Drsná jednání zažil starosta malé obce Březina na Brněnsku Michal Bittner (nez.), když proti němu v minulých dvou letech stál náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS). Právě on společně s dalšími partnery včetně někdejšího stranického kolegy a exministra spravedlnosti Pavla Blažka koupil v této vesnici ležící na okraji Moravského krasu jen pár minut od Brna rozlehlé pozemky s cílem na nich stavět.
Kerndlův zástupce zmiňoval různé právní instituty, které by bylo možné využít, a naznačoval, jaké důsledky by to případně mohlo mít pro obec.