Z ulice Mlýnská v brněnské Trnité není na první pohled patrné, že se za jedněmi z dveří skrývá soukromé kino, bar a herní prostor. Felite totiž nefunguje jako klasický podnik, do kterého mohou lidé kdykoliv přijít. Všechno je tu podřízené dvěma principům: soukromí a luxusu.
Ve stylu amerických klubů
Koncept vychází z amerického stylu soukromých klubů, kde se luxus přirozeně propojuje s neformální atmosférou. Hosté zde najdou pokerový stůl, kulečník, fotbálek, arkádové automaty i herní konzole, soukromé kino s polohovatelnými sedačkami, air hockey, beer pong, šipky nebo stolní curling. Součástí je i karaoke a plně vybavený bar s obsluhou, takže se návštěvníci nemusejí o nic starat.
Kudy do klubu a kde zaparkovat
Za nápadem stojí tým, který chtěl v Brně vytvořit místo, jaké sám v nabídce postrádal: prostor bez cizích pohledů, bez zavírací doby a bez kompromisů, kde se dá slavit i relaxovat podle vlastních představ. Felite nabízí alternativu ke klasickým restauracím, barům nebo pronajímaným sálům. Hosty tu neruší ostatní návštěvníci, mají celý prostor pro sebe a mohou se během večera posunout třeba od kulečníku k soukromému promítání, aniž by museli opustit jeden podnik a zamířit do jiného.
Kinosál nabízí připojení na Apple TV, PlayStation nebo Xbox, takže se dá využít jak ke klasickému sledování filmů, tak v maraton oblíbených herních titulů.
Teambuilding i narozeninová oslava
Klub vyhledávají nejen Brňané, ale přijíždějí sem za zábavou i lidé z dalších částí jižní Moravy. Jeho využití je hodně všestranné, od narozeninových oslav a rodinných setkání až po teambuildingy či firemní večírky. Oblíbené jsou zde rozlučky se svobodou, které klub nabízí ve speciálních cenových balíčcích.
Hosté mohou využít jen určitou část klubu, nebo se její účastníci akce mohou přemísťovat tak, jak jim to vyhovuje.
Jaká je kapacita klubu Felite?
Brněnský klub má podle současných údajů kapacitu až padesát lidí. Brno Convention Bureau jej řadí mezi prostory vhodné pro firemní večírky, teambuildingy, networking i soukromé oslavy a za komfortní označuje využití přibližně pro dvacet až čtyřicet hostů.
Záleží i na charakteru akce a na tom, zda se čeká, že všichni účastníci budou trávit čas při společné aktivitě, nebo se v prostoru rozptýlí.
Zmíněné kino, vybavené polohovatelnými sedačkami, mohou hosté využít pro promítání vlastního obsahu, ale mohou využít i streamovací služby nebo zařízení připojená přes Apple TV, PlayStation či Xbox.
V pohodlí si zde vychutnáte i Oktagon MMA
Jedním ze způsobů, jak se klub snaží oslovit další návštěvníky, jsou také sportovní přenosy. Felite se zapojilo do sítě podniků spolupracujících s organizací Oktagon MMA.
Zážitek ze sledování online přenosů si návštěvníci mohou užít v pohodlných polohovatelných sedačkách, s dostatkem místa na nohy a s barem nadosah.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Felite.