Opozice na jihu Moravy žádná rezignaci klíčového hráče ODS, vrší se jeho kauzy

Už od srpna čelí Karel Podzimek kritice, že v roce 2021 pomohl stranické kolegyni k výnosné investici, kdy bývalou ubytovnu znojemské nemocnice ve vlastnictví kraje koupila za 38 milionů korun, načež ji přeměnila v bytový projekt za 150 milionů. Kvůli případu, který řeší kriminalisté, už Podzimek odstoupil z jihomoravské kandidátky koalice SPOLU.
Vyšlo také najevo, že jako krajský radní pro zdravotnictví před pár lety lobboval u šéfa znojemského špitálu za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, přestože ten měl za sebou nepříjemný škraloup – krátce po porodu ve špitále zemřelo novorozeně, jež měl v péči, což se nemocnice snažila ututlat.
Nejnověji server Seznam Zprávy upozornil na nesrovnalosti v Podzimkově majetku. Podle úředních listin investoval přes 20 milionů korun do nemovitostí a jejich rekonstrukcí. Jenže jeho oficiální příjmy na takové výdaje nestačily. Posledních sedm let se živil především politikou a vydělal si zhruba devět milionů, podle majetkových přiznání z let před vstupem do ní nevykazoval žádné větší úspory.
Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou
Poté, co se o jeho majetek začali zajímat novináři, Podzimek už podaná přiznání zpětně upravil. Doplnil do nich, že si od svého otce, gynekologa a bývalého znojemského zastupitele, postupně půjčil sedm milionů, ani ty však všechny náklady nepokrývají.
Podle svých slov na tyto peníze přišel až při nedávné změně účetního, což byl impulz k opravě přiznání. „Při kontrole jsem zjistil, že dříve podaná přiznání obsahují dílčí nedostatky, které jsem v zájmu řádného a transparentního plnění povinností dle zákona o střetu zájmů neprodleně napravil. Všechny své daňové povinnosti i povinnosti z hlediska střetu zájmů jsem vždy plnil řádně a v souladu se zákonem,“ uvedl pro iDNES.cz Podzimek.
Odmítá, že by nebyl schopen vše vysvětlit. Zároveň však o svém podnikání nechce sdělovat bližší informace s poukazem na obchodní tajemství.
Ve straně budou jeho aféry řešit
Aktuálně je na dovolené, čtvrtečního jednání krajské rady se proto nezúčastnil. „O celé věci však s kolegy průběžně komunikuji,“ ujistil.
Koaliční partneři se včera problémem zabývali jen krátce, bez Podzimka se shodli pouze na tom, že jde o záležitost ODS. „Vzhledem k tomu, že je jejím nominantem, očekávám řešení této situace z její strany,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Krajský šéf ODS a hejtmanův náměstek Jiří Crha bude se stranickým kolegou kauzu řešit příští týden. Se závěry jednání poté seznámí ostatní v koalici, a to nejpozději před začátkem krajského zastupitelstva, jež se koná v pondělí 22. září.
Z vyjádření radního Karla Podzimka
Veškeré mé příjmy byly řádně oznámeny v jednotlivých majetkových přiznáních, přičemž veškeré informace, které jsem povinen dle zákona o střetu zájmů oznamovat, jsou dostupné v centrálním registru oznámení. Z těchto příjmů jsem následně financoval rekonstrukci rekreačního objektu ve Štítarech, která z tohoto důvodu probíhá postupně.
Úpravy v podaných majetkových přiznáních jsem prováděl v návaznosti na změnu poskytovatele vedení účetnictví, který pro mne zpracovával mj. podklady pro majetkové přiznání. V rámci kontroly jsem zjistil, že dříve podaná přiznání obsahují dílčí nedostatky, které jsem v zájmu řádného a transparentního plnění povinností dle zákona o střetu zájmů neprodleně napravil. Všechny své daňové povinnosti i povinnosti z hlediska střetu zájmů jsem vždy plnil řádně a v souladu se zákonem. Jestli došlo k administrativnímu pochybení, jsem samozřejmě připraven jej na žádost příslušného úřadu vysvětlit.
Peněžní dary od mého otce jsem obdržel vždy na svůj osobní účet na základě smlouvy. Pokud jde o aktuální výši úvěru, odkazuji na podaná majetková přiznání a doplňuji, že hypoteční úvěr od Sberbank byl převeden do České spořitelny.
