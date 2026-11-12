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Brno chystá unikátní klinickou školu. Nabídne i místnost pro výuku skrze smysly

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  5:18
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Pětačtyřicetiminutové hodiny nahradí delší výukové bloky, děti se budou učit vlastním tempem a místo známek dostanou slovní hodnocení. Přibližně tak má vypadat výuka v plánované základní škole v areálu brněnské Nové Zbrojovky, kde se zároveň budou připravovat budoucí učitelé Masarykovy univerzity. Takzvaná klinická škola, jejíž název odkazuje na fakultní nemocnici, má pojmout 810 žáků.

„Podobně jako ve fakultní nemocnici trvale působí medici a lékařské kapacity, v klinické škole budou dlouhodobě přítomni experti z fakulty a studující učitelství. Budoucí pedagogové nebudou do školy jen docházet na krátké praxe, ale stanou se součástí týmu,“ vysvětluje děkanka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Simona Koryčánková.

Pro rodiče a děti má být nejviditelnější změnou organizace vyučování. Zatímco v běžné škole se zpravidla střídají předměty po 45 minutách, v Nové Zbrojovce se počítá s blokovou a projektovou výukou, při níž se mohou různé obory propojovat.

Výuka na míru, žádné známky

Podle Koryčánkové se organizace výuky přizpůsobí aktuálním vzdělávacím potřebám dětí a logice probírané látky. „Škola zároveň počítá s personalizovaným vzděláváním. Učitelé mají průběžně přizpůsobovat úkoly, cíle i způsob práce schopnostem jednotlivých žáků, místo aby od všech očekávali stejné výsledky ve stejném čase,“ přibližuje, jak bude zařízení fungovat.

Pohled na budovy a dvůr budoucí klinické školy v Nové Zbrojovce z nadhledu.
Dvůr budoucí klinické školy v Nové Zbrojovce.
Centrální hala budoucí klinické školy v Nové Zbrojovce.
Soutěž o podobu školy ve vznikající brněnské čtvrti Nová Zbrojovka vyhrál ateliér SOA architekti.
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Odlišné má být i hodnocení. Hlavní roli dostane průběžná zpětná vazba a slovní hodnocení, které podle fakulty dokáže lépe popsat pokrok dítěte než známka. „Koncept opouští plošný, jednotný přístup pro celou třídu a nahrazuje ho cílenou podporou silných stránek žactva,“ upřesňuje děkanka.

Výuce se přizpůsobí také vzdělávací prostory. Vedle běžných tříd vzniknou takzvané smart učebny, v nichž má promyšlená akustika tlumit hluk, osvětlení půjde plynule regulovat a nábytek přestavovat podle potřeby. Takové prostředí má pomoci soustředění zejména dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Nová Zbrojovka v Brně dostane i školu, architekti se na ní vyřádili

Další novinkou bude místnost Snoezelen vybavená světelnými a zvukovými prvky. Nemá sloužit jen k uklidnění, ale také k výuce prostřednictvím smyslových vjemů. „Žáci ji mohou využívat například k tréninku pozornosti, menší skupiny zase k poznávání učiva pomocí zraku či hmatu. Respektující prostředí nemá děti izolovat od nároků života, ale pomáhat jim lépe pracovat s emocemi a zvládat stres,“ podotýká Koryčánková.

Praxe pro studenty

Studenti pedagogické fakulty se mezitím zapojí do plánování hodin, vyučování, vyhodnocování výsledků i komunikace s rodiči. Nejdříve budou spolupracovat se zkušenými učiteli, s přibývající praxí pak dostanou možnost vést některé výukové bloky samostatně. Oproti krátkým praxím zaměřeným na jednotlivé předměty tak mají poznat každodenní fungování celé školy.

Univerzita zde chce také pomocí výzkumu sledovat účinnost výukových metod nebo ověřovat učební materiály. „Výzkumná činnost probíhá přirozeně jako integrální součást běžné výuky, především prostřednictvím standardního pedagogického pozorování a analýzy vzdělávacích výsledků. Děti v každém případě nebudou vystavovány laboratorním experimentům,“ ubezpečuje děkanka.

Centrální hala budoucí klinické školy v Nové Zbrojovce.

Škola, která propojí výuku dětí s přípravou budoucích pedagogů, dostala zelenou také od brněnské radnice. „Budoucí projekt školy na Nové Zbrojovce nám pro tento účel přišel jako nejvhodnější. Díky propojení s pedagogickým výzkumem se tak škola stane inkubátorem inovativního a moderního vzdělávání,“ říká brněnská radní pro školství Irena Matonohová (STAN).

Nastartovaný rozmach Nové Zbrojovky přináší i těžkosti lidem v okolí

Areál poblíž nádraží Brno-Židenice má zahrnovat 27 tříd a podle zveřejněného návrhu také mateřskou školu se sportovním zázemím. Počítá se tam se zhruba 110 zaměstnanci.

Přestože se škola bude od běžných základních škol v řadě ohledů lišit, přijímání dětí se má řídit standardními pravidly. Bude spádová pro okolí vznikající čtvrti, přihlášku ale mohou v budoucnu podat také rodiče z jiných částí Brna.

„Projekt je zatím v přípravě. Architektonický návrh je hotový a nyní usilujeme o povolení záměru. Odhadované náklady dosahují 955 milionů korun bez DPH. Pokud vše půjde hladce, tak by první žáci mohli do školy nastoupit ve školním roce 2032/2033,“ nastiňuje Matonohová.

11. prosince 2024
Střední školy
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