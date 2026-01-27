Jachtaři pod Pálavou přišli o polovinu zázemí, obec dala pozemky klubu z Čech

Karolína Kučerová
  6:07
Zmařené investice, propouštění a možná méně soutěží. Břeclavští jachtaři musejí na Nových Mlýnech ustoupit klubu se sídlem poblíž Prahy. Ten obci za využití jejích pozemků u nádrže totiž nabídl více peněz. Polovinu zázemí původního nájemce mu tak k začátku roku přiklepli.
Fotogalerie4

Plachetnice | foto: Matěj Smlsal, iDNES.cz

Na obecních pozemcích u břehu Dolní novomlýnské nádrže ještě před více než 20 lety nebylo téměř nic – až na skládku plnou odpadu, včetně lednic nebo praček. To se změnilo poté, co prostory do pronájmu získal YachtClub Dyje Břeclav.

Nepořádek odstranil, místo zrekultivoval, vybudoval zázemí a až doposud poskytoval prostor stovkám jachtařů. Pravidelně pořádal i mnoho republikově a celosvětově významných závodů. Kromě toho tam v sezoně funguje mezi turisty oblíbený kemp. Svou činnost ale bude nyní muset z velké části omezit, přišel totiž o polovinu areálu.

Začátkem roku klubu vypršela dvacetiletá nájemní smlouva, nové se i přes snahu nedočkal. Místo toho ji obec Pavlov na Břeclavsku uzavřela s jiným sportovním klubem, TJ Sailing Pálava, který sídlí nedaleko Prahy. Rozhodli o tom zastupitelé na zasedání v druhé půli prosince.

Nemohli jsme jinak, hájí se obec

Zásadním faktorem pro výběr nového nájemce byly peníze. „Doposud se cena nájmu pohybovala okolo 550 tisíc korun ročně, nová nabízená částka YachtClubem byla 1 055 000 korun. Druhý zájemce však nabídl 1 750 000 korun. Rozdíl byl tedy obrovský,“ porovnal na zasedání místostarosta Pavel Müller (nez.).

Podle vedení obce neměli zastupitelé podle zákona jinou možnost než přistoupit na výhodnější nabídku. „Věřím, že vše bylo precizně vyřešeno ku prospěchu obce. Bylo konstatováno, že oba uchazeči splnili kvalifikační kritéria, ale v případě rozhodnutí ve prospěch nižší nabídky bychom porušili zákon, podle kterého máme jednat jako správní hospodáři. Způsobili bychom obci finanční škodu,“ upozornil zastupitel Pavel Krška (nez.).

Na Nových Mlýnech povolí poprvé motorové lodě. Místní se děsí hluku

Místopředseda YachtClubu Stanislav Hrdlička a další jeho členové tomuto rozhodnutí odporovali a snažili se, aby jej obec přehodnotila. „Byli jsme dobrými partnery, vždy jsme včas a řádně hradili závazky a odváděli poplatky. Proč preferujete partnera, který je bez vazeb na místní komunitu?“ ptal se na zasedání Hrdlička s tím, že bude pro obec navíc velkou zátěží vyplacení náhrady za majetek, který v místě klub roky budoval a rekonstruoval.

Odhadem by se mělo jednat o nižší desítky milionů korun. „Konkrétní částku zatím nevíme, ale s jistotou mohu říct, že jednotky to nebudou. Nyní jsme zadali zpracování znaleckého posudku,“ upozornil.

Vedení Pavlova se k situaci na dotazy iDNES.cz odmítlo vyjádřit, na zastupitelstvu avizovalo, že i tak se volba druhého nájemce obci vyplatí.

Klubu se omezily možnosti rozvoje

Klubu proto nezbývá nic jiného než rozhodnutí zastupitelstva přijmout. „Nová nájemní smlouva zatím není zveřejněná, ale jakmile bude, můžeme proti ní maximálně zaujmout nějaké negativní stanovisko,“ posteskl si Hrdlička.

Současný stav bude mít podle něj nezanedbatelný dopad na provoz kempu i klubu, jenž čítá okolo 170 členů. Všichni mohou zůstat, musejí však počítat s omezeným provozem. Problémem budou například inovace a další rozvoj, klub totiž přijde o možnost získat některé dotace od kraje i státu pro rozvoj cestovního ruchu.

„Už jsme navíc na některé investiční záměry v rámci dotačních programů vypracovali projektové dokumentace a podobně. Budeme to muset zrušit, což pro nás představuje zbytečně vynaložené peníze,“ konstatoval Hrdlička.

Na Brněnské přehradě houstne provoz, parníkům překážejí hlavně paddleboardy

Obavy panují i o závody. Klub ročně pořádal vícedenních soutěží až desítku, přičemž v minulosti se tam konalo i mistrovství světa. Zda bude v této činnosti pokračovat, není zatím zřejmé. „Nebudeme mít kde ubytovat účastníky a další lidi, kteří kvůli soutěži přijedou. Na pozemcích, které nám zbyly, máme sice základní infrastrukturu potřebnou k závodům, ale na obecních jsme měli inženýrské sítě nebo přípojky pro karavany či obytná auta,“ vysvětlil Hrdlička.

O práci přijdou handicapovaní

Nový nájemce, TJ Sailing Pálava, však míří k tomu, aby závody přebral. Oba kluby se specializují na vodní sporty, k nimž jsou pozemky určené, v jeho případě jde zejména o kitesurfing, jízdu po vodě na speciálním prkně za využití tažného draka. Chce ale rozvíjet vodní sporty obecně, včetně jachtingu. „Fungovat tu budou sportovní kempy, tréninkové programy a komunitní akce,“ nastínilo vedení klubu.

Spolupráci s YachtClubem vnímá jako důležitou součást provozu. Ostatně je to i jednou z podmínek nové nájemní smlouvy. „V žádném případě nechceme nic ničit, proto tato podmínka. Nedovedu si představit, že vaše působení (YachtClubu – pozn. red.) v areálu úplně zhasne,“ ubezpečil na zasedání místostarosta.

Češi se vrhli na jachtaření. Roste i zájem o kapitánské zkoušky

Stejně tak by nový nájemce mohl pomoci přebrat některé zaměstnance. Hrdlička upozornil na to, že se po celou dobu klub snažil dávat prostor i lidem s různými postiženími. V současné chvíli jich zaměstnává sedmnáct, část z nich bude muset propustit.

„Jedná se buď o invalidní osoby, nebo lidi pár let před důchodem, včetně některých našich bývalých členů. Zastávali například práci na recepci nebo se starali o údržbu areálu. To bylo ale právě z velké části na pozemcích, o které přijdeme. Obávám se, že i vzhledem k ne příliš dobré dopravní dostupnosti nebude pro propuštěné jednoduché nalézt si jinou práci,“ nastínil Hrdlička s tím, že podle jeho informací by nový nájemce zvládl přebrat pouze jednoho či dva tyto pracovníky. To oba kluby teprve řeší.

