A také to, že se mu povedlo proniknout i do rodinného rodokmenu Menšíkových.
Co vás při pátrání v archiváliích spojených s Vladimírem Menšíkem zaujalo?
Velmi mě překvapilo, že Menšík se mohl stát i uznávaným divadelním hercem, k čemuž měl nakročeno. Důvody, proč se tak nestalo, leží v historii jeho angažmá v pražském divadle E. F. Buriana, který hercům neodpouštěl jiné aktivity, Menšíkovi filmové, a jistě i ve zdravotním stavu herce, kterého od mládí sužovaly problémy s dýcháním.
Jsem možná první, kdo ty okolnosti knižně zmiňuje. Tehdy prý na něj skočil velký pes a povalil ho na zem. Dlouhé týdny trvalo, než se po takovém úleku dal dohromady.