Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kauza vydání knihy zpochybňující holokaust. Soud znovu rozhodl, uložil podmínky

Autor: ,
  15:41
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním...

Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním druhé části případu vydávání některých publikací, mimo jiné knihy zpochybňující holokaust. Z popírání genocidy žalobce viní Vítězslava Baránka (vpravo), Pavla Kamase (třetí zleva), Erika Sedláčka (vlevo) a Lukáše Nováka (druhý zleva). | foto: ČTK

Městský soud v Brně se začal zabývat projednáváním druhé části případu vydávání...
Vydavatel Pavel Kamas (uprostřed) na chodbě Městského soudu v Brně, který...
Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním...
Městský soud v Brně se začal zabývat projednáváním druhé části případu vydávání...
11 fotografií
V případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, v pondělí Městský soud v Brně uložil třem obžalovaným podmíněné tresty, potrestal i nakladatelství. Tresty dostali jako organizovaná skupina, a to za založení, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, a za popírání genocidy.

Jednoho člověka soud viny zprostil. Věcí se zabýval opětovně po zrušení původního verdiktu krajským soudem, kdy nejdříve vyhlásil zprošťující verdikt. Kauza se týkala i dalších dvou desítek podobně laděných knih. Rozhodnutí není pravomocné, obžalovaní se na místě odvolali.

Soud rozhodnutí vyhlašoval přes hodinu. Pavlu Kamasovi, Eriku Sedláčkovi a Lukáši Novákovi shodně uložil tři roky vězení podmíněně odložené na tři roky.

Městský soud v Brně se začal zabývat projednáváním druhé části případu vydávání některých publikací, mimo jiné knihy zpochybňující holokaust. Z popírání genocidy žalobce viní Vítězslava Baránka (na snímku), Pavla Kamase, Erika Sedláčka a Lukáše Nováka. (23. ledna 2025)
Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním druhé části případu vydávání některých publikací, mimo jiné knihy zpochybňující holokaust. Z popírání genocidy žalobce viní Vítězslava Baránka (vpravo), Pavla Kamase (třetí zleva), Erika Sedláčka (vlevo) a Lukáše Nováka (druhý zleva).
Vydavatel Pavel Kamas (uprostřed) na chodbě Městského soudu v Brně, který rozhodl v případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, jež zpochybňuje fakta o holokaustu, a dalších publikací. Soud obžalované zprostil viny. (31. července 2025)
Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním druhé části případu vydávání některých publikací, mimo jiné knihy zpochybňující holokaust. Z popírání genocidy žalobce viní Vítězslava Baránka, Pavla Kamase (vpravo), Erika Sedláčka a Lukáše Nováka (druhý zleva).
11 fotografií

Kamasovi dále peněžitý trest 200 tisíc korun, Sedláčkovi a Novákovi 150 tisíc korun. Nakladatelství Guidemedia, Náš směr a Nakladatelství Pavel Kamas soud zrušil, poslední z nich navíc dostalo peněžitý trest 200 tisíc korun. Od soudu odešel bez trestu jen Vítězslav Baránek, podle rozsudku se nepodařilo prokázat, že skutek spáchal.

V odlišném rozhodnutí soud podle předsedkyně senátu Barbory Sýkorové postupoval tak, jak mu uložil nadřízený odvolací soud. „Soud je vázán rozhodnutím krajského soudu a postupoval v intencích rozhodnutí krajského soudu. Krajský soud poukázal na to, že posudky jsou dezinterpretovány,“ uvedla předsedkyně senátu.

Uvedla, že znalecké posudky poukazovaly na to, že publikace vyznívají jednostranně a že nejsou doplněny o vysvětlující komentář, jak by správně měly být. V předchozím zrušeném rozhodnutí uvedla, že autoři posudků obžalobu spíše nepodporovali, kdy podle znalců šlo o převydání dobových publikací, jejich moderní vydání.

Publikace nijak neodkazovaly na soudobé hnutí podporující popírání práv některých skupin. Dovedli si podle ní také představit, že si knihy čte někdo čistě z historického zájmu a udělat si na věc vlastní obrázek.

Soud v případu vydání knihy zpochybňující holokaust zrušil zprošťující rozsudek

Podle žalobkyně Terezy Pasekové předmětné knihy šíří antisemitismus a rasismus, popírají holokaust a snaží se očistit vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera. Kromě knih, které zpochybňují fakta o holocaustu nebo nabízejí takzvaný alternativní výklad historie, jde například o meziválečné antisemitské publikace.

Obžalovaní podle státní zástupkyně vyjadřovali názorové souznění s neonacistickými myšlenkami, jeden z nich měl například doma Hitlerův obraz.

Nakladatelství Guidemedia dříve vydalo také Hitlerovy projevy a čelilo obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Nejvyšší soud ale všechny aktéry obžaloby zprostil.

26. listopadu 2024

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

První Globus otevřel před 30 lety. Na nákupy se do něj sjížděly i zájezdy

Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a...

Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a samoobslužné skenování. Globus připomíná tři desetiletí svého působení v Česku i proměny, kterými prošlo nakupování.

Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem

Základem kabin je pevně zapuštěná železobetonová konstrukce. Aby totiž mohly...

Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti,...

Mladík předjížděl kamion přes plnou čáru. Srážka na Vyškovsku stála řidičku život

Tragická dopravní nehoda mezi Vícemilicemi a Nevojicemi u Bučovic na Vyškovsku...

Tragická dopravní nehoda uzavřela v pátek ráno na celé dopoledne silnici I/50 u Bučovic na Vyškovsku. Osmnáctiletý řidič osobního auta při předjíždění nákladního vozu vjel do protisměru, kde se...

Trafika pro exprimátorku Vaňkovou. Za plný plat bude dohlížet na Veletrhy

Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)

Dnes už bývalá brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) před volbami avizovala, že odejde z veřejného života a vzdá se politických funkcí. Kvůli svému zdravotnímu stavu už ani nekandidovala a tento...

Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na náměstí Svobody v centru Brna....

Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konaly v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....

Soud opravil výsledky voleb v brněnské Bystrci, ANO přišlo o jeden mandát

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně v pondělí vyhověl stížnosti uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc a opravil výsledky letošních komunálních voleb v brněnské městské části Bystrc. Podle soudu...

9. listopadu 2026  15:51

Kauza vydání knihy zpochybňující holokaust. Soud znovu rozhodl, uložil podmínky

Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním...

V případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, v pondělí Městský soud v Brně uložil třem obžalovaným podmíněné tresty, potrestal i nakladatelství....

9. listopadu 2026  15:41

Rybáři loví největší moravský rybník, kvůli suchu až po čtyřech letech

ilustrační snímek

Po čtyřech letech se rybáři vracejí k výlovu největšího moravského rybníka Nesyt na Břeclavsku. V akci budou od pondělí do čtvrtka. Dříve byl výlov každý podzim, kvůli nedostatku vody a v souladu s...

9. listopadu 2026  12:39

Na Hodonínsku hořely odstavené vagóny, v jednom se našlo lidské tělo

Hasiči v noci na pondělí zasahovali u požáru odstavených vagónů na nádraží ve...

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár odstavených vagónů na nádraží ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. V troskách jednoho z pěti zasažených vagonů našli torzo lidského těla. Jedna členka...

9. listopadu 2026  8:51,  aktualizováno  12:28

VIDEO: Agresor při konfliktu s řidičkou urazil obuškem zrcátko auta

Muž vytáhl obušek a urazil řidičce zrcátko

Agresivní chování muže, který se v noci na sídlišti v Brně hádal se ženou sedící za volantem auta, natočil náhodný svědek. Na záběrech je vidět, jak se muž během výměny názorů rozmáchl a obuškem...

9. listopadu 2026  12:21

ODS v Brně vedou syn exprimátora a Fialův zeť. Nahradí politiky spojené s Blažkem

Nové vedení brněnské ODS tvoří předseda Matyáš Svoboda (vlevo) a Michal...

Novým předsedou ODS v Brně se stal její jediný zástupce v novém vedení města Matyáš Svoboda. Šestatřicetiletý syn někdejšího primátora Richarda Svobody a nový radní pro majetek a bytovou výstavbu...

9. listopadu 2026  11:28

Brno chce dostat lidi na kola. Do roku 2050 má cyklodoprava tvořit 15 procent

Před pruhy pro kola má v Brně většinou přednost parkování.

Tři procenta dnes, patnáct za necelé čtvrtstoletí. Brno chce výrazně změnit způsob, jakým se lidé pohybují po městě. Ambiciózní plán počítá se stovkami kilometrů páteřních cyklotras i bezpečnějším...

9. listopadu 2026  5:51

Část obličeje měl úplně vtlačenou dovnitř. Medik o stáži v Nepálu za ničivých povodní

Premium
Tomáš Šipoš při stáži v Nepálu

Co všechno musí člověk zvládnout, když se ocitne v nemocnici, kde si pacienti kupují i rukavice pro lékaře? Brněnský medik Tomáš Šipoš poznal zdravotnictví v Nepálu z bezprostřední blízkosti. Během...

8. listopadu 2026

O vyloučení na Slavii se trenéři přeli. Když tohle bude procházet..., dumal Trpišovský

Kapitán Artisu Jeřábek vidí červenou kartu v duelu se Slavií.

Nechápal, kroutil hlavou, mával rukama. „Tohle druhá žlutá karta být neměla. Vyloučení rozhodlo,“ ulevil si Roman Nádvorník, trenér fotbalistů Artisu Brno, po ligové porážce na Slavii (1:4). „Když...

8. listopadu 2026  18:59

Slavia - Artis 4:1, rychlý gól, pak hra v přesile. Lídr se však rozstřílel až po půli

Sestřih zápasu
Slávisté Chytil (vlevo) a Jurásek slaví branku druhého jmenovaného.

Slávističtí fotbalisté v tréninkovém tempu proškolili ligového nováčka, po nezáživném prvním poločase po pauze přidali ve hře i střelecky. V utkání 14. kola první ligy porazili brněnský Artis 4:1 a...

8. listopadu 2026  14:08,  aktualizováno  17:27

Nehoda uzavřela dálnici D1 ve směru na Ostravu. Přispěla k ní zřejmě mlha

ilustrační snímek

Nehoda tří aut zavřela v neděli před 9:00 na více než hodinu dálnici D1 na 232. kilometru na Ostravu. Řidiči museli místo nehody objíždět přes D46 a silnici 47, na dálnici se mohli vrátit v...

8. listopadu 2026  10:16,  aktualizováno  10:27

Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami

Sestřih zápasu
Filip Kubala z Baníku slaví gól proti Zbrojovce.

Ostravští fotbalisté vyhráli ve 14. kole Chance Ligy na hřišti brněnské Zbrojovky 3:1. Všechny góly Baníku zařídil Filip Kubala, který se prosadil hned dvakrát během tří minut v prvním poločase. A...

7. listopadu 2026  18:04,  aktualizováno  20:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.