Tvrdil, že k němu mluvily hlasy. Před deseti lety povraždil Dahlgren příbuzné

Kevin Dahlgren začal u rodiny pobývat v dubnu 2013. Nabídla mu čas a prostor na to, aby zjistil, co od života očekává. V Brně se živil jako učitel angličtiny.

Američanovi příbuzní byli známí svou pohostinností. Žili v rodinném domě v klidné rezidenční čtvrti na okraji Brna. Otec se starším synem hráli v hudebním uskupení Ukulele Orchestra jako Brno, žena pracovala jako učitelka a výchovná poradkyně na Základní škole Kamenačky v Brně.

Dahlgren zaútočil mimořádně brutálně, jeho oběti na sobě měly desítky řezných, sečných i bodných ran. Po vražedném běsnění se pokusil těla zapálit v garáži. Poté odjel taxíkem do Vídně, odkud odletěl do USA. Po přistání na letišti ve Washingtonu jej na základě zatykače od českých úřadů zadržela místní policie. Poté trvalo víc než dva roky, než ho tamní justice jako prvního Američana v historii vydala do Česka, kde putoval do vazby.

Od brněnského krajského a následně i olomouckého vrchního soudu dostal Dahlgren nejpřísnější možný trest, tedy doživotní vězení. Oba konstatovaly, že netrpí žádným vážným psychickým onemocněním a dobře věděl, co dělá.

„S rozsudkem souhlasím, za takovou zrůdnost nemohl dostat menší trest,“ komentovala tehdy verdikt jedna ze sousedek obětí.

U soudu Dahlgren tvrdil, že ho nabádaly hlasy, byl zmatený a nevěděl, jak s tím naložit. „Hlas mluvil o Hitlerovi, že svým způsobem zlepšil svět, a musím to také udělat. Hlas říkal, že musím přinést pokrevní oběť a jít po své pokrevní linii,“ řekl tehdy soudnímu znalci Dahlgren, jenž měl dlouhodobé psychické problémy.

Podle psychiatričky Mileny Zimulové, která Američana vyšetřovala, byl odtažitý a chladný, nevytvářel snadno emoční vztahy a měl pocit, že je výjimečný. „Významným způsobem jsou u něj narušeny mezilidské vztahy,“ uvedla u soudu. Dalhgren se jí dokonce svěřil, že přemýšlel, jestli není reinkarnací Alexandra Velikého.

Smíšená porucha osobnosti

Doživotí si Američan odpykával ve věznici ve Valdicích, kde se v lednu 2018 oběsil na prostěradle. Patrně využil situace, kdy dozorce kvůli astmatickému záchvatu vynechal jednu z povinných půlhodinových kontrol. Dahlgren po sobě zanechal dopis na rozloučenou.

Nejvyšší soud ještě musel dořešit Američanovo dovolání, i když už byl po smrti. Nakonec se plně ztotožnil se skutkovým i právním hodnocením ze strany soudů nižších instancí. „Brutalita a bezcitnost jednání obviněného byla natolik extrémní, že svou intenzitou vysoce přesahovala míru potřebnou pro naplnění znaku ‚provedení činu zvlášť surovým způsobem‘,“ stálo v usnesení Nejvyššího soudu. Ten poukázal také na vyšší míru zvrhlosti a zákeřnosti činu.

Obhajoba nijak nezpochybňovala popis skutku, kromě výše trestu dovolání poukazovalo na údajnou nepříčetnost pachatele. Podle amerických expertů trpěl Dahlgren duševní chorobou, podle těch českých jen těžkou smíšenou poruchou osobnosti, a byl tedy za svůj čin odpovědný.

Rodina je pohřbena na hřbitově v brněnských Řečkovicích. Mezi přáteli a sousedy byla velice oblíbená, vzpomínají na ni dodnes. Dům skončil v rukou nového majitele, který v něm po opravě začal žít s celou rodinou.