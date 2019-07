Brněnský klub válčí s městem, vyhláška omezila hudbu pouze v jedné ulici

Svoje čtvrté narozeniny, které brněnský klub Bajkazyl oslavil o uplynulém víkendu, musel nachystat v komornějším a hlavně tišším duchu. Už měsíc pro něj totiž platí omezení hudební produkce.

Muzika se smí v jeho prostorách linout pouze do půlnoci. Později už je to na pokutu i zavření klubu. Tak to přikazuje nedávno schválená městská vyhláška, která platí speciálně v oblasti brněnské ulice Dornych.

„Oslava měla být původně velkolepější, ale musel jsem omezit počet kapel i dobu, po kterou vystupovaly, abychom se i s přestavbami techniky do stanovené doby vešli. A také jsme tentokrát nepořádali žádnou after party. Vyhláška totiž není jen o živých kapelách, ale o jakékoli hudbě, tedy třeba i z rádia, přehrávače nebo z telefonu,“ popsal produkční klubu Jiří Píza.

Bajkazyl, který funguje od poloviny července roku 2015 v upravených prostorách železničního viaduktu na dopravně rušném Dornychu, tak prohrál bitvu s místními obyvateli z Mlýnské a Spálené ulice.

Ti si už pár měsíců po otevření začali stěžovat na hluk – kvůli němu prý nemohou spát, a to i přesto, že provozovatelé klubu se snažili všechny prostory odhlučnit.

Vyhláška je jednoznačně diskriminační, říká šéf Bajkazylu

„Když jsme všechno dokončili, měli jsme tady několik měření a všechna prokázala, že je hluk v normě. Minulé vedení městské části Brno-střed dokonce nabídlo největším stěžovatelům, že měření provede přímo v jejich bytě, ale ti to odmítli,“ tvrdí šéf klubu Vojtěch Svoboda.

„Podle nás je vyhláška jednoznačně diskriminační. Vztahuje se na ulici Dornych, kde je pouze náš klub, takže je namířená proti nám a omezuje naše podnikání. Navíc jsme jediný klub v Brně, který něco podobného postihuje,“ upozorňuje Svoboda.

Podle mluvčího stěžovatelů Vladimíra Hrubši by měření hluku v bytech nic neosvětlilo. „Víc nám totiž vadí otřesy a dunění, a to žádné měření neukáže, proto jsme jej odmítli. Konzultovali jsme to dokonce s předním českým expertem na hluk a vibrace Václavem Lahodným a ten nám to potvrdil,“ uvedl Hrubša.

Obyvatelé domů přes křižovatku na podzim roku 2016 sepsali proti klubu petici a na jejich stranu se postavila hlavně brněnská ODS. „Ti lidé se roky nevyspali. Chodí do práce, děti do školy, musíme se jich zastat,“ má jasno náměstek brněnské primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS), který si na zastupitelstvu návrh stěžovatelů na omezení hudby osvojil.

A petice vznikla i na podporu Bajkazylu. „Stále ještě není konec a podepsaly ji stovky příznivců. Podporují nás i další kluby a kulturní instituce v Brně, třeba Kabinet Múz, Melodka, Fléda, Mersey, Music Lab nebo HaDivadlo,“ upřesnil Píza.

Situaci může vyřešit stavba hotelu

Z politiků se za Bajkazyl postavili Piráti, konkrétně radní pro kulturu Marek Fišer, který klubu fandí od počátku. A to nejen kvůli kulturním pořadům a sociálním programům pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, ale také kvůli tomu, že jeho další činností je oprava a přestavba kol. A Fišer je vášnivý cyklista.

Oslavy bez stížností „Letos oslavíme čtvrté narozeniny. Koncerty, gril, kámoši… Prostě večírek.“ Tak zvali pořadatelé na oslavy Bajkazylu, které se konaly v pátek i sobotu večer. Nakonec se obešly bez větších incidentů. „Neslyšeli jsme hudbu, akorát po obě noci bylo venku asi 70 až 80 lidí a ti dělali trošku kravál. Policii jsme ale nevolali,“ shrnul zástupce „stěžovatelů“ Vladimír Hrubša. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem potvrdil, že žádné oznámení nepřijali. Přesto ke klubu přijelo několik namátkových kontrol. „Ale ani hlídky nezaznamenaly hluk nebo potíže. Z naší strany bylo vše bez problémů a přestupků,“ uvedl. (md)

Rozdělení byli na mimořádném jednání i politici na Brně-střed, což je městská část, ve které klub stojí. Za klub se kromě Pirátů postavili také opoziční Zelení a Žít Brno. Městská část však nakonec žádné stanovisko nepřijala.

Podle Svobody provozovatelé klubu udělali maximum. Instalovali v sále desky vyplněné vatou kolem stěn, speciální koberec a hranoly z molitanu, které tlumí zvuky. Vnější dveře jsou protihlukové a mezi sálem a kavárnou je silně odhlučněný vstup.

„A zvenku jsme dali další záklop s vatou. Naši zákazníci – právě s ohledem na to, že vědí o sporech kolem klubu – se chovají lépe než lidé třeba v Kozí ulici, kde je jedna zahrádka vedle druhé a hukot jako v úlu. A stížnosti se týkaly i chování lidí na předzahrádce,“ komentoval situaci Svoboda.

Zatímco Hrubša je se současným stavem po vydání vyhlášky spokojený a pochvaluje si, že on i ostatní můžou konečně v klidu spát, klub chystá kvůli vyhlášce odvetu. „Po poradě s právníky chceme dát podnět na ministerstvo vnitra a případně na Ústavní soud. Vyhláška zasahuje do svobody podnikání uvnitř našeho podniku, přestože v okolí nikomu neškodíme,“ řekl Svoboda.

„Při rychlosti našich soudů se nebojím, že by to mohlo něco zvrátit. Navíc na parcele bývalého hotelu Metropol mezi námi a klubem bude stát nový hotel. Řetězec Clarion ho slibuje do dvou let. Už hrubá stavba odcloní hluk z klubu natolik, že tím celý spor skončí,“ věří Hrubša.