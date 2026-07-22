Našeptával mi zlatý démon. Čtyřnásobný vrah Dahlgren do své smrti neprojevil lítost

Jeho vyprávění připomínalo sestup do šílenství, které se budovalo roky. U soudu a v ordinacích znalců vykreslil obraz člověka, který byl celoživotní obětí své vlastní hlavy. Úzkosti ho svíraly už od dětství. Bál se plavat sám v bazénu, protože věřil, že se zničehonic zhmotní žralok a sežere ho. Děsil se zabijáků ukrytých ve skříni.
S dospíváním ale strach z okolí vystřídal strach z vlastních temných představ. Nastoupily zvrácené fantazie, představoval si, jak zapaluje věci, jak vraždí svou rodinu a stává se sériovým vrahem. U soudu tyto myšlenky svaloval na božského diktátora, který ho ovládal.
Pokud jste tím nejhorším, tak se nemusíte bát.