Ve vztahu k domu v Příměticích uvádím, že v něm bydlím od r. 1983. Koupil jsem jej v roce 2021 již zrekonstruovaný a koupi jsem financoval primárně prostřednictvím hypotéky. Chatu ve Štítarech jsem koupil z vlastních prostředků, a z vlastních prostředků (vč. darů od otce) ji také postupně rekonstruuji. Co se týče automobilu, používám BMW X5, které provozuje moje společnost Vranovská přehrada s.r.o., kde jsem jednatel.
Rekonstrukce Pařníku byla hrazena z příjmů společnosti Vranovská přehrada s.r.o. Bližší informace o podnikání nepovažuji za nezbytné sdělovat – společnost vede řádné účetnictví a odvádí daně do rozpočtu. Informace o výši nájemného či investic považuji za obchodní tajemství a jsem přesvědčen, že není důvodné je blíže uvádět.
Závěrem uvádím, že veškeré dary ODS jsem vždy převedl na transparentní účet strany, kde jsou veřejně dostupné a dohledatelné.
Opozice očekává, že radní do té doby vyvodí kvůli majetkovým nesrovnalostem politickou zodpovědnost, pokud je věrohodně nevysvětlí. „Předpokládám, že bude mít tolik sebereflexe, že odstoupí ze všech politických funkcí. Je na něm, zda zváží, že ohrožuje reputační riziko své i stranických a koaličních kolegů,“ prohlásila opoziční krajská zastupitelka a bývalá znojemská starostka Ivana Solařová (ANO).
Je vysoce pravděpodobné, že pokud Podzimek nerezignuje sám, členové opozice ho k tomu vyzvou. „Každá nepravost vyjde najevo a dotyčného dožene. Je to jeho osobní ostuda,“ přisadil si opozičník Martin Říha (KSČM).
Podzimek má ve stávající krajské radě v gesci oblasti životního prostředí a energetiky. V předchozím vedení řešil zdravotnictví, jehož se ujal v létě 2023, kdy z běžného zastupitele povýšil na radního.
Jak v případě životního prostředí a energetiky, tak předchozího zdravotnictví platí, že jeho kvalifikace pro post radního nespočívá v odbornosti. Lidé ze zákulisí krajské politiky se shodují, že do funkcí vystoupal díky své loajalitě, protože je spolehlivým a pevným dílkem do hlasovací mašinerie. Stranické zájmy hájí pragmaticky za každých okolností bez toho, aby je do větší míry určoval.
Podnikatel s vlivným otcem
Ve svém domovském Znojmě platí Podzimek za známou „firmu“, která se angažuje nejen v politice, ale zejména podnikání, a to hlavně na Vranovské přehradě, kde má restauraci a loď s barem pojmenovanou Pařník. Teď v létě tam při roadshow s Ivou Pazderkovou uvítal premiéra a lídra SPOLU Petra Fialu. Dostal od něj dokonce dort.
Už od mládí také těží z vlivu svého otce, jímž je movitý a známý gynekolog Karel Podzimek starší, který se jej nikdy nebál protlačovat dopředu.
I když byl v minulosti v dresu ODS „pouze“ městským zastupitelem, platil za mocnou postavu znojemské politiky, jež dokázala i politicky výrazně umést cestu svému synovi. Například po komunálních volbách 2018, kdy voliči Podzimka mladšího „vykřížkovali“, významně přispěl k vyjednání koalice s ČSSD (dnes SOCDEM) a ANO. Přestože se syn do zastupitelstva původně vůbec nedostal, nakonec v něm po rezignacích spolustraníků usedl a stal se dokonce místostarostou města.
Není neobvyklé, že zastupitelé rezignují, říká „nechtěný“ místostarosta
V té době už byl Podzimek mladší předsedou místního sdružení ODS, jímž je dosud. Zastává také funkci místopředsedy jihomoravské organizace. Svou pozici uvnitř strany posiluje i jejím sponzorováním. Za posledních sedm let na její účet naposílal zhruba 800 tisíc korun. Část peněz tam přitom nasměroval přes svou firmu Vranovská přehrada, přestože byla v minusu.
Podzimkův další politický osud záleží podle politologa Michala Pinka ani ne tak na něm samotném, jako na tom, jak se k němu postaví spolustraníci. „Pokud ho budou členové strany stále držet a podporovat, bude i nadále ve všech funkcích. Jestli však zjistí, že jeho role je přítěží a problémem, možná se začnou ozývat a minimálně nějakou funkci opustí,“ míní odborník z Masarykovy univerzity.