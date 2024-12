Masarykova univerzita chce odkoupit a opravit kino Scala, má ale podmínky

„Jde o velmi významnou částku, a proto jsme se zástupci města hovořili o tom, zda by bylo možné rozfázovat případnou rekonstrukci do několika etap. Takový postup by nám umožnil rozložit případné náklady v delším časovém úseku,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Na tuto otázku ale zatím nedostal odpověď. „Požádali jsme město, zda by jako vlastník objektu vypracovalo projekt statického zajištění, jehož součástí bude i projekt požárního zabezpečení objektu s ohledem na platnou legislativu,“ doplnil kvestor Masarykovy univerzity David Póč.

Právě tento projekt by měl dát odpověď, zda bude možné splnit to, co si Bareš přeje. S další velkou sumou je totiž nutné počítat na kompletní rekonstrukci celého objektu.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) už v minulosti mluvila o tom, že budovu, v níž kromě kina sídlilo do přestěhování i Divadlo Bolka Polívky, nabídla univerzitě za symbolickou korunu. Důvodem byla právě nákladná rekonstrukce a také komplikované majetkové vztahy, kdy část objektu vlastní i soukromník.

Definitivní rozhodnutí o budoucnosti budovy, která má ve špatném stavu nejen nosnou část střechy divadla nacházející se v patře nad kinem, ale také právě podlahu divadla, tedy stropu kinosálu včetně statické konstrukce, se tak přesouvá do příštího roku.

Do té doby se musejí provozovatelé kina smířit s tím, že dál budou promítat jen v provizorně v předsálí s diváky usazenými na schodišti. V těchto místech je budova staticky v pořádku. Divadlo Bolka Polívky získalo jako náhradní prostor sál Břetislava Bakaly v brněnském Bílém domě. V původním zázemí je v provozu nadále foyer, kde se pořádají výstavy, a také bar Poslední leč.