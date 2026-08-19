Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Až 91 tropických dní ročně. Brno se může přiblížit severní Itálii, říká odborník

Autor:
  13:00

Fotogalerie27 Premium

Klimatolog Pavel Zahradníček v rozhovoru varuje, že jihomoravské klima bude brzy podobné severu Itálie. | foto: koláž iDNES David Votruba

Čtyřicetistupňová vedra, nepříjemně horké noci a extrémně vyprahlá krajina. To je ve zkratce shrnutí dosavadního průběhu léta na jižní Moravě. Podle brněnského klimatologa Pavla Zahradníčka přitom budou podobné roky přicházet stále častěji.

„Zdejší klima se za pár desítek let může přiblížit dnešním teplotám v severní Itálii,“ předpovídá expert z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe, jenž se dlouhodobě zabývá vývojem klimatu a jeho extrémy.

V rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné vysvětluje, proč jsou pro Brno problém především horké noci, co výhledově čeká nejteplejší části jižní Moravy a nakolik ještě můžeme nelichotivý budoucí vývoj ovlivnit.

Letošní léto přineslo na jižní Moravu řadu teplotních rekordů. Jde o výjimečnou sezonu, nebo se opravdu máme připravit, že půjde spíš o standard?
Rozhodně neplatí, že každé léto bude vypadat jako to letošní nebo ještě hůř. Poměr mezi horkými, běžnými a chladnými léty se ale výrazně posouvá směrem k těm horkým. I během jednoho léta se střídají epizody s extrémními a nižšími teplotami. A letos výrazně převažovaly právě ty extrémní. Nejdelší vlny veder u nás v minulosti trvaly okolo 19 dní v kuse s průměrnými maximálními teplotami kolem 35 stupňů. Taková situace nastala například v roce 1994.

Zemědělská krajina po sklizni se může rozpálit více než město. Problém nastává až se západem slunce. Město si vysokou teplotu drží, zatímco venkov se dokáže rychle ochladit. Největší rozdíly proto vznikají právě v noci.

Pavel Zahradníčekklimatolog

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč / měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

V rybníku utonul známý cyklotremp Jan Vlasák. Procestoval padesát zemí

Cestovatel Jan Vlasák

Odpoledne se na Facebooku ještě pochlubil snímkem výborného švestkového štrůdlu a večer si šel zaplavat do rybníku Pod Kaplí v Moravských Knínicích. Domů se však už nevrátil, policisté jeho tělo...

Potok v Moravském krasu vyschl. Raci hynou, drobné rybky živoří v loužích

Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...

Kdysi tu žily tisíce raků, teď v potoku Bílá voda protékající stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu nacházejí ochránci desítky mrtvých kusů. V potoce ubývá voda každý rok, letošní rok je...

Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká

Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě...

Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...

Partnerky ovládal a mlátil, za nesplněný příkaz krutě trestal, popisuje obžaloba

Premium
Daniel Dočkal obžalovaný z týrání třech expartnerek u Krajského soudu v Brně....

Izoloval je od rodiny a přátel, bil je, škrtil a získal nad nimi kontrolu pomocí fyzického i psychického nátlaku. Takto se podle obžaloby choval ke svým partnerkám dnes pětadvacetiletý Daniel Dočkal....

Přehrada na Vysočině zachraňuje Brno, v posledních letech dodává stále více vody

Vírská přehrada je zdrojem pitné vody a od roku 1987 již neslouží k rekreaci....

Už více než sto let přivádí do Brna pitnou vodu dvojice vodovodů z prameniště u Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji. Jenže poslední roky kvůli suchu a klesající hladině v tamních vrtech berou...

Až 91 tropických dní ročně. Brno se může přiblížit severní Itálii, říká odborník

Premium
Klimatolog Pavel Zahradníček v rozhovoru varuje, že jihomoravské klima bude...

Čtyřicetistupňová vedra, nepříjemně horké noci a extrémně vyprahlá krajina. To je ve zkratce shrnutí dosavadního průběhu léta na jižní Moravě. Podle brněnského klimatologa Pavla Zahradníčka přitom...

19. srpna 2026

Partnerky ovládal a mlátil, za nesplněný příkaz krutě trestal, popisuje obžaloba

Premium
Daniel Dočkal obžalovaný z týrání třech expartnerek u Krajského soudu v Brně....

Izoloval je od rodiny a přátel, bil je, škrtil a získal nad nimi kontrolu pomocí fyzického i psychického nátlaku. Takto se podle obžaloby choval ke svým partnerkám dnes pětadvacetiletý Daniel Dočkal....

