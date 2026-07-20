Jen málokterý zločin otřásl Českem tak jako čtyřnásobná vražda v brněnských Ivanovicích. Američan Kevin Dahlgren v květnu 2013 zavraždil své příbuzné, manželský pár a jejich dva syny, pokusil se zapálit dům a ještě tentýž den uprchl přes Rakousko do Spojených států.
Přesně před deseti lety pak Krajský soud v Brně poslal tehdy čtyřiadvacetiletého muže na doživotí. Definitivní tečku za případem ale udělala až jeho sebevražda ve valdické věznici o rok a půl později.
Brutální vražda zaměstnávala kriminalisty dlouhé měsíce a soud následně celé týdny. Vedle genetických stop, kamerových záznamů nebo znaleckých posudků skládali vyšetřovatelé události osudného dne také z výpovědí svědků a drobných detailů, které na první pohled působily bezvýznamně.
Právě jejich mozaika nakonec vytvořila obraz jedné z nejotřesnějších vražd posledních desetiletí.
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21. října 2013
Motiv činu přitom zůstává i po letech nejasný. Podle znalců trpěl Dahlgren poruchou osobnosti, nikoliv však duševní nemocí, která by ho zbavovala trestní odpovědnosti. Soud proto dospěl k závěru, že jednal příčetně a po předchozím uvážení.
„Soud má k dispozici řadu nepřímých důkazů a tyto tvoří ucelený řetězec, ze kterého se dá vyvodit jediný závěr, a to, že se skutku, jak byl popsán v obžalobě, dopustil právě obžalovaný,“ zdůvodnil tehdy předseda soudu Michal Zámečník.
K objasnění případu nepřispěly jen forenzní stopy. Významnou roli sehrály také výpisy telefonní komunikace, svědecké výpovědi nebo časové údaje, které umožnily vytvořit poměrně přesnou rekonstrukci posledních hodin života rodiny. „K vraždě neměl pádný důvod,“ podotkla v obžalobě státní zástupkyně Ludmila Doležalová.
Jedním z prvních varovných signálů bylo náhlé přerušení komunikace otce rodiny se sousedkou přes aplikaci WhatsApp. Ženu překvapilo, že přestal odpovídat uprostřed běžné konverzace, což podle ní nikdy předtím neudělal.
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Den, kdy vyhasly čtyři životy. Pokus o rekonstrukci kauzy Dahlgren
Podezřelou se později ukázala také textová zpráva, kterou obdržela přítelkyně staršího syna. Odpověď přišla z jeho telefonu, podle svědkyně ale vůbec neodpovídala tomu, jak běžně psal. Automatickou, předdefinovanou zprávu už zřejmě odeslal vrah, aby získal čas.
Kriminalistům pomohly i výpovědi lidí, kteří s Dahlgrenem přišli během dopoledne do kontaktu. Pošťačka popsala, že jí otevřel dveře a převzal zásilku, aniž by na něm bylo patrné výraznější rozrušení.
Uklízečku naopak do domu nepustil s vysvětlením, že rodina odjela. „Hlasitý pozdrav byl moje plus,“ vypověděla uklízečka, která je přesvědčená, že pozdrav při příchodu jí možná zachránil život. Později právě její svědectví pomohlo zpřesnit časovou osu událostí.
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21. října 2013
Do rekonstrukce zapadly také výpovědi sousedů. Někteří si vybavili neobvyklé rány z domu, jiní pohyb Dahlgrena kolem garáže nebo jeho následný odjezd do centra Brna a jízdu taxíkem na letiště. Každý jednotlivý střípek sám o sobě mnoho neznamenal, dohromady ale podle soudu vytvořily uzavřený řetězec důkazů.
Útěk přes oceán
Po vraždách se Dahlgren pokusil zahladit stopy založením požáru. V dekách v garáži měla shořet i těla obětí. Poté odjel do Rakouska a zamířil na letiště ve Vídni. Přes Londýn odletěl do Spojených států, kde byl po příletu zadržen na základě mezinárodního zatykače vydaného českými úřady.
„Rodinu jsem našel mrtvou a utekl jsem ze strachu o vlastní život,“ tvrdil Dahlgren kriminalistům.
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21. října 2013
Samotné vydání podezřelého do Česka ale zdaleka nebylo rychlé. Dahlgren využil téměř všech možností amerického právního systému a proti extradici se bránil déle než dva roky. Obrátil se i na Nejvyšší soud USA, neuspěl však a na konci srpna 2015 byl eskortován do Brna.
Doživotí za mimořádnou brutalitu
Hlavní líčení začalo na jaře 2016. Dahlgren odmítal vinu a tvrdil, že si na události nepamatuje. Celkově jeho obhajoba stála na jeho psychickém zdraví. „Má mysl byla mým největším nepřítelem. Dva roky, každých deset patnáct vteřin, jsem slyšel hlasy,“ hájil se Dahlgren.
Soud však jeho obhajobu nepřijal. Předseda senátu Zámečník při vyhlášení rozsudku označil čin za mimořádně brutální a zdůraznil, že obžalovaný zaútočil na rodinu, která mu poskytla zázemí.
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21. října 2013
Senát uložil výjimečný trest doživotního vězení. „Jiný trest než doživotí v podstatě nepřipadal v úvahu s ohledem na brutalitu a plánovitost činu,“ konstatoval Zámečník. Jeho rozsudek následně potvrdil také Vrchní soud v Olomouci.
„Zdaleka to nekončí,“ řekl po vynesení rozsudku novinářům otec odsouzeného Wayne Dahlgren. Nadále věřil v synovu nevinu.
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Ve vězení zpřísnili dohled nad Dahlgrenem. Bojí se, že si sáhne na život
Dahlgren se ještě pokusil uspět s dovoláním k Nejvyššímu soudu. Jeho obhajoba už nerozporovala samotnou vinu, navrhovala ale změnu výkonu trestu na zabezpečovací detenci nebo mírnější trest. Rozhodnutí se však nedočkal.
Jedenáctého ledna 2018 našli příslušníci Vězeňské služby Kevina Dahlgrena oběšeného v cele valdické věznice. Bylo mu 25 let.