Největší umělé kluziště v Česku zeje prázdnotou, bruslařům nevyhovuje

Znojmo se pro umělé kluziště rozhodlo, protože chtělo smart řešení. „Jsme průkopníky, žádné jiné město v republice totiž nemá tak velké umělé kluziště,“ avizoval tehdejší starosta Znojma Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

Což je s rozměry 450 metrů čtverečních fakt. „Bruslení na umělém povrchu možná bude v první chvíli nezvyklé, ale rozhodně ne horší. Rozdíl ve skluznosti prakticky bruslař nepozná,“ tvrdil současný první muž Znojma Jan Grois (ČSSD), který byl v té době místostarostou.

Jenže bruslaři rozdíl vidí – a obrovský. Nejvíc jich na umělém ledu bylo vidět během adventu, teď tam bývají spíš jednotlivci. A ještě častěji kluziště zeje prázdnotou, přestože vstup je zadarmo.

Radnice několikrát avizovala, že je třeba mít pořádně nabroušené brusle a prvních 20 sekund zahřát nože, aby optimálně klouzaly. „Nepomáhá to, brusle se mi sekají. Raději stojím venku a dívám se na děti, jak klopýtají. Je to lepší jak nic, ale když zamrzne řeka, jdeme tam,“ řekla například Anna Kočí.

Starosta Grois tak oznámil, že od příští sezony se vrátí původní kluziště v parku a umělá plocha na náměstí zůstane. A sklidil kritiku.

„Vy jste ale hospodáři, kluziště sem, kluziště tam. Fakt promyšlený plán,“ reagoval Matúš Minarech.

„Nejdřív není dost peněz na opravu, tak se koupí ten plastový hnus, a najednou, když to všechny štve, tak uděláme hrdiny a otevřeme původní kluziště. To, že se to mohlo udělat rovnou a neutrácet hromadu peněz, je asi všem jedno,“ přidal se Jan Kuchař.

Kluziště sem, kluziště tam

Grois tvrdí, že technologie, která se musí opravit, výrazně zlevnila. „Chceme vyjít vstříc občanům, to je priorita. Peníze, které to bude stát, ušetříme na provozu úřadu,“ slíbil Grois s tím, že obnova kluziště v parku vyjde na 1,5 milionu korun.

Opozice to považuje za přiznání chyby a žádá převzetí zodpovědnosti za zmařenou investici. „Kdo ponese náklady za zbytečně nakoupenou, lidmi tolik kritizovanou umělou plochu? Pan starosta? To asi sotva. Budeme to my všichni,“ poukázalo uskupení Pro Znojmo.

Jeho předseda Jiří Kacetl vyzval k odpovědnosti i místostarostu Jakuba Malačku (ČSSD). „Průšvih to rozhodně není. Zejména od rodičů s malými dětmi máme super odezvu, že když spadnou, nejsou tak omlácení a mokří. Ano, někteří dospěláci chtějí zpátky led – není potřeba mít tak ostré brusle a tolik síly v nohách. I proto obnovíme venkovní kluziště. Pojem zmařená investice moc nechápu, a tedy ani požadavek na nesení odpovědnosti,“ ohradil se spolu s tím, že o umělé kluziště má zájem několik škol a příměstských částí.

Umělý led ve Znojmě Speciální kluziště, které se používá ve Švýcarsku či Německu, stálo 3,4 milionu korun . S 450 m² je největším svého druhu v Česku.

. S 450 m² je největším svého druhu v Česku. Nepotřebuje vodu, a tedy ani chlazení. Návratnost investice má tak být do dvou let, protože provoz klasického venkovního kluziště o obdobné velikosti vyjde na 300 až 500 tisíc korun za měsíc .

. Plocha je mobilní, s minimální údržbou a dlouhou životností, bruslařská sezona je neomezená.

„Na Horním náměstí zůstane přes zimu určitě zachováno i v příštím roce. Jeho další využití mimo zimní měsíce se řeší, jedna z variant je umístění k některé ze základních škol,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Ani v Brně se plast neosvědčil

Se stížnostmi na umělý led se přitom v minulosti potýkali i v Brně, když ho v roce 2009 vyzkoušeli na Moravském náměstí.

„Od lidí jsme měli zpětnou vazbu, že se jim na umělém ledu bruslí mnohem hůř, člověk se hodně nadře a stejně nedokáže udělat ten správný skluz. Proto jsme se rozhodli pro led klasický, který od té doby používáme. Jeho kvalita na Brusláku pod Joštem je vysoká, navíc drží i při několikadenních teplotách kolem deseti stupňů nad nulou. Návštěvníci navíc klasický led opravdu oceňují, zvlášť ti, kteří si už vyzkoušeli bruslení na umělém povrchu,“ vysvětlila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Umělé kluziště o 200 metrech čtverečních měli v roce 2017 i v brněnském centru Vida! „Na základě osobní zkušenosti mohu říct, že jízda je srovnatelná, nicméně ta po klasickém ledu bude vždy emocionálně příjemnější. Na druhou stranu použitelnost a provozní náklady umělého kluziště jsou bez diskusí,“ řekl šéf centra Lukáš Richter.