Kejda v Dyji se blíží k nádrži. Voda je zatím pitná, Znojmo však chystá opatření

Ve Znojmě, které má asi 34 tisíc obyvatel, nyní o situaci jedná vedení města. Voda z nádrže je dál použitelná pro výrobu pitné vody. Město chystá scénář pro případ, kdy by kvůli úniku kejdy dočasně pitná nebyla.
Z jímky mohlo v pondělí uniknout až 3 tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Část se dostala do Dyje. Vodohospodáři naměřili v úterý večer překročení limitů amoniaku na odběrném místě u vyhlídky Devět mlýnů, což je odhadem asi dva kilometry od vodárenské nádrže.
Znečištění se ve vodě postupně ředí a amoniak vyprchává. Zatímco ve Vranově nad Dyjí amoniak překračoval limity pro povrchové vody zhruba čtyřikrát, u Devíti mlýnů asi dvakrát. Odběrné místo u Devíti mlýnů je podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové poslední na toku, další je až u hráze znojemské přehrady.
Nepijte vodu ze studní, radí Znojmo
Řeší se tedy, kde by se mohla voda odebrat, vzhledem k tomu, že přehrada je zamrzlá. „Podle posledních zpráv z terénu by se znečištění mohlo na okraj nádrže dostat zhruba za hodinu až dvě,“ řekla mluvčí před desátou hodinou. Nějakou dobu pak ještě potrvá, než znečištění, pokud vůbec, dorazí až k hrázi nádrže. Ta je totiž přes pět kilometrů dlouhá a voda v ní teče podstatně pomaleji než v řece.
Znojmo v úterý na sociální síti Facebook uvedlo, že dočasně nedoporučuje používat vodu ze studní v okolí Junáckého potoka a v dotčeném úseku toku Dyje v oblasti Vranova nad Dyjí. Přístup k pitné vodě je zajištěn prostřednictvím obce. Ve Vranově je naprostá většina domácností napojena na vodovod.
Naředěná kejda na Znojemsku doputovala do národního parku, havárii šetří policie
Dyje dále protéká neobydleným údolím národního parku, výjimkou je rakouský Hardegg, kde zajišťují zásobování pitnou vodou hasiči. Povodí Moravy Dyji monitoruje, odebírá vzorky z celé řeky od místa havárie až po znojemskou vodárenskou nádrž. Sleduje, jak rychle a v jakých koncentracích amoniak postupuje k vodárenské nádrži.
Z Vodní nádrže Znojmo odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.