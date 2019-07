Místo v kempu si turisté kupují i dva roky předem, jinak zbývá jen stan

„Úplně plno,“ vydechne Michaela Kolínková z Turistického informačního centra Pasohlávky, když se jí někdo zeptá na volná lůžka ve zdejším autokempu Merkur.

Na pět stovek míst v bungalovech, chatkách, buňkách a apartmánech je na prázdniny rezervovaných dlouho dopředu. „Většinou si místa lidé zamlouvají rok, ale i dva předem,“ potvrzuje Kolínková obrovský zájem o kempování na jihu Moravy.



Když se někdo pro dovolenou v Pasohlávkách rozhodne třeba v květnu, na prázdniny už podle ní nemá šanci pevné lůžko sehnat. Plné jsou i takzvané boxy – místa ohraničená živým plotem, kde nejčastěji parkují karavany nebo obytné vozy. Zůstává už jen možnost postavit si stan na volné ploše.

Podobně jako v Merkuru jsou na tom i na druhé straně novomlýnských nádrží – v kempu Mars v Šakvicích, kde mají na léto vyprodáno přes 90 procent míst. A obrovský zájem turistů hlásí i ubytovací zařízení okolo Vranovské přehrady.

Oblíbený kemp Vranovská pláž má pár posledních míst volných na první dny prázdnin, pak už je v podstatě až do září úplně plno. Stejně tak v kempu Bítov.

„Poslední roky je kempování na vzestupu. Už rok dopředu si objednávají místa stálí hosté, kteří k nám jezdí každý rok. Je potřeba na rezervaci myslet včas, pak už lůžka nejsou,“ říká Jaroslava Jelínková z bítovského kempu s tím, že nejvíc rezervací přichází už přes zimu.

Kempy tak podle všeho čeká skvělá sezona. Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy jejich obliba opět znatelně roste. „Pomáhá tomu období ekonomické prosperity, ale také fakt, že kempy zkvalitňují své služby,“ podotýká.

Předchozí vlna zájmu o kempy podle něj kulminovala v roce 2004, pak následovala léta slabší návštěvnosti a nyní se kempům znovu vracejí zlaté časy. „Zájem o ubytování v nich je letos na řadě míst České republiky doslova enormní. Získat v žádaném letním termínu místo v chatce, apartmánu či bungalovu je nyní až nesplnitelný úkol,“ míní Kovanda.

A jeho slova potvrzují i čísla. Od roku 2012, tedy za dobu, co statistici sledují počty ubytovacích kapacit v Jihomoravském kraji, nejvíce vzrostl počet míst právě v kempech.

A paradoxně na druhé straně spektra ubytovacích zařízení obdobný nárůst zažívají čtyřhvězdičkové hotely. Neznamená to však, že by se cenové nůžky rozevíraly. Kempy většinou nabízejí také ubytování odpovídající hotelovému standardu.

Nejvíc stanů? U rybníka Olšovec

Všechny kategorie ubytování dohromady k letošnímu roku v kraji nabízí přes 45 tisíc lůžek. Zatímco Brnu dominují hotely, Břeclavsku zase penziony. Tolik oblíbené kempy jsou nejhustěji rozesety právě v okolí Vranovské přehrady na Znojemsku a vodní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku.

Co do počtu stanových míst a stání pro karavany však vede Blanensko – především okolí rybníků Olšovec nebo Suchý. To také dělá z jižní Moravy pravou stanovou velmoc. „V kraji je celkem 5 615 míst pro stany a karavany, což je po Jihočeském a Středočeském kraji vůbec nejvíce,“ vypočítává Iveta Konečná z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Hlavně mezi tuzemskými hosty zájem o kempování v kraji nadále stoupá, přijíždějí však také klienti z ciziny. „Češi mezi hosty převažují, ale máme tady i Nizozemce, Američany nebo Japonce. Dá se tu potkat hodně různých kultur,“ poznamenává Kolínková z pasohláveckého Merkuru. U Vranovské přehrady se čeština mísí hlavně s němčinou a holandštinou – Nizozemci s jejich tradičními karavany jsou tu pravidelnými hosty.

Který z jihomoravských kempů zájem zahraničních turistů přitáhne letos, se uvidí až po sezoně. Pokud by se počítal jen počet přenocování, a to bez ohledu na druh ubytování, bylo pro ně loni nejatraktivnější Brno a okolí.

„Z jihomoravských turistických oblastí je to jediná oblast, kde je poměr domácích a zahraničních hostů téměř vyrovnaný. V ostatních oblastech převažuje v ubytovacích zařízeních domácí klientela, v Moravském krasu dokonce dosahuje až 85 procent,“ upozorňuje Konečná.