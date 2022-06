V kuchyni známé vily otevřeli kavárnu, ožijí v ní předválečné časy

„Myšlenka vytvořit přímo v prostorách vily kavárnu vznikla už před pár lety, když jsem v ní začínala pracovat na pokladně a návštěvníci se mě často ptali, kde si mohou před prohlídkou vily dát kávu. V Pisárkách však žádná kavárna v pěší vzdálenosti od vily není. Její otevření tak uvítají jak návštěvníci, tak i lidé, kteří bydlí v okolí a nemají si kam zajít na kafe. Díky vlastní kavárně konečně i Pisárky připojíme k městu,“ směje se kastelánka vily Kateřina Konečná.

Kavárna vznikla v prostorách bývalé kuchyně slavné vily dokončené v roce 1929. Návštěvníci se mohou usadit vevnitř i na letní terase v lodžii, která se otevírá do rozlehlé zahrady a poskytuje krásný výhled na Brno. Kavárna pojme přes šedesát návštěvníků a její otevírací doba bude prozatím kopírovat otevírací dobu samotné vily.

Její zákazníci budou moci během usrkávání kávy poznat dílo Ernsta Wiesnera.

„Měla jsem už delší dobu pocit, že byl zapomenutý, přestože je jedním z nejvýznamnějších brněnských meziválečných architektů. Spousta Brňanů chodí kolem jeho realizací, aniž by to tušili. Brno nemělo žádnou vzpomínku na jeho díla, a tak jsme si řekli, že ho takto důstojně připomeneme,“ popisuje Konečná s tím, že kavárenský prostor odkazuje na jednu z Wiesnerových nejznámějších realizací, a to legendární kavárnu Esplanade, kam chodila brněnská elita.

Nacházela se na rohu ulic Rooseveltovy a Jezuitské, během druhé světové války byla vybombardována. Autorem rekonstrukce je architektonické studio RAW.

„Při práci jsme vycházeli z dobových snímků kavárny Esplanade a zároveň jsme usilovali o to, aby použité materiály ladily s interiérem vily Stiassni. Myslím, že například u kamene, kterým je obložený bar, se nám to podařilo,“ komentuje architekt Tomáš Rusín.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) se nová kavárna stane jedním z nejvíce navštěvovaných míst po celém Brně.

„Většina Brňanů je hrdá právě na architekturu a také na kavárny a tady se to hezky spojilo do jednoho. Je to naprosto unikátní místo, kde bude návštěvníkům příjemně,“ soudí o novém podniku.

Jeho jedinou nevýhodou je, že se do něj vchází přes zahradu, do níž je dnes nutné zaplatit padesátikorunové vstupné. Vila však jedná s provozovatelem kavárny o možné kompenzaci za zaplacení tohoto vstupného.

„Návštěvníci si mohou například zakoupit roční permanentku pro vstup do zahrady. Za 350 korun tak mohou přijít do zahrady kdykoli během roku,“ konstatuje Konečná.