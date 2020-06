Brno prohrálo spor o Kleinův palác, přijde o budovu i miliony za nájemné

Poté se Brno domáhalo nájemného za poslední rok, kolem 15 milionů korun, ale neuspělo. „Rozhodnutí odvolacího soudu není pro nás překvapující,“ říká advokát nájemce Jaroslav Brož.

Město sice informaci potvrdilo, ale s komentářem počká, až obdrží písemné vyhotovení rozsudku.

„Existuje varianta dovolání k Nejvyššímu soudu. Až písemný rozsudek obdržíme, určitě ho s právníky zanalyzujeme a probereme ve vedení města, jaký bude další postup,“ uvedl náměstek brněnské primátorky pro správu majetku Tomáš Koláčný (Piráti).

U soudu leží ještě další žaloba na vystěhování, právě z důvodu neplacení nájemného. „Soud jednání ještě nenařídil, protože čekal na rozhodnutí odvolacího soudu v kauze první. Myslím ale, že teď je zřejmé, jak rozhodne,“ poznamenal Brož.

Zárodek sporu sahá do roku 1994, kdy město pronajalo tehdy zchátralý Kleinův palác předchůdci dnešního nájemce, francouzské bance Crédit Lyonnais, na 90 let.

Podmínkou ze strany města bylo, že nájemce budovu kompletně zrekonstruuje a pak nebude po dobu čtyřiceti let platit nájem. To znamená do roku 2034.

V létě 2018 ale minulé vedení města přišlo s tím, že nájemce do rekonstrukce investoval jen kolem 80 milionů a že si je už dávno „odbydlel“. Pokud by smlouva pokračovala, město by podle něj přišlo o zhruba 225 milionů korun.

„Rekonstrukce byla mimořádně zdařilá pod přísným dozorem ochranářů a ekonomické podmínky pro město výhodné, přinejmenším obvyklé,“ popsal Brož.

Firma teď uvažuje o žalobě za poškození dobrého jména. Podle Brože město například silně znejistilo podnájemce, když jim poslalo dopis, že se mají vystěhovat, nebo uzavřít novou smlouvu s městem.