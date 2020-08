Brno má v centru novou sochu, knězi leží u nohou dělová koule

Čtyřmetrová socha statečného jezuity, symbolizující tuto neopominutelnou etapu brněnské historie, bude odhalena v sobotu v rámci oslav Dne Brna.



Doplnila tak plejádu známých soch, které zdobí centrum Brna. Zařadila se do společnosti Jošta Lucemburského na Moravském náměstí nebo třeba kontroverzního „orloje“ na náměstí Svobody.

Bronzový monument od včerejška stojí na nároží Jezuitské a Beethovenovy ulice u kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde Středa působil a kde je také pohřben.

„Vážíme si toho, že socha Martina Středy ozdobila naše město. On sám je uznávaným duchovním a byl oporou pro obránce města Brna, takže jeho socha je znázorněním důležitého mezníku naší historie,“ vyjádřila se mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Od třicetileté války, ve které švédská vojska obléhala Brno, uběhla už bezmála čtyři století. Právě v této bitvě se prokázala hrdinnost Středy, který i přes krutost nepřátel zůstal věrný Bohu a udržoval morálku a odhodlání Brňanů až do posledního dne bojů. Páter vedl bohoslužby, povzbuzoval obránce a dodával jim naději.



Jak praví legenda, samotná madona se díky Středově víře rozhodla jemu a jeho městu pomoci. Úplně poslední vystřelená dělová koule Švédů se údajně zastavila těsně před Středou, dokutálela se k jeho nohám a zůstala tam nehybně ležet. Právě tato pověst byla zhotovitelům sochy silnou inspirací.

„Východiskem při samotném návrhu pro nás s architektem Janem Kratochvílem byla právě tato legenda o dělové kouli. Vytvořili jsme třímetrovou figuru pátera Středy, který se modlí, a právě modlitba je v kontrastu s dělovou koulí, která mu leží u nohou na metrovém podstavci. Jedná se tedy o klasický křesťanský kontrast dobra a zla, kdy dobro reprezentuje morální čistota a síla a zlo zase dobyvačná agrese,“ přiblížil svoji práci sochař Jan Šebánek.

Martin Středa se přidal k dalším významným osobnostem, jejichž sochy zdobí ulice Brna. Kromě něj se Brňané mohou každý den „potkat“ s Janem Skácelem, Leošem Janáčkem či imaginárním Adamem Čekačem na hodinách „na Čáře“.

Přibude Mendel i Fuchs

Zobrazení jezuitského kněze je součástí projektu Sochy pro Brno, který do budoucna plánuje celou řadu dalších skulptur. „Když pominu Mendela, který za dva roky bude mít výročí a právě k této příležitosti bude na Mendlově náměstí odhalena jeho socha, na seznamu jsou i architekti Bohuslav Fuchs a Adolf Loos, matematik Kurt Friedrich Gödel, gymnasta Jan Gajdoš a mecenáš Friedrich Wannieck,“ doplnil plány do budoucna náměstek primátorky pro kulturu Tomáš Koláčný (Piráti).

Podle něj se řeší i kritika Brňanů, že ve městě je vidět sochy především mužských osobností. Jedinou ženskou sochu na území Brna má zatím odbojářka Maruška Kudeříková. Stojí u průchodu od Městského divadla na třídu Kapitána Jaroše.

To by se ale v budoucnu mělo podle Koláčného změnit. Do tří let by totiž měly přibýt i dvě významné ženy spjaté s Brnem. „Nejde o to, že bychom chtěli vyzdvihovat muže. Hledáme nejvýznamnější osobnosti bez nějaké genderové specifikace. I proto bude odhalena socha královny Elišky Rejčky a mučednice Marie Restituty Kafkové,“ reaguje náměstek na spekulace o preferenci mužských skulptur.

Socha pátera Martina Středy se veřejnosti představí v sobotu během Dne Brna. Klíčový den třídenních městských slavností připomíná obléhání města švédskými vojsky v roce 1645 a jeho vítězství a úspěch.

Náboženskou osu festivalu bude reprezentovat slavnostní bohoslužba v sobotu dopoledne, po které bude následovat právě odhalení bronzového odlitku kněze Středy. S osou náboženskou se proplete i ta historická, jelikož nebudou chybět dobové kostýmy, jarmark či průvod vojsk.