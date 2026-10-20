V čele ODS v Brně končí muž velmi blízký „bitcoinovému“ exministru Blažkovi

„Rozhodnutí jsem učinil už před delší dobou. Je logickým vyústěním mého dřívějšího oznámení, že již nebudu kandidovat v letošních komunálních volbách. Jsem totiž přesvědčený, že předseda politického subjektu na městské úrovni by měl být zároveň členem příslušného zastupitelstva města,“ vysvětlil Kerndl, který je zastupitelem od roku 2006 a tři volební období strávil ve vedení Brna.
Ještě v sobotu v den komunální voleb na dotazy novinářů ohledně svého dalšího působení v čele brněnské organizace občanských demokratů odpovídal, že je to předčasné.
„Já se nejdřív chci potkat se svými kolegy. Chci se jich zeptat na jejich názor a to není o tom, jestli člověk něco chce, nebo chce, ale jestli je chtěn, nebo chtěn není. A samozřejmě já si to musím důkladně promyslet a v tomhle okamžiku vám nejsem schopen odpovědět,“ tvrdil. Nakonec po dvou týdnech otočil a mluvil zcela jinak, že už byl dávno rozhodnutý.
Kerndl, který osm let působil jako náměstek své stranické kolegyně a končící primátorky Markéty Vaňkové a byl pro ni klíčovým člověkem při všech jednáních i rozhodování, ve svém prohlášením pro média zároveň zopakoval svá předchozí vyjádření, že se neuchází o žádnou veřejnou funkci. „Ani nemám zájem o žádné místo v komisích Rady města Brna či ve výborech brněnského zastupitelstva, ani v orgánech městských společností,“ sdělil.
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Ve výčtu však nezmínil možnost, že by se jako právník stal externím konzultantem či přímo zaměstnancem některé z městských firem, jak se to povedlo například exprimátorovi Romanu Onderkovi. Ten pracuje v městské společnosti Brněnské komunikace v úseku věnujícímu se přípravě nového nádraží. Pro Kerndla se poslední roky stala zásadním tématem stavba horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany.
Ústup dosavadního šéf brněnských občanských demokratů byl zřejmý už z povolebních vyjednávání. Na první schůzi sice ještě dorazil, na jiných už však podle zástupců vyjednávacího týmu nebyl. Nedorazila ani končící primátorka, která původně avizovala, že má v plánu se připojit k jednáním o novém vedení města.
Otěže jako jediný přímo za ODS přebral Matyáš Svoboda, syn bývalého primátora Richarda Svobody. Dnes je členem oblastní rady, další své politické ambice ohledně vedení brněnské buňky v uplynulých dnech nechtěl komentovat.
Pro ostatní potenciální koaliční partnery, zejména Zelené, to bylo zřejmě příjemnější jednání, než když seděli u společného stolu s mužem, kterého roky kritizovali. Kerndlovo jméno totiž padalo v posledních letech u soudů v souvislosti s údajnými machinacemi při privatizaci městského majetku nebo přidělování městských bytů. Obviněn však nikdy nebyl. Společně s primátorkou se objevil i na kontroverzním snímku, na němž před nimi ležela lajna bílého prášku.
„Po takřka 25 letech v politice v nejrůznějších funkcích a pozicích jsem dospěl k závěru, že je čas věnovat se i jiným věcem, na které jsem logicky neměl v posledních letech čas,“ dodal v prohlášení pětapadesátiletý Kerndl.