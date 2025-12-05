Hlavní postava korupční kauzy Stoka, expolitik hnutí ANO Jiří Švachula, dosud vinu odmítal, před pár dny však nečekaně otočil. Čtvrteční soudní dohodou o vině a nepodmíněném trestu na sedm let o osm měsíců tak vyvrcholil spletitý případ, který má počátek v roce 2019.
Portál iDNES.cz přehledně shrnuje kauzu, která zasáhla desítky podnikatelů, živnostníků a politiků nejen v Brně, ale pozdvižení vyvolala i ve vysoké politice v Praze.
Kvůli korupční kauze byla brněnská organizace hnutí Andreje Babiše, které se paradoxně prezentuje jako protikorupční, zcela paralyzována.