Šance pro brněnské kino Scala, statik mu může dát víc času na hledání azylu

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) vyzdvihla význam univerzitního kina Scala na brněnské kulturní, akademické i komunitní mapě. A zároveň mu dala naději, že na současném místě bude moci vydržet déle než do letošního léta, jak se kvůli chystané rekonstrukci plánovalo.

„Pokud to schválí rada města, proběhne statické posouzení celé budovy na Jakubském a Moravském náměstí, kde sídlí Divadlo Bolka Polívky a kino Scala, s velkou pravděpodobností ve dvou fázích. První je naplánována na letošní letní prázdniny. V případě kladného vyjádření statika by zde mohly obě kulturní scény fungovat od podzimu až do konce roku 2023,“ oznámila Vaňková.

Získaný čas navíc může podle ní posloužit k hledání náhradního útočiště, přestože adekvátní místo se v Brně nenachází. „Zcela jistě by tak muselo jít o značný kompromis,“ připustila primátorka s tím, že druhá fáze zmíněného průzkumu by se měla uskutečnit v lednu a únoru 2024.

O záchranu Scaly usilují její příznivci, kteří na podporu kina sepsali petici, a také brněnská opozice. Ta vedení města vyčítá, že zatímco při hledání azylu pro Divadlo Bolka Polívky vyvinulo značné úsilí a dokonce navrhovalo jeho kontroverzní přesun do prostor Národního divadla Brno, o kino se zdaleka tolik nestaralo.

„O rekonstrukci budovy vědělo město od února 2020, na přípravu a komunikaci bylo tedy až do letošního února tři roky času. Se Scalou se ale navzdory slibům nikdo nebavil, pouze s Divadlem Bolka Polívky,“ uvedl opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno), který se chce problematice věnovat na úterním jednání brněnského zastupitelstva.

„Budeme požadovat, aby se k oběma nájemcům přistupovalo stejně a pro Scalu byly zajištěny adekvátní náhradní prostory. Jsme na základě konzultací s mnoha aktéry přesvědčeni, že jediný možný náhradní prostor je Sál Břetislava Bakaly, který je postaven jako přednáškový a kinosál. Jiným město nedisponuje. Naopak tento sál je zcela nevhodný pro divadelní provoz, na rozdíl od mnoha jiných kulturních domů, kterými město disponuje,“ naráží Hollan na plán města přesunout do zmíněného sálu právě Polívkův soubor.

Provozovatelem Scaly je Masarykova univerzita, jejíž rektor Martin Bareš sděluje, že nelze očekávat rychlé a snadné řešení situace. „Je skutečně potěšující vidět, kolik lidí osud Scaly zajímá. Můžu veřejnost i akademickou obec ubezpečit, že jednání o možnostech řešení se vedou prakticky nepřetržitě a skutečně intenzivně,“ poznamenal.