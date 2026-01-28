Když v roce 1992 vtrhl do kin příběh rázovitého vesnického chlapíka, který zdědil miliony, málokdo tušil, že se dívá na filmovou učebnici devadesátých let. Režisérka Věra Chytilová vsadila na maximální autenticitu. Žádné ateliéry – štáb se vydal přímo do terénu, mezi skutečné postavy a do reálných hospod.
Kde se natáčelo v Olšanech
Hlavním dějištěm filmu se stala obec Olšany na Vyškovsku, která je dnes pro fanoušky filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág poutním místem. Právě zdejší náves a uličky tvořily kulisy Bohušova království.
Záběr z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág a jak místo vypadá dnes. Foto: Obec Olšany.
Největším lákadlem byla po léta hospoda, které po filmu nikdo neřekl jinak než U Pštrosa. Právě tady se Bohuš (Bolek Polívka) špičkoval se s Vlastičkou (Dagmar Havlovou). Pokud byste si tam ale dnes chtěli dát panáka, neuspějete. Budova roky chátrala a obec se v roce 2016 rozhodla ji zbourat. Na jejím místě dnes stojí moderní kulturní dům.
Na místě hospody U Pštrosa stojí v Olšanech kulturní dům.
Podobný osud potkal i Bohušovu chalupu. Domek, ve kterém žila filmová teta, byl později stržen a dnes na jeho místě stojí moderní dům. Zachoval se pouze sklípek v jeho blízkosti. Zajímavostí je, že představitelka tety, tehdy pětaosmdesátiletá Anna Pantůčková, byla skutečnou obyvatelkou tohoto domu a neherečkou, kterou si Chytilová pro její bezprostřednost zamilovala.
Plechová zastávka v Olšanech vedle kapličky byla místem další scény z Dědictví.
Pamatujete si na scénu, kdy se Bohuš koupe v novém bazénu přímo na dvoře mezi slepicemi? Ten byl vybudován speciálně pro účely filmu. Po natáčení ho obec odkoupila za tehdejších 50 tisíc korun, aby sloužil místním. Majitelce domu, paní Pantůčkové, po něm v zemi zbyla jen velká díra, kterou štáb zapomněl zasypat.
Bohušova chalupa zmizela, na pozemku vyrostl moderní dům.
Co se natáčelo v Brně: Gott, noční klub a hotely
Zatímco venkov patřil Bohušovým kořenům, Brno ve filmu reprezentovalo svět velkých peněz a městských absurdit.
Hotel Slavia a restaurace: Zde se natáčela legendární scéna, kdy Bohuš vyhazuje vrchního. Hotel prošel v roce 2024 rozsáhlou renovací.
Ulice Česká (Čára): Právě tady došlo k nejslavnějšímu filmovému setkání s Karlem Gottem, který si zde zahrál sám sebe.
Strip bar Lady Marion: Scény z nočního klubu v Králově Poli byly autentické. Personál baru nehrál kompars, ale skutečné striptérky.
Ministerstvo na soudě: Budovu ministerstva, na které Bohuš zavítal, si zahrála důstojná stavba Ústavního soudu v Joštově ulici v Brně.
Vstupní hala ministerstva vznikla ve vstupu do budovy Ústavního soudu v Joštově ulici.
O natáčení kolují legendy, z nichž mnohé jsou pravdivé. Bolek Polívka, který byl hlavním autorem scénáře, se do role Bohuše vžil natolik, že v mnoha scénách nepil vodu, ale skutečnou pálenku. Režisérka Chytilová pro něj prý musela do hospody chodit jako pro vlastního manžela.
Díky této „metodě“ vzniklo mnoho hlášek čistou improvizací přímo na place. Pokud se v některých scénách pozorně zadíváte na Miroslava Donutila, uvidíte, že v pozadí nefalšovaně bojuje se záchvaty smíchu, které nebyly ve scénáři.
Dědictví aneb Kurvahošigutntág zůstává fascinujícím dokumentem doby. I když některá filmová místa z něj jsou po 34 letech nenávratně změněná.