danihelkové na červnové schůzi radních proti, čtyři další z ODS a tamního sdružení Volba pro Blansko naopak pro. Bez hlasu Crhy, tedy partnera Danihelkové, by tak souhlas neprošel.

Starosta byl v jasném střetu zájmů, přesto hlasoval, což mu však zákon nezakazuje. Podjatost je nutné pouze nahlásit. „Zákon je sice jedna věc, ale máte přece i nějakou morálku,“ podotkla Schillerová.

ANO chce zůstat ve vedení Brna s ODS

Ta dává Crhovi opakovaně cejch nástupce „arcilotra“ Blažka, kvůli němuž tlačí na brněnské ANO, aby opustilo koalici na Nové radnici. Tvrdí, že tamní politici z ODS byli úzce propojeni se strůjcem bitcoinové aféry a pro hnutí je pokračování koalice reputačním rizikem. Naposledy dala svým kolegům z Brna termín k odchodu z magistrátu do 30. listopadu.

Zástupcům ANO se ale odtamtud očividně nechce. Je to patrné z toho, že se rozhodnutí už půl roku odkládá a ani po posledním avizovaném termínu se nestalo nic. Vidět to je i z vyhýbavých a občas podrážděných reakcí brněnských zastupitelů ANO na dotazy, co se bude dít. Někteří ale jasně říkají, že chtějí ve vedení Brna zůstat, protože dali slib občanům.

Schillerová už na začátku října naznačila, že hnutí má i své vnitrostranické nástroje, jak situaci řešit, kdyby Brno neposlechlo. „Ale já přes média nikdy nevyhrožuji,“ dodala vzápětí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil...

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

VIDEO: Kapsář ženě při chůzi bleskově prošacoval kabát, ukradl drahý mobil

Ženě při chůzi bleskurychle prošacoval kabát, krádež zachytila kamera

Nechat volně rozepnutý kabát a v jeho kapse drahý mobil se nevyplatilo ženě, když s plnýma rukama procházela podchodem pod hlavním nádražím v Brně a stoupala po schodech k nástupišti. Příležitosti po...

19. listopadu 2025  8:54

Divoké jízdy opilců i pohozená vozítka. Brno chce noční zákaz sdílených koloběžek

Sdílené elektrokoloběžky Lime (2025)

Po večeru v hospodě jede tramvaj či rozjezd až za dlouho. Poblíž se však nachází sdílená elektrokoloběžka, která člověka doveze za kratší dobu a bez čekání. Odemkne ji, nasedne a doma je rychleji,...

19. listopadu 2025  5:03

Částečná náprava. Sparta i Kometa v Lize mistrů odvety vyhrály, oba týmy ale končí

Sparťan Dzierkals ze Sparty zakončuje proti brankáři Zugu Genonimu.

Po ostudě z minulého týdne si u svých fanoušků alespoň částečně vylepšili renomé, ale pachuť s přístupu k Lize mistrů zůstává. Hokejisté Sparty i Komety Brno své úterní odvetné zápasy osmifinále...

18. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  20:50

Veveří se pustilo do nákladných oprav brány a terasy. Ovlivní přístup na hrad

Na hradě Veveří byla zahájena obnova Jižní brány s novým návštěvnickým centrem...

Na brněnském hradě Veveří v pondělí začaly opravy Jižní brány a skleníkové terasy s oranžerií. Práce za 120 milionů korun jsou rozdělené do dvou projektů, oba získaly podporu z evropských fondů....

18. listopadu 2025  16:41

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

18. listopadu 2025  15:52

Agresivní pacient v nemocnici děsil sestry, spolu s ostrahou se zamkl na vrátnici

V boskovické nemocnici se odehrálo v neděli v podvečer drama. Agresivní pacient...

Dramatické chvíle si prožil v neděli v podvečer personál boskovické nemocnice. Z interního oddělení utekl agresivní pacient s psychickými problémy, který ještě předtím svým chováním sestry vyděsil...

18. listopadu 2025  12:50

Opravy chátrajících domů jako rychlá cesta k bydlení. Na trh přinesou tisíce bytů

Ve vybydleném domě na adresa Mostecká 16 v brněnských Husovicích chce město...

Podle analýzy ministerstva pro místní rozvoj se v celé republice nachází víc než 570 tisíc volných bytů. Konkrétně v Jihomoravském kraji jich je podle dat Českého statistického úřadu z roku 2021 víc...

18. listopadu 2025  10:03

Přeložit se dá úplně všechno, říká angličtinář, který touží rozmluvit Česko

Brněnský učitel angličtiny Bronislav Sobotka si svými naučnými i zábavnými...

Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna. Těmito slovy začíná čtyřiačtyřicetiletý Bronislav Sobotka svá naučná videa na platformě YouTube, kde ho sleduje přes 190 tisíc diváků. Už přes...

17. listopadu 2025  13:05

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí

Martin Reiner je český básník, prozaik a organizátor kulturního dění. Od roku...

Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví činnost úspěšného brněnského nakladatelství Druhé město. „Není to de iure (podle zákona, pozn. red.),...

16. listopadu 2025  12:28

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno se rozrostla o další parádní kousky....

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno (NdB) se rozrostla o další parádní kousky. Vlajková kulturní instituce města ve čtvrtek podtrhla svou prestiž při předávání International Opera Awards v­...

15. listopadu 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.