18. srpna 2026  16:39

Video, přestupek před dosažením branky v APP. Jak komunikoval VAR v utkání Baníku?

Jiří Boula z Baníku fauluje Martina Pospíšila z Artisu Brno.

Tři změny verdiktu, všechny v utkání v Ostravě, kde Artis Brno prohrál 0:1. „Video, video. Doporučujeme přezkum,“ zvolá několikrát do sluchátka Pavel Ochotnický, jenž na zápas 4. kola fotbalové ligy...

18. srpna 2026  15:23,  aktualizováno  15:44

VIDEO: Klasický obrázek z dálnic. Policisté si posvítili na předjíždějící kamiony

Policisté si posvítili na kamiony předjíždějící na dálnici

Jeden kamion v pravém pruhu, druhý v tom levém, který jeden jen nepatrně vyšší rychlostí. Zpomaluje tím celý provoz a zároveň podle policistů ohrožuje bezpečnost. Proto je na mnoha místech...

18. srpna 2026  14:46

Za zbití patnáctiletého chlapce zazněly omluvy. Dívka řekla i důvod útoku

Za brutální útok na patnáctiletého chlapce zazněla omluva

Matce chlapce z Vyškova, kterého napadla skupinka výrostků letos v létě, se s omluvou ozvala dívka, která se rovněž bitky účastnila. Jak sdělila, je přítelkyní hlavního útočníka. Přiznala, že její...

18. srpna 2026  14:11

Opilec vylezl do kabiny jeřábu, po policii házel lahve. Dolů ho dostala až zásahovka

Opilý muž vyšplhal na jeřáb a odmítal jej opustit. (18. srpna 2026)

Nečekaný jeřábník čekal dnes ráno na dělníky na stavbě v Brně. V kabině stroje seděl muž, který tam neměl co dělat. Vysoký jeřáb, na nějž se vyšplhal, navíc odmítal opustit a vydat se zase zpět dolů...

18. srpna 2026  10:14,  aktualizováno  12:03

Těžká životní zkouška v 80 letech. Požár vzal seniorům domov, pojistka škodu nepokryje

Požár bytu v Břeclavi připravil dvojici seniorů o domov.

V téměř 80 letech už člověk nepočítá s tím, že by musel budovat svůj domov od úplného začátku. Manželský pár z Břeclavi však do této situace uvrhl jediný ranní požár, když je posledního červnového...

18. srpna 2026  6:01

Takový prostor tady už auta nepotřebují. Cyklisté a MHD dostali vlastní pruh

V Brně na ulici Provazníkova mají více místa cyklisté a MHD na úkor aut....

S novinkou vyznačenou na silnici v Provazníkově ulici v brněnských Černých Polích se nyní sžívají Brňané. Místo dvou jízdních pruhů tam mají auta k dispozici jen jeden vlevo, do druhého vpravo...

17. srpna 2026  15:43

Měl být útočnou zbraní, ale odehrál jen sedm zápasů. Beauguel v Artisu končí

Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno.

Francouzský útočník Jean-David Beauguel po necelém roce končí v Artisu Brno. Bývalého krále střelců české ligy v angažmá limitovaly vleklé zdravotní problémy. Ještě v neděli trenér Roman Nádvorník...

17. srpna 2026  15:28

Oblíbené pojízdné stánky s kávou jsou zpět, změnu na první pohled ani nepoznáte

Z Kofi-Kofi je Kofíčko. pojízdná kavárna se vrátila do ulic Brna po dvou...

Někdejší Kofi-Kofi nahrazuje v Brně nová značka Kofíčko, za níž stojí místní podnikatelka Kateřina Beránková. První dva pojízdné stánky po dvouměsíční pauze najdou Brňané jako v minulosti v...

17. srpna 2026  13:39

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Druhý soukromý dopravce míří s vlaky do Brna. Leo Express zajistí spojení s Prahou

Premium
Ilustrační snímek

Dosud mohli Brňané soupravy soukromého dopravce Leo Express založeného miliardářem Leošem Novotným vídat jen na cestách mimo svůj domov, v prosinci však nově zamíří z Prahy přímo do jihomoravské...

17. srpna 2026

Hrál po boku hvězd, teď chce zachránit Artis v lize. Tlak mám rád, hlásí Carlén

Adam Carlén stíhá Abdallaha Gninga,

Když se Adam Carlén v mládežnických výběrech Švédska potkával s Anthonym Elangou nebo Roonym Bardghjim, bylo podle něj už tehdy patrné, že mají před sebou velkou fotbalovou kariéru. První se prosadil...

17. srpna 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.