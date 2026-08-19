„Zdejší klima se za pár desítek let může přiblížit dnešním teplotám v severní Itálii,“ předpovídá expert z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe, jenž se dlouhodobě zabývá vývojem klimatu a jeho extrémy.
V rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné vysvětluje, proč jsou pro Brno problém především horké noci, co výhledově čeká nejteplejší části jižní Moravy a nakolik ještě můžeme nelichotivý budoucí vývoj ovlivnit.
Letošní léto přineslo na jižní Moravu řadu teplotních rekordů. Jde o výjimečnou sezonu, nebo se opravdu máme připravit, že půjde spíš o standard?
Rozhodně neplatí, že každé léto bude vypadat jako to letošní nebo ještě hůř. Poměr mezi horkými, běžnými a chladnými léty se ale výrazně posouvá směrem k těm horkým. I během jednoho léta se střídají epizody s extrémními a nižšími teplotami. A letos výrazně převažovaly právě ty extrémní. Nejdelší vlny veder u nás v minulosti trvaly okolo 19 dní v kuse s průměrnými maximálními teplotami kolem 35 stupňů. Taková situace nastala například v roce 1994.
Zemědělská krajina po sklizni se může rozpálit více než město. Problém nastává až se západem slunce. Město si vysokou teplotu drží, zatímco venkov se dokáže rychle ochladit. Největší rozdíly proto vznikají právě v noci.