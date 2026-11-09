Jednoho člověka soud viny zprostil. Věcí se zabýval opětovně po zrušení původního verdiktu krajským soudem, kdy nejdříve vyhlásil zprošťující verdikt. Kauza se týkala i dalších dvou desítek podobně laděných knih. Rozhodnutí není pravomocné, obžalovaní se na místě odvolali.
Soud rozhodnutí vyhlašoval přes hodinu. Pavlu Kamasovi, Eriku Sedláčkovi a Lukáši Novákovi shodně uložil tři roky vězení podmíněně odložené na tři roky.
Kamasovi dále peněžitý trest 200 tisíc korun, Sedláčkovi a Novákovi 150 tisíc korun. Nakladatelství Guidemedia, Náš směr a Nakladatelství Pavel Kamas soud zrušil, poslední z nich navíc dostalo peněžitý trest 200 tisíc korun. Od soudu odešel bez trestu jen Vítězslav Baránek, podle rozsudku se nepodařilo prokázat, že skutek spáchal.
V odlišném rozhodnutí soud podle předsedkyně senátu Barbory Sýkorové postupoval tak, jak mu uložil nadřízený odvolací soud. „Soud je vázán rozhodnutím krajského soudu a postupoval v intencích rozhodnutí krajského soudu. Krajský soud poukázal na to, že posudky jsou dezinterpretovány,“ uvedla předsedkyně senátu.
Uvedla, že znalecké posudky poukazovaly na to, že publikace vyznívají jednostranně a že nejsou doplněny o vysvětlující komentář, jak by správně měly být. V předchozím zrušeném rozhodnutí uvedla, že autoři posudků obžalobu spíše nepodporovali, kdy podle znalců šlo o převydání dobových publikací, jejich moderní vydání.
Publikace nijak neodkazovaly na soudobé hnutí podporující popírání práv některých skupin. Dovedli si podle ní také představit, že si knihy čte někdo čistě z historického zájmu a udělat si na věc vlastní obrázek.
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Soud v případu vydání knihy zpochybňující holokaust zrušil zprošťující rozsudek
Podle žalobkyně Terezy Pasekové předmětné knihy šíří antisemitismus a rasismus, popírají holokaust a snaží se očistit vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera. Kromě knih, které zpochybňují fakta o holocaustu nebo nabízejí takzvaný alternativní výklad historie, jde například o meziválečné antisemitské publikace.
Obžalovaní podle státní zástupkyně vyjadřovali názorové souznění s neonacistickými myšlenkami, jeden z nich měl například doma Hitlerův obraz.
Nakladatelství Guidemedia dříve vydalo také Hitlerovy projevy a čelilo obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Nejvyšší soud ale všechny aktéry obžaloby zprostil.
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26. listopadu 2024