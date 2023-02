Zákeřné encefalitidy přibývá, pacienty může trápit i několik měsíců

Šest rozšířených mýtů o klíšťové encefalitidě Jsem v kondici, nebývám nemocný, bylo by to bez následků.

Fakta: Nemoc hrozí každému. Velkou roli sehrává i množství viru, které přisáté klíště do organismu přenese, což není možné ovlivnit. Léčba je snadná.

Fakta: Žádná antivirotika neexistují. Lékaři umí pouze tlumit projevy. U 30 až 60 procent případů jsou následky dlouhodobé, nebo i trvalé. Netýká se mě to, případů onemocnění je málo.

Fakta: Počet nakažených v Česku za pět let vzrostl o 37 procent. Nechodím do lesa.

Fakta: Klíště může člověk chytnout také při práci na zahradě, na procházce se psem nebo na lavičce pod stromem. Očkuje se jen v zimě.

Fakta: Pro vakcínu lze jít během celého roku, schéma očkování i tvorba protilátek však chvíli trvá, vhodnější jsou proto zimní měsíce. Neudělal se mi flek, jsem v bezpečí.

Fakta: Zčervenáním pokožky se často projevuje lymská borelióza. Klíšťová encefalitida vykazuje spíš příznaky podobné chřipce, a to až několik týdnů po přisátí klíštěte.