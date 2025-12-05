Soud řeší další dohody o vině v kauze Stoka, týkají se i expolitiků ANO a ODS

Další tři dohody o vině a trestu v korupční kauze Stoka schvaluje v pátek dopoledne Krajský soud v Brně. Na programu je přiznání a dohoda někdejšího šéfa investičního odboru městské části Brno-střed a rovněž expolitika hnutí ANO Petra Liškutina, dále expolitika ODS Jiřího Hose a také podnikatele Michala Unzeitiga. Dohodu s hlavním obžalovaným expolitikem ANO Jiřím Švachulou schválil soud ve čtvrtek.

Jiří Švachula, které obžaloba vylíčila jako hlavu obří korupční kauzy, v níž šlo o zakázky minimálně za čtvrt miliardy korun, odešel ve čtvrtek od soudu se sjednaným trestem sedmi let a osmi měsíců odnětí svobody. Bývalý místostarosta dosud přitom vinu odmítal, svůj nečekaný obrat nijak nevysvětlil a před novináři utekl.

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel a bývalý politik ODS Jiří Hos, který chce uzavřít dohodu o vině a trestu (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný Petr Liškutin, bývalý úředník městské části Brno-střed, který chce uzavřít dohodu o vině a trestu (3. prosince 2025)
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Michal Unzeitig, který chce uzavřít dohodu o vině a trestu (3. prosince 2025)
Další čtveřice obžalovaných vyvázla ve čtvrtek schválených dohodách s podmíněnými a peněžitými tresty.

V pátek jsou na programu dohody někdejšího šéfa investičního odboru Brna-střed Petra Liškutina, který byl zároveň místostarostou za hnutí ANO v Brně-Ivanovicích, podnikatele Michala Unzeitiga a podnikatele a bývalého politika ODS Jiřího Hose.

Podmínky i vězení. Soud přijal v kauze Stoka dohody, Švachula se vrátí za mříže

Liškutin dostal před třemi lety nepravomocný podmíněný tříletý trest podmíněně odložený na pět let, soud rozhodl i o propadnutí více než 350 tisíc korun, Unzeitig byl odsouzený k jednoroční podmínce a Hos dostal tříletou podmínku.

Tyto verdikty z května 2022 stejně jako Švachuly a dalších obžalovaných před rokem odvolací Vrchní soud v Olomouci zrušil a vrátil zpět do Brna k novému projednání.

Korupce na radnici městské části Brno-střed a v městských firmách se podle žalobců odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Šlo o zakázky přes 250 milionů korun, při nichž se na úplatcích rozdělilo přes 42 milionů korun.

K uplácení nás tlačí systém, nic jiného nezbývá, hájí se souzený podnikatel

V policejní síti uvázli i v následných dalších větvích desítky lidí, mezi nimi mnoho malých živnostníků a řemeslníků, kteří svou vinu přímo při vyšetřování doznávali a s radnicí Brna-střed se dohodli na zaplacení odškodnění. K soudu v jejich případě tak ani nedošlo. Další, s nimiž se vedl soud, pak dostali podmínku nebo peněžité tresty